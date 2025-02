Deshalb verzichtet Granit Xhaka auf die nächsten Länderspiele

Im November hat Xhaka nach seinem Tor gegen Heidenheim bereits angekündigt, dass er zum dritten Mal Vater wird. Jetzt soll's bald soweit sein. imago

blue Sport erfuhr: Granit Xhaka wird im März wohl nicht ins Nati-Camp einrücken. Der Grund ist ein schöner: Der Leverkusen-Star wird nochmals Vater. Macht jetzt Ardon Jashari gegen Nordirland den Xhaka?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leverkusen-Star Granit Xhaka ist mit 135 Länderspielen Rekordnationalspieler. Im März werden wohl keine weiteren dazu kommen.

In Absprache mit Murat Yakin lässt Xhaka den Zusammenzug mit den Partien in Nordirland (21. März) und in St. Gallen gegen Luxemburg (24. März) sausen.

Der Grund: Familenzuwachs. Xhaka und seine Frau Leonita werden in den nächsten Wochen zum dritten Mal Eltern. Angekündigt hat Xhaka die Schwangerschaft bereits im November mit einem «Baby-Jubel». Zudem dürfte Xhaka eine Spielpause ebenfalls guttun. Mehr anzeigen

Die Nati startet mit einem Zusammenzug am 17. März ins wichtige WM-Qualifikationsjahr 2025. Erst mit einem Kurz-Camp im portugiesischen Faro, dann mit den Testspielen in Nordirland am 21. März und 3 Tage später gegen Luxemburg in St. Gallen.

Nati-Zusammenzug mit Blondel und ohne Xhaka

Welche Spieler Nati-Trainer Murat Yakin nominieren wird, ist noch nicht entschieden. Zu viel kann in den gut fünf Wochen bis zum Auftakt noch passieren. Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit dürfte ein ganz neues Gesicht in den Kreis der Nationalspieler einrücken. Lucas Blondel (28), Rechtsverteidiger der Boca Juniors und argentinisch-schweizerischer Doppelbürger (blue Sport berichtete).

Der prominenteste Namen unter Yakins Männer wird dann aller Voraussicht nach nicht da sein, um Blondel im Kreise der Nationalspieler Willkommen zu heissen. Nati-Captain Granit Xhaka wird gemäss Informationen von blue Sport nicht einrücken. Der Grund: Xhaka wird in den nächsten Tagen zum dritten Mal Vater.

Angekündigt hat er den Nachwuchs schon im November gleich selbst. Nach einem Tor gegen Heidenheim packte er den «Baby-Jubel» aus, indem er den Ball unter sein Shirt nahm und an seinem Daumen lutschte.

Wer macht den Xhaka? Jashari, Sierro oder Zakaria?

Nach dem Abpfiff bestätigte er, dass seine Ehefrau Leonita schwanger ist. Die zwei haben bereits zwei Töchter: Ayana kam 2019 zur Welt und Laneya 2021.

Mit Yakin hat Xhaka nun vereinbart, dass er im März eine Nati-Pause einlegen wird. Diese dürfte ihm sowieso gut tun, hat er doch seit Juni 2024 bis jetzt bereits 46 Partien absolviert.

Letztmals nicht zur Nati eingerückt ist Xhaka Ende 2021. Bei der WM-Qualifikation zu Yakins Auftakt als Nati-Trainer fehlte Xhaka wegen einer Innebandverletzung.

Gut möglich, dass Ardon Jashari (22) gegen Nordirland und Luxemburg den Xhaka macht. Der Youngster von Brügge wird wegen seines Spielstil, Auftreten und Fähigkeiten dereinst als legitimer Nachfolger von Xhaka als Nati-Leithammel gehandelt.

Aber auch die Ligue-1-Stars Vincent Sierro und Denis Zakaria dürfen sich Hoffnungen auf den frei gewordenen Platz im Zentrum machen.

