Granit Xhaka zieht in seinem 150. Länderspiel mit der Nati in den WM-Achtelfinal ein. Nach der Partie gegen Algerien wird er zu den Transfer-Gerüchten um seine Person befragt. Der Nati-Captain betont: Die WM hat Priorität. Er will mit der Schweiz Geschichte schreiben.

Captain Granit Xhaka feiert gegen Algerien seinen 150. Einsatz im Nati-Trikot und schwärmt von seinen Teamkollegen.

Xhaka: «Die Jungs haben meinen speziellen Tag noch schöner gemacht» Captain Granit Xhaka feiert gegen Algerien seinen 150. Einsatz im Nati-Trikot und schwärmt von seinen Teamkollegen.

Wechsel-Gerüchte Xhaka: «Das interessiert mich alles nicht – ich will mit der Schweiz Geschichte schreiben»

Darum geht’s Die Schweiz gewinnt gegen Algerien souverän und zieht in den WM-Achtelfinal ein. Xhaka zeigt in seinem 150. Länderspiel erneut eine starke Leistung.

Zu den Wechselgerüchten um den FC Chelsea äussert sich Xhaka gelassen. Er überlässt die Angelegenheit seinem Management und stellt klar, dass für ihn die WM oberste Priorität hat.

Xhaka will mit der Schweiz bei der WM Geschichte schreiben. Im Achtelfinal trifft die Nati auf den Sieger der Partie zwischen Ghana und Kolumbien.

Granit Xhaka und die Schweizer Nati lösen gegen Algerien souverän das Ticket für den WM-Achtelfinal. Doch während des Turniers brodelt es in der Gerüchteküche. Wie blue Sport berichtete, ist der FC Chelsea am Nati-Captain dran. Die Blues haben seinem Arbeitgeber Sunderland ein erstes Angebot unterbreitet.

Wie steht Xhaka selbst zu den Gerüchten? «Ganz ehrlich: Das ist nicht meine Aufgabe», sagt Xhaka nach seinem 150. Länderspiel bei «SRF». Das Ganze sei Sache seines Managements.

Xhaka will von Nebenschauplätzen nichts wissen. Sein Fokus gilt einzig und allein der WM. Das habe er so auch seinem jetzigen Arbeitgeber Sunderland kommuniziert. «Die WM hat höchste Priorität für mich. Alles andere, die Gerüchte, interessieren mich nicht.»

Wie bereits bei den Spielen gegen Bosnien und Kanada zeigt Xhaka gegen Algerien einen starken Auftritt. Der Nati-Captain ist heiss darauf, an diesem Turnier mit der Schweiz was zu reissen: «Ich will mit der Schweiz eine gute WM spielen und Geschichte schreiben.»

Gegen wen die Schweiz ihre WM-Geschichte fortsetzt, ist noch offen. Am kommenden Dienstag, 22 Uhr, trifft sie im Achtelfinal auf den Sieger der Partie zwischen Ghana und Kolumbien.

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