Söldner-Check Xhaka als «Transfer des Jahres» gefeiert ++ Manzambi über Bande geschubst ++ Sow trifft

Patrick Lämmle

15.12.2025

Manzambi wird von Couto über die Bande geschubst

Manzambi wird von Couto über die Bande geschubst

15.12.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Jan Arnet

15.12.2025, 16:00

15.12.2025, 16:15

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund muss sich in Freiburg mit einem 1:1 begnügen. Nach der Pause leistet sich Kobel beim Stand von 1:0 für den BVB einen Bock, als er Jobe Bellingham im Spielaufbau viel zu riskant anspielt. Der Engländer muss die Notbremse ziehen und sieht die Rote Karte. So muss der BVB fast eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen und kassiert noch den Ausgleich. Beim traumhaften Tor von Lucas Höler bleibt Kobel ohne Abwehrchance.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Zuletzt konnte der Nati-Youngster in drei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen treffen. gegen Dortmund bleibt Manzambi ohne Torbeteiligung. Seine auffälligste Szene hat er in der Startphase, als er mit BVB-Verteidiger Yan Couto aneinandergerät. Der Brasilianer schubst Manzambi kurzerhand über die Bande. Der 20-Jährige revanchiert sich ebenfalls mit einem Schubser – beide sehen Gelb (s. Video oben).

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Spieler muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten. Er kommt in der zweiten Mannschaft des SCF in der Regionalliga zum Einsatz, gegen Bayern Alzenau gibt's eine 1:3-Niederlage.

 

HSV

Miro Muheim

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wird der Aufsteiger wieder etwas auf den Boden der Realität zurückgeholt. Bei Hoffenheim gibt's eine 1:4-Pleite. Muheim spielt auf der linken Schiene durch. Bei den ersten beiden Gegentoren sieht er überhaupt nicht gut aus, als er dem Torschützen jeweils viel zu viel Platz lässt.

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Im ersten Spiel unter Urs Fischer in der Bundesliga muss Widmer zuschauen: Er fällt mit muskulären Problemen aus. Mainz holt auswärts gegen Leader Bayern München ein 2:2. Der Ausgleich der Bayern fällt erst in der 87. Minute.

Später Penalty rettet Bayern. Mainz-Trainer Urs Fischer: «Das ärgert natürlich auch ein bisschen»

Später Penalty rettet BayernMainz-Trainer Urs Fischer: «Das ärgert natürlich auch ein bisschen»

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Schmidt wird gegen Stuttgart in der 64. Minuten eingewechselt, da liegt Bremen bereits 0:2 zurück und spielt in Unterzahl. Die wundersame Wende gelingt dann nicht mehr. Im Gegenteil: Stuttgart siegt am Ende 4:0.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Nach überstandener Fussverletzung gab Stergiou Anfang Dezember im Pokal sein Comeback. Nun steht er auch in der Bundesliga erstmals in dieser Saison wieder im Kader, kommt aber nicht zum Einsatz.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Jaquez fällt derzeit mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Der Lauf der Borussia (13 Punkte und nur 1 Gegentor aus den letzten 5 Spielen) ist gestoppt. Gegen Wolfsburg gibt's zuhause eine 1:3-Pleite. Beim zweiten Gegentor rettet Elvedi zuächst in höchster Not, sein Ablenker landet aber direkt vor Ex-Lugano-Stürmer Amoura, der das 2:1 erzielt. Beim dritten Gegentreffer ist Elvedi dann zu weit weg von Torschütze Wimmer.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Nach seinen Adduktorenbeschwerden ist Omlin zurück im Gladbach-Kader, kommt aber nicht zum Einsatz.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Manuel Baum sitzt Zesiger 90 Minuten lang auf der Bank. Augsburg verliert in Frankfurt knapp mit 0:1.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder spielt 75 Minuten lang im offensiven Mittelfeld der Augsburger, bleibt aber über weite Strecken unauffällig.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Weil sich Captain Robin Koch verletzt, wird Amenda nach knapp einer Stunde beim Stand von 0:0 eingewechselt. Der Innenverteidiger hat einen soliden Teileinsatz. 

