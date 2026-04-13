Der Franzose Anthony Braizat ist nur noch bis zum Saisonende Trainer von Neuchâtel Xamax Keystone

Neuchâtel Xamax geht nicht mit Anthony Braizat als Trainer in die nächste Saison. Dies gibt der aktuelle Fünfte der Challenge League am Montag bekannt.

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Unter der Leitung von Braizat erreichten die Neuenburger im Februar die Viertelfinals des Schweizer Cups. In der Meisterschaft gelang es ihnen jedoch nicht, sich einen Weg an die Tabellenspitze zu bahnen, um um den Aufstieg mitzuspielen. Fünf Spieltage vor Schluss liegt Xamax 19 Punkte hinter Tabellenführer Vaduz.

Braizat war seit Januar 2025 Trainer von Xamax, zum Saisonende läuft der Vertrag des Franzosen aus. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.