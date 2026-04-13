  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball Xamax nächste Saison nicht mehr mit Braizat

SDA

13.4.2026 - 17:31

Der Franzose Anthony Braizat ist nur noch bis zum Saisonende Trainer von Neuchâtel Xamax
Der Franzose Anthony Braizat ist nur noch bis zum Saisonende Trainer von Neuchâtel Xamax
Keystone

Neuchâtel Xamax geht nicht mit Anthony Braizat als Trainer in die nächste Saison. Dies gibt der aktuelle Fünfte der Challenge League am Montag bekannt.

Keystone-SDA

13.04.2026, 17:31

Unter der Leitung von Braizat erreichten die Neuenburger im Februar die Viertelfinals des Schweizer Cups. In der Meisterschaft gelang es ihnen jedoch nicht, sich einen Weg an die Tabellenspitze zu bahnen, um um den Aufstieg mitzuspielen. Fünf Spieltage vor Schluss liegt Xamax 19 Punkte hinter Tabellenführer Vaduz.

Braizat war seit Januar 2025 Trainer von Xamax, zum Saisonende läuft der Vertrag des Franzosen aus. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Meistgelesen

Ältere haben Wohnraum im Überfluss – die Jungen zahlen den Preis
Orbán abgewählt – eine Chance für die EU, die Ukraine und den Frieden?
«Schrecklich»: Trump attackiert den Papst – der Konter folgt sogleich

Videos aus dem Ressort

LÄSSER – mit Andy Schmid

LÄSSER – mit Andy Schmid

Er zählt zu den besten Handballern der Welt. Nach 12 Jahren kehrt Andy Schmid wieder zurück zu seinen Wurzeln. Mit Claudia Lässer spricht das Handball-Ass über seine eindrückliche Karriere und seine Zukunft als Nati-Coach.

23.02.2023

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Champions-, Europa- oder Conference-League. Runde 1, 2 oder 3? Und was passiert, wenn man rausfliegt? Dieses Video schafft Klarheit im Europacup-Dschungel.

13.04.2026

Wer? Wie? Was? Alles was du zur Europacup-Quali wissen musst

Wer? Wie? Was? Alles was du zur Europacup-Quali wissen musst

Champions-, Europa- oder Conference-League? Welcher Schweizer Klub darf wann welche Qualifikation spielen? Und was passiert, wenn er dort ausscheidet? In diesem Video findest du alle Infos, die du brauchst.

13.04.2026

LÄSSER – mit Andy Schmid

LÄSSER – mit Andy Schmid

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Wer? Wie? Was? Alles was du zur Europacup-Quali wissen musst

Wer? Wie? Was? Alles was du zur Europacup-Quali wissen musst

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Manzambi muss gestützt vom Feld ++ Freuler schiesst Bologna zum Sieg ++ Vargas mit Assist

Söldner-CheckManzambi muss gestützt vom Feld ++ Freuler schiesst Bologna zum Sieg ++ Vargas mit Assist

Bis Saisonende bei Union. Erste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an

Bis Saisonende bei UnionErste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an

Frauen-Nati. Alayah Pilgrim pausiert wegen Muskelbeschwerden

Frauen-NatiAlayah Pilgrim pausiert wegen Muskelbeschwerden