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer verliert Köln das Derby gegen Leverkusen 0:2.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Sunderland gewinnt erstmals seit zehn Jahren wieder ein Derby gegen Newcastle. Mittendrin statt nur dabei: Granit Xhaka. Der Captain überzeugt als Taktgeber im Mittelfeld – er leitet auch das Siegestor ein – und vor allem als Kämpfer. Eine Platzwunde über dem Auge zeigt, wie viel auch Xhaka für diesen wichtigen Sieg gegeben hat. Sky-Experte Micah Richards stimmt eine Lobeshymne an: «Xhaka ist einfach brillant. Was für ein Spieler, was für ein Neuzugang. Ich würde sagen, er ist bisher der Transfer der Saison.»

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Schär sitzt bei Newcastle zunächst auf der Bank, wird kurz vor der Pause aber für den verletzten Dan Burn eingewechselt. Beim einzigen Gegentor trifft Schär keine Schuld. Top-Stürmer Nick Woltemade köpft den Ball nach einer Flanke ins eigene Tor.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Der 25-Jährige ist im Spiel gegen Brentford der auffälligste Leeds-Spieler. Allein in der ersten Halbzeit kommt er dreimal ganz gefährlich vors gegnerische Tor. Okafor muss aber weiter auf seinen ersten Treffer seit dem 4. Oktober warten. Immerhin sichert Teamollege Calvert-Lewin Leeds kurz vor Schluss mit dem Tor zum 1:1 noch einen Punkt.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Ndoye, normalerweise Stammspieler, muss für einmal auf der Bank Platz nehmen. Er sieht, wie seine Teamkollegen gegen Tottenham eine ganz starke Partie zeigen und bereits 3:0 führen, als der Schweizer in der Nachspielzeit eingewechselt wird. Am Resultat ändert sich dann nichts mehr.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Burnley könnte einen fitten Amdoundi sehr gut gebrauchen. Das 2:3 gegen Fulham ist die siebte Niederlage in Folge.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter fährt bei Cagliari einen 2:1-Sieg ein. Sommer wird beim Gegentor von Vitinha umkurvt, ankreiden lassen muss er sich aber nichts. In der Nachspielzeit behält er in der letzten brenzligen Szene die Nerven und hält den Mailändern den Sieg fest. Inter übernimmt damit die Tabellenführung.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Akanji sieht beim Gegentor nicht allzu gut aus. Zunächst scheint er das Laufduell zu gewinnen, dann lässt er sich von der Cagliari-Offensive etwas gar leicht übertölpeln. Ansonsten macht er einen ordentlichen Job.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Siegrist hat sich den Finger gebrochen und verpasst damit die Niederlage gegen Inter.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Nach dem Schlüsselbeinbruch fehlt Freuler seinem Team auch bei der 0:1-Niederlage gegen Juventus Turin.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Nach seinem Wadenbeinbruch muss sich Jashari den Stammplatz zurückerobern. Beim 2:2 gegen Sassuolo schmort er zum wiederholten Mal 90 Minuten auf der Bank.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Die Wadenprobleme sind weg, Athekame kann wieder spielen. Gegen Sassuolo reicht es zu einem Kurzeinsatz.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Fiorentina findet nicht aus der Krise und muss auch nach dem 15. Spiel auf den ersten Saisonsieg in der Serie A warten. Im Kellerduell gegen Hellas Verona verliert das Schlusslicht zuhause 1:2. Sow wird nach 68 Minuten ausgewechselt.

 

Pisa

Michel Aebischer

Dass 0:1 gegen Lecce ist die dritte Pleite in Folge für Pisa. Aebischer spielt im zentralen Mittelfeld durch.

 

Pisa

Daniel Denoon

Nach einer Knöchelverletzung steht Denoon wieder im Pisa-Kader, kommt aber nicht zum Zug.

 

Parma

Sascha Britschgi

76 Minuten sind im Spiel zwischen Parma und Lazio gespielt, als die Gäste aus Rom beim Spielstand von 0:0 bereits die zweite Rote Karte kassieren. Elf gegen neun also für die letzte Viertelstunde – und tatsächlich fällt auch noch ein Tor. Für Lazio! Bittere 0:1-Pleite für Britschgi, der durchspielt, aber nicht sonderlich auffällt.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis spielt am Montagabend gegen Rayo Vallecano. blue Sport überträgt die Partie live.

Rayo Vallecano de Madrid - Real Betis Balompié
Rayo Vallecano de Madrid - Real Betis Balompié

Mo 15.12. 20:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ Rayo Vallecano de Madrid - Real Betis Balompié

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sow steht gegen Real Oviedo in der Startelf und markiert in der 22. Minute das 2:0. Er schleicht sich in den Strafraum und verwertet eine flache Hereingabe präzise ins untere Eck. Zur Pause wird Sow ausgewechselt, am Ende siegt Sevilla 4:0.

Djibril Sow trifft für Sevilla

Djibril Sow trifft für Sevilla

15.12.2025

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Erstmals überhaupt seit seinem Wechsel zu Valencia darf Ugrinic von Beginn an spielen. Im Spiel gegen Atlético Madrid ist er nach einer halben Stunde der Assistgeber zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich, doch der Treffer zählt wegen Abseits nicht. Es bleibt seine auffälligste Aktion, nach 71 Minuten wird der Luzerner ausgewechselt. Valencia verliert am Ende 1:2.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Wie Ugrinic darf auch Cömert zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an spielen. Beim ersten Gegentor trifft ihn keine Schuld, beim zweiten steht er schon nicht mehr auf dem Platz. Er wird gleichzeitige wie Ugrinic ausgewechselt.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Köhn muss erneut auf der Ersatzbank Platz nehmen. Ohne ihn verliert Monaco bei Marseille 0:1.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Nach seiner Rot-Sperre darf Zakaria wieder spielen. Unter der Woche verschoss er in der Champions League einen Penalty, gegen Marseille bleibt er unauffällig.

Die Szenen des Abends. Kimmichs Eigentor, Zakarias Penalty-Fehlschuss und ein missratenes Goalie-Debüt

Die Szenen des AbendsKimmichs Eigentor, Zakarias Penalty-Fehlschuss und ein missratenes Goalie-Debüt

 

Marseille

Ulisses Garcia

Garcia steht bei Marseille nicht im Kader. 

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Rennes schlägt Brest 3:1. Embolo ist an den Toren nicht direkt beteiligt. In der 79. Minute wird er ausgewechselt.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient bleibt zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Beim 0:0 gegen Strassburg kann er sich das eine oder andere Mal auszeichnen.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Der 24-Jährige ist bei der 0:1-Niederlage gegen Lyon nur Zuschauer.

Fussball-News

Ex-FCB-Coach muss gehen. Genk entlässt Trainer Thorsten Fink

Ex-FCB-Coach muss gehenGenk entlässt Trainer Thorsten Fink

Transfer-Ticker. Mündliche Einigung: Zidane soll Frankreich-Nati übernehmen

Transfer-TickerMündliche Einigung: Zidane soll Frankreich-Nati übernehmen

Söldnerinnen-Check. Frankfurt-Trio kassiert Ohrfeige ++ Schertenleib mit Assist ++ Terchoun und Xhemaili treffen

Söldnerinnen-CheckFrankfurt-Trio kassiert Ohrfeige ++ Schertenleib mit Assist ++ Terchoun und Xhemaili treffen

Super League. Lausannes Lekoueiry für zwei Spiele gesperrt

Super LeagueLausannes Lekoueiry für zwei Spiele gesperrt

Ancillo Canepa würdigt Sven Hotz. «Ich verspreche dir, dass dein Lebenswerk auch unser Lebenswerk sein wird»

Ancillo Canepa würdigt Sven Hotz«Ich verspreche dir, dass dein Lebenswerk auch unser Lebenswerk sein wird»

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

15.12.2025

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

15.12.2025

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

14.12.2025

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

14.12.2025

Alavés - Real Madrid 1:2

Alavés - Real Madrid 1:2

LALIGA | 16. Runde | Saison 25/26

14.12.2025

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

14.12.2025

Basel – Lausanne-Sport 0:0

Basel – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

14.12.2025

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

Alavés - Real Madrid 1:2

Alavés - Real Madrid 1:2

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Basel – Lausanne-Sport 0:0

Basel – Lausanne-Sport 0:0

