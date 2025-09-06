Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns» Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten. 05.09.2025

Die Schweizer Nati startet mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation. Captain Granit Xhaka zeigt sich stolz – doch sieht auch kritische Punkte.

Die Schweizer startet mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den Kosovo erfolgreich in die WM-Qualifikation.

Nati-Captain Granit Xhaka bezeichnet den Auftritt als starkes Statement, kritisiert aber die mangelnde Konstanz über das ganze Spiel und hätte sich noch mehr Tore gewünscht.

Xhaka betont, dass das Team keine Zeit verlieren dürfe, um das WM-Ziel zu erreichen.

«Das war fast die perfekte erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit war leider nicht gut genug wie die erste. Aber man sieht, dass wir sehr viele junge Spieler haben. Heute hat uns ein bisschen die Konstanz gefehlt, über 90 Minuten dominant zu spielen. Aber insgesamt können wir heute doch zufrieden sein», meint Granit Xhka nach dem 4:0-Erfolg über Kosovo.

Vor dem Spiel habe er sich geärgert, weil es hiess, die Schweiz verfüge nicht mehr über die Qualität von früher. «Ein Riesenstatement von uns, dass man die Schweiz nicht unterschätzen darf», hält der Nati-Captain fest und ergänzt: «Wir haben Spieler, die spielen seit Jahren in den grossen Ligen.»

Kritischer sieht er den Auftritt nach der Pause, wo man nicht das gespielt habe, was eigentlich geplant gewesen sei. «Wir müssen einfach über 90 Minuten probieren, dominant zu spielen, Positionen zu halten. Dann kreiert man auch die Lücken.»

«Denn am Schluss könnte das Torverhältnis total wichtig sein», betont er und bedauert, nicht noch höher gewonnen zu haben. Für ihn ist es «immer speziell, gegen Kosovo zu spielen». Doch er habe versucht, die Gefühle ein wenig auszublenden. Das gelang. Der beste Beweis war die frühe Aktion des Mittelfeld-Strategen, als Xhaka mit einer Grätsche gegen Leon Avdullahu gleich den Tarif durchgab.

«Breel ist ein Top-Top-Top-Stürmer»

Der Nati-Captain lobt Breel Embolo, der nach einer turbulenten Woche mit zwei Toren Matchwinner war. «Ein Last Minute -Transfer ist nicht immer einfach, da er auch Familienvater ist. Dies zu planen ist nicht immer einfach, ich kenne das selber. Dann noch die andere Sache (Gerichtsprozess – Anm. d. Red.) natürlich, aber Breel ist ein Top-Junge.»

Man sei für ihn da und habe versucht, ihn abzulenken. «Er hat einmal mehr gezeigt, dass er ein Top-Top-Top-Stürmer ist und der für uns sehr wichtig sein kann. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch den dritten Treffer macht.»

Die Marschroute sei klar, das habe man intern bei einem Meeting festgehalten. «Es fängt jetzt an, wir dürfen keine Zeit verlieren. Es gibt keine Ausreden nach Trainingseinheiten, nach Spielen, sondern wir müssen jetzt liefern. Wir haben den Traum, nächstes Jahr an der WM dabei zu sein», so der 32-Jährige.

