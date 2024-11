Das Grand Hotel Dolder hoch über Zürich. KEYSTONE

Fürs Spiel gegen Serbien gastiert die Schweizer Nati im Luxushotel Dolder Grand. Zu Sonderkonditionen, da das Team von Murat Yakin einen auf Testschläfer für ein Frauenteam an der EM 2025 macht.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag in einer Woche braucht die Nati gegen Serbien im Letzigrund einen Sieg, um sich noch Chancen auf den Ligaerhalt in der Nations League machen zu dürfen.

Erstmals gastiert die Mannschaft im Dolder Grand hoch über Zürich. «Das Hotel hat uns Sonderkonditionen für diese sechs Tage angeboten, sonst hätten wir uns das nicht leisten können», sagt Nati-Medienchef Adrian Arnold.

Das Dolder Grand ist ein Teamhotel an der Frauen-EM. Yakin, Xhaka & Co. machen auf Hoteltester. Laut blue-Informtionen fürs englische Frauen-Nationalteam. Mehr anzeigen

175 luxuriöse Zimmer und Suiten, eine Spitzengastronomie und ein 4000-Quadratmeter grosses Spa, eigener Golfplatz, eine eindrückliche Kunstsammlung und ein einmaliger Blick auf Zürich, den See und die Alpen.

Das Luxushotel Dolder Grand thront seit 1899 hoch über Zürich und gehört zu besten Adressen der Schweiz. Oprah Winfrey, Nelson Mandela, Michael Jackson, John Wayne, Königin Silvia von Schweden, Luciano Pavarotti, Liz Taylor, Roger Moore, Prinz Charles, Michail Gorbatschow, die Rolling Stones, Justin Bieber oder Rihanna waren alle schon Gast im Haus. Die Liste der prominenten Gäste im Luxushotel könnte beliebig verlängert werden.

Am Montag rückt erstmals die Schweizer Nati ins Dolder Grand ein. Sportlich kämpfen Murat Yakin, Granit Xhaka, Manuel Akanji & Co. in der Nations League als Gruppenletzter und einem Punkt aus vier Partien gegen den Abstieg, logieren werden sie wie Könige.

Ein Zimmer gibt's ab 500 Franken pro Nacht, die luxuriösesten Suiten kosten schnell einmal über 10'000 Franken.

Da stellt sich die Frage: Wie kann sich der Schweizerische Fussballverband das Dolder Grand leisten? Sind die Punkte- und Sieg-Prämien der Nati-Stars derart grosszügig, dass sich der Verband nun dank der mageren Punkte-Ausbeute einen solchen Luxus gönnen kann? So nach dem Motto «5-Sterne-Hotel für 1-Punk-Nati»?

«Sonst hätten wir uns das nicht leisten können»

Weit gefehlt. SFV-Medienchef Adrian Arnold klärt auf. «Das Dolder ist im Sommer Teamhotel der Frauen-EM. Dadurch ist die Zusammenarbeit mit der Nati zustande gekommen. Das Hotel hat uns Sonderkonditionen für diese sechs Tage angeboten, sonst hätten wir uns das nicht leisten können.»

Das Dolder hatte zwar schon unzählige illustre Gäste aus Politik, Unterhaltung und auch der Sportwelt, ganze Fussballteams sind jedoch eher selten. Im 2011 logierten die Bayern-Stars da. Arnold: «Für das Dolder Hotel ist es ein guter Testlauf für die WEURO25 nun für sechs Tage ein Nationalteam zu beherbergen.» Laut blue-Informationen machen Yakin, Xhaka & Co. Hoteltester fürs englische Frauen-Nationalteam.

Illustre Gäste im illustren Hotel: Der FC Bayern logierte im August 2011 im Dolder. KEYSTONE

Win-Win-Lösung also für alle. Jetzt muss das Team von Murat Yakin nur noch die vielen Sterne in Punkte umwandeln. Ein Sieg gegen Serbien am Freitag im Letzigrund und der Klassenerhalt in der Nations League wäre im letzten Spiel gegen Spanien in Teneriffa am Montag darauf noch möglich.

