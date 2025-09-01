  1. Privatkunden
Söldner-Check Xhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Patrick Lämmle

1.9.2025

Sunderland-Captain Granit Xhaka bejubelt den Sieg.
Sunderland-Captain Granit Xhaka bejubelt den Sieg.
Keystone

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Patrick Lämmle

01.09.2025, 13:00

Heute Montag (1. September) schliesst das Transferfenster in den Top-5-Ligen. Bis um 20.00 Uhr sind in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich noch Transfers möglich.

Transferticker Deadline Day. Alvyn Sanches wechselt zu YB ++ Isak zu Liverpool? ++ Wende im Embolo-Poker

Transferticker Deadline DayAlvyn Sanches wechselt zu YB ++ Isak zu Liverpool? ++ Wende im Embolo-Poker

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund feiert gegen Union Berlin einen 3:0-Sieg. Kobel hält, was es zu halten gibt.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Omlin sitzt bei der 0:1-Niederlage gegen Stuttgart auf der Bank.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Elvedi kann die Pleite gegen Stuttgart zwar nicht verhindern, dennoch zeigt er eine starke Leistung. Er gewinnt fast jeden Zweikampf und bestätigt damit seine gute Form.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Beim 1:1 gegen Wolfsburg ist Widmer nur Bankdrücker.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Augsburg verliert gegen Bayern München 2:3. Zesiger wird nicht eingewechselt.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Stergiou fällt noch immer verletzt aus.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Jaquez hat sich in der Vorwoche die Nase gebrochen und ist noch nicht einsatzfähig.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim steht Amenda erneut nicht im Kader.

 

HSV

Silvan Hefti

Der HSV unterliegt St.Pauli 0:2. Hefti, der zuletzt verletzt fehlte, steht nicht im Kader.

 

HSV

Miro Muheim

Muheim fällt im Hamburger Derby weder auf noch ab.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Freiburg geht in Köln gleich mit 1:4 unter. Manzambi spielt im Mittelfeld durch. In der 29. Minute sieht er nach einer Schwalbe Gelb.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Am 1. Spieltag noch auf der Bank, wird Ogbus am 2. Spieltag nicht aufgeboten.

Portrait von Leon Avdullahu,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Hoffenheim

Leon Avdullahu

In der Nachspielzeit liefert der 21-Jährige den Assist zum Ehrentreffer. Hoffenheim verliert gegen Frankfurt 1:3. Dies nur wenige Tage, nachdem er sich gegen die Schweiz entschieden hat.

Klartext von Nati-Boss Tami zu Avdullahu. «Wir wollen nur Spieler haben, die sich zu 100 Prozent mit der Schweiz identifizieren»

Klartext von Nati-Boss Tami zu Avdullahu«Wir wollen nur Spieler haben, die sich zu 100 Prozent mit der Schweiz identifizieren»

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Schmied wird in der Halbzeit beim Stand von 1:0 eingewechselt. Am Ende siegt Köln gegen Freiburg 4:1. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung wird er verwarnt.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Schmidt, dessen Leihe von Leeds zu Werder Bremen erst am Donnerstag vollzogen worden ist, wurde bei Werders verrücktem 3:3 gegen Bayer Leverkusen in der 71. Minute eingewechselt und jubelte bereits fünf Minuten danach über seinen ersten Treffer für den neuen Klub. Der Schweizer Aussenverteidiger war bei einem langen Ball vor Leverkusens Torhüter Mark Flekken am Ball und schob aus rund 20 Metern zum 2:3 ins verwaiste Tor ein.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

In der 6. Minute der Nachspielzeit bereitet Xhaka den 2:1-Siegtreffer gegen Brentford mit einer gut getimten Flanke vor. Mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen ist Aufsteiger Sunderland stark in die neue Saison gestartet.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Manchester City

Manuel Akanji

Nach der Niederlage gegen Tottenham, strauchelt ManCity auch gegen Brighton. Bei der 1:2-Niederlage sitzt Akanji auf der Bank.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Die Abwehr um Fabian Schär hält dicht, aber weil die Offensivabteilung nicht ins Rollen kommt, endet die Partie gegen Leeds 0:0. Mit zwei Punkten aus drei Spielen hinkt Newcastle den eigenen Erwartungen hinterher.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Ndoye steht erneut in der Startelf, wird aber bereits in der 58. Minute ausgewechselt – zu diesem Zeitpunkt steht es noch 0:0. Am Ende verliert Nottingham Forest gegen West Ham United 0:3.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Okafor versauert beim 0:0 gegen Newcastle auf der Ersatzbank.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni steht auf der Liste der Langzeitverletzten. Burnley verliert gegen ManUtd 2:3.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter verliert das Heimspiel gegen Udinese 1:2. Der 36-Jährige ist bei den Gegentoren, einem Penalty und einem präzisen Schuss ins Eck, machtlos.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna schlägt Como 1:0. Freuler gewinnt im Mittelfeld viele Zweikämpfe, bringt aber nur 15 von 23 Pässen an den Mann. Dennoch ein solider Auftritt von Freuler.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari hat sich im Training das rechte Wadenbein gebrochen und fällt lange aus.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Beim 2:0-Sieg gegen Lecce erneut nur Ersatz. Athekame wartet weiter auf seinen ersten Einsatz für Milan.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Sohm steht in der Startelf, wird in der 19. Minute verwarnt und in der Pause beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Die Partie gegen Torino endet torlos.

 

Como Calcio

Samuel Ballet

Der 24-Jährige steht bei der 0:1-Niederlage gegen Bologna abermals nicht im Aufgebot.

 

Pisa

Michel Aebischer

Aebischer zeigt einen engagierten Auftritt und bietet den Römern im Mittelfeld die Stirn. Das reicht nicht, um die 0:1-Niederlage gegen die AS Roma zu verhindern.

 

Pisa

Daniel Denoon

Aebischer-Teamkollege Daniel Denoon wird nicht aufