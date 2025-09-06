  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Captain ist stolz Xhaka: «Ein Riesen-Statement von uns, dass man die Schweiz nicht unterschätzen darf»

Patrick Lämmle

6.9.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

Die Schweizer Nati startet mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation. Captain Granit Xhaka zeigt sich stolz – doch sieht auch kritische Punkte.

Syl Battistuzzi

06.09.2025, 09:02

06.09.2025, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer startet mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den Kosovo erfolgreich in die WM-Qualifikation.
  • Nati-Captain Granit Xhaka bezeichnet den Auftritt als starkes Statement, kritisiert aber die mangelnde Konstanz über das ganze Spiel und hätte sich noch mehr Tore gewünscht. 
  • Xhaka betont, dass das Team keine Zeit verlieren dürfe, um das WM-Ziel zu erreichen.
Mehr anzeigen

«Das war fast die perfekte erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit war leider nicht gut genug wie die erste. Aber man sieht, dass wir sehr viele junge Spieler haben. Heute hat uns ein bisschen die Konstanz gefehlt, über 90 Minuten dominant zu spielen. Aber insgesamt können wir heute doch zufrieden sein», meint Granit Xhka nach dem 4:0-Erfolg über Kosovo. 

Vor dem Spiel habe er sich geärgert, weil es hiess, die Schweiz verfüge nicht mehr über die Qualität von früher. «Ein Riesenstatement von uns, dass man die Schweiz nicht unterschätzen darf», hält der Nati-Captain fest und ergänzt: «Wir haben Spieler, die spielen seit Jahren in den grossen Ligen.» 

Optimaler Start in WM-Quali. Die Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Optimaler Start in WM-QualiDie Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Kritischer sieht er den Auftritt nach der Pause, wo man nicht das gespielt habe, was eigentlich geplant gewesen sei. «Wir müssen einfach über 90 Minuten probieren, dominant zu spielen, Positionen zu halten. Dann kreiert man auch die Lücken.»

«Denn am Schluss könnte das Torverhältnis total wichtig sein», betont er und bedauert, nicht noch höher gewonnen zu haben. Für ihn ist es «immer speziell, gegen Kosovo zu spielen». Doch er habe versucht, die Gefühle ein wenig auszublenden. Das gelang. Der beste Beweis war die frühe Aktion des Mittelfeld-Strategen, als Xhaka mit einer Grätsche gegen Leon Avdullahu gleich den Tarif durchgab.

«Breel ist ein Top-Top-Top-Stürmer»

Der Nati-Captain lobt Breel Embolo, der nach einer turbulenten Woche mit zwei Toren Matchwinner war. «Ein Last Minute -Transfer ist nicht immer einfach, da er auch Familienvater ist. Dies zu planen ist nicht immer einfach, ich kenne das selber. Dann noch die andere Sache (Gerichtsprozess – Anm. d. Red.) natürlich, aber Breel ist ein Top-Junge.»

Die Nati-Noten zum 4:0 gegen Kosovo. Zahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Die Nati-Noten zum 4:0 gegen KosovoZahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Man sei für ihn da und habe versucht, ihn abzulenken. «Er hat einmal mehr gezeigt, dass er ein Top-Top-Top-Stürmer ist und der für uns sehr wichtig sein kann. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch den dritten Treffer macht.»

Die Marschroute sei klar, das habe man intern bei einem Meeting festgehalten. «Es fängt jetzt an, wir dürfen keine Zeit verlieren. Es gibt keine Ausreden nach Trainingseinheiten, nach Spielen, sondern wir müssen jetzt liefern. Wir haben den Traum, nächstes Jahr an der WM dabei zu sein», so der 32-Jährige.

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Das könnte dich auch interessieren

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.

04.09.2025

Meistgelesen

Wagt Selenskyj wieder einen Angriff auf die Kertsch-Brücke?
Aargauer Polizeichef beleidigt Mann mit N-Wort – und schickt ihm E-Mail versehentlich
Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
Selenskyj: «Putin kann nach Kiew kommen» +++ USA wollen Militärhilfe für Europa kürzen
Zahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Fussball-News

Miami-Star bestraft. Luis Suarez für sechs Spiele gesperrt

Miami-Star bestraftLuis Suarez für sechs Spiele gesperrt

«Sind derzeit brutal effizient». Breel Embolo hat im Nationalteam einen Lauf

«Sind derzeit brutal effizient»Breel Embolo hat im Nationalteam einen Lauf

Nati-Stimmen. Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es heute nichts zu holen gibt»

Nati-StimmenWidmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es heute nichts zu holen gibt»

Schweizer Gruppe. Slowenien schockt Schweden mit Last-Minute-Ausgleich

Schweizer GruppeSlowenien schockt Schweden mit Last-Minute-Ausgleich

WM-Qualifikation. Italien feiert die Premiere von Gattuso mit einem Kantersieg

WM-QualifikationItalien feiert die Premiere von Gattuso mit einem Kantersieg

Fussball-Videos

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Nach dem 4:0 Sieg in der WM-Quali gegen den Kosovo schätzt Michi Wegmann, Leiter Sport blue News, den Auftritt der Schweizer Nati ein.

05.09.2025

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.

03.09.2025

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.

04.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Mehr Videos