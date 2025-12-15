Xhaka als «Transfer des Jahres» gefeiert ++ Manzambi über Bande geschubst ++ Sow trifft

Manzambi wird von Couto über die Bande geschubst 15.12.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund muss sich in Freiburg mit einem 1:1 begnügen. Nach der Pause leistet sich Kobel beim Stand von 1:0 für den BVB einen Bock, als er Jobe Bellingham im Spielaufbau viel zu riskant anspielt. Der Engländer muss die Notbremse ziehen und sieht die Rote Karte. So muss der BVB fast eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen und kassiert noch den Ausgleich. Beim traumhaften Tor von Lucas Höler bleibt Kobel ohne Abwehrchance.

Freiburg Johan Manzambi

Zuletzt konnte der Nati-Youngster in drei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen treffen. gegen Dortmund bleibt Manzambi ohne Torbeteiligung. Seine auffälligste Szene hat er in der Startphase, als er mit BVB-Verteidiger Yan Couto aneinandergerät. Der Brasilianer schubst Manzambi kurzerhand über die Bande. Der 20-Jährige revanchiert sich ebenfalls mit einem Schubser – beide sehen Gelb (s. Video oben).

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Spieler muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten. Er kommt in der zweiten Mannschaft des SCF in der Regionalliga zum Einsatz, gegen Bayern Alzenau gibt's eine 1:3-Niederlage.

HSV Miro Muheim

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wird der Aufsteiger wieder etwas auf den Boden der Realität zurückgeholt. Bei Hoffenheim gibt's eine 1:4-Pleite. Muheim spielt auf der linken Schiene durch. Bei den ersten beiden Gegentoren sieht er überhaupt nicht gut aus, als er dem Torschützen jeweils viel zu viel Platz lässt.

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Mainz 05 Silvan Widmer

Im ersten Spiel unter Urs Fischer in der Bundesliga muss Widmer zuschauen: Er fällt mit muskulären Problemen aus. Mainz holt auswärts gegen Leader Bayern München ein 2:2. Der Ausgleich der Bayern fällt erst in der 87. Minute.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmidt wird gegen Stuttgart in der 64. Minuten eingewechselt, da liegt Bremen bereits 0:2 zurück und spielt in Unterzahl. Die wundersame Wende gelingt dann nicht mehr. Im Gegenteil: Stuttgart siegt am Ende 4:0.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach überstandener Fussverletzung gab Stergiou Anfang Dezember im Pokal sein Comeback. Nun steht er auch in der Bundesliga erstmals in dieser Saison wieder im Kader, kommt aber nicht zum Einsatz.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez fällt derzeit mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Gladbach Nico Elvedi

Der Lauf der Borussia (13 Punkte und nur 1 Gegentor aus den letzten 5 Spielen) ist gestoppt. Gegen Wolfsburg gibt's zuhause eine 1:3-Pleite. Beim zweiten Gegentor rettet Elvedi zuächst in höchster Not, sein Ablenker landet aber direkt vor Ex-Lugano-Stürmer Amoura, der das 2:1 erzielt. Beim dritten Gegentreffer ist Elvedi dann zu weit weg von Torschütze Wimmer.

Gladbach Jonas Omlin

Nach seinen Adduktorenbeschwerden ist Omlin zurück im Gladbach-Kader, kommt aber nicht zum Einsatz.

Augsburg Cédric Zesiger

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Manuel Baum sitzt Zesiger 90 Minuten lang auf der Bank. Augsburg verliert in Frankfurt knapp mit 0:1.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder spielt 75 Minuten lang im offensiven Mittelfeld der Augsburger, bleibt aber über weite Strecken unauffällig.

Frankfurt Aurèle Amenda

Weil sich Captain Robin Koch verletzt, wird Amenda nach knapp einer Stunde beim Stand von 0:0 eingewechselt. Der Innenverteidiger hat einen soliden Teileinsatz.

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer verliert Köln das Derby gegen Leverkusen 0:2.

England

Sunderland Granit Xhaka

Sunderland gewinnt erstmals seit zehn Jahren wieder ein Derby gegen Newcastle. Mittendrin statt nur dabei: Granit Xhaka. Der Captain überzeugt als Taktgeber im Mittelfeld – er leitet auch das Siegestor ein – und vor allem als Kämpfer. Eine Platzwunde über dem Auge zeigt, wie viel auch Xhaka für diesen wichtigen Sieg gegeben hat. Sky-Experte Micah Richards stimmt eine Lobeshymne an: «Xhaka ist einfach brillant. Was für ein Spieler, was für ein Neuzugang. Ich würde sagen, er ist bisher der Transfer der Saison.»

❤️ This is your captain speaking.



Granit Xhaka reflects on leading Sunderland to Wear-Tyne derby victory 👇 pic.twitter.com/8FRknCX6XZ — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 14, 2025

Newcastle Fabian Schär

Schär sitzt bei Newcastle zunächst auf der Bank, wird kurz vor der Pause aber für den verletzten Dan Burn eingewechselt. Beim einzigen Gegentor trifft Schär keine Schuld. Top-Stürmer Nick Woltemade köpft den Ball nach einer Flanke ins eigene Tor.

Leeds United Noah Okafor

Der 25-Jährige ist im Spiel gegen Brentford der auffälligste Leeds-Spieler. Allein in der ersten Halbzeit kommt er dreimal ganz gefährlich vors gegnerische Tor. Okafor muss aber weiter auf seinen ersten Treffer seit dem 4. Oktober warten. Immerhin sichert Teamollege Calvert-Lewin Leeds kurz vor Schluss mit dem Tor zum 1:1 noch einen Punkt.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Ndoye, normalerweise Stammspieler, muss für einmal auf der Bank Platz nehmen. Er sieht, wie seine Teamkollegen gegen Tottenham eine ganz starke Partie zeigen und bereits 3:0 führen, als der Schweizer in der Nachspielzeit eingewechselt wird. Am Resultat ändert sich dann nichts mehr.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Burnley könnte einen fitten Amdoundi sehr gut gebrauchen. Das 2:3 gegen Fulham ist die siebte Niederlage in Folge.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter fährt bei Cagliari einen 2:1-Sieg ein. Sommer wird beim Gegentor von Vitinha umkurvt, ankreiden lassen muss er sich aber nichts. In der Nachspielzeit behält er in der letzten brenzligen Szene die Nerven und hält den Mailändern den Sieg fest. Inter übernimmt damit die Tabellenführung.

Inter Mailand Manuel Akanji

Akanji sieht beim Gegentor nicht allzu gut aus. Zunächst scheint er das Laufduell zu gewinnen, dann lässt er sich von der Cagliari-Offensive etwas gar leicht übertölpeln. Ansonsten macht er einen ordentlichen Job.

Genua Benjamin Siegrist

Siegrist hat sich den Finger gebrochen und verpasst damit die Niederlage gegen Inter.

Bologna Remo Freuler

Nach dem Schlüsselbeinbruch fehlt Freuler seinem Team auch bei der 0:1-Niederlage gegen Juventus Turin.

AC Milan Ardon Jashari

Nach seinem Wadenbeinbruch muss sich Jashari den Stammplatz zurückerobern. Beim 2:2 gegen Sassuolo schmort er zum wiederholten Mal 90 Minuten auf der Bank.

AC Milan Zachary Athekame

Die Wadenprobleme sind weg, Athekame kann wieder spielen. Gegen Sassuolo reicht es zu einem Kurzeinsatz.

Fiorentina Simon Sohm

Fiorentina findet nicht aus der Krise und muss auch nach dem 15. Spiel auf den ersten Saisonsieg in der Serie A warten. Im Kellerduell gegen Hellas Verona verliert das Schlusslicht zuhause 1:2. Sow wird nach 68 Minuten ausgewechselt.

Pisa Michel Aebischer

Dass 0:1 gegen Lecce ist die dritte Pleite in Folge für Pisa. Aebischer spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Pisa Daniel Denoon

Nach einer Knöchelverletzung steht Denoon wieder im Pisa-Kader, kommt aber nicht zum Zug.

Parma Sascha Britschgi

76 Minuten sind im Spiel zwischen Parma und Lazio gespielt, als die Gäste aus Rom beim Spielstand von 0:0 bereits die zweite Rote Karte kassieren. Elf gegen neun also für die letzte Viertelstunde – und tatsächlich fällt auch noch ein Tor. Für Lazio! Bittere 0:1-Pleite für Britschgi, der durchspielt, aber nicht sonderlich auffällt.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis spielt am Montagabend gegen Rayo Vallecano. blue Sport überträgt die Partie live.

Rayo Vallecano de Madrid - Real Betis Balompié Mo 15.12. 20:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ Rayo Vallecano de Madrid - Real Betis Balompié Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2h 55min 55sek

Sevilla Djibril Sow

Sow steht gegen Real Oviedo in der Startelf und markiert in der 22. Minute das 2:0. Er schleicht sich in den Strafraum und verwertet eine flache Hereingabe präzise ins untere Eck. Zur Pause wird Sow ausgewechselt, am Ende siegt Sevilla 4:0.

Djibril Sow trifft für Sevilla 15.12.2025

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung.

Valencia Filip Ugrinic

Erstmals überhaupt seit seinem Wechsel zu Valencia darf Ugrinic von Beginn an spielen. Im Spiel gegen Atlético Madrid ist er nach einer halben Stunde der Assistgeber zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich, doch der Treffer zählt wegen Abseits nicht. Es bleibt seine auffälligste Aktion, nach 71 Minuten wird der Luzerner ausgewechselt. Valencia verliert am Ende 1:2.

Valencia Eray Cömert

Wie Ugrinic darf auch Cömert zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an spielen. Beim ersten Gegentor trifft ihn keine Schuld, beim zweiten steht er schon nicht mehr auf dem Platz. Er wird gleichzeitige wie Ugrinic ausgewechselt.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn muss erneut auf der Ersatzbank Platz nehmen. Ohne ihn verliert Monaco bei Marseille 0:1.

AS Monaco Denis Zakaria

Nach seiner Rot-Sperre darf Zakaria wieder spielen. Unter der Woche verschoss er in der Champions League einen Penalty, gegen Marseille bleibt er unauffällig.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia steht bei Marseille nicht im Kader.

Stade Rennes Breel Embolo

Rennes schlägt Brest 3:1. Embolo ist an den Toren nicht direkt beteiligt. In der 79. Minute wird er ausgewechselt.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient bleibt zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Beim 0:0 gegen Strassburg kann er sich das eine oder andere Mal auszeichnen.

Le Havre Felix Mambimbi

Der 24-Jährige ist bei der 0:1-Niederlage gegen Lyon nur Zuschauer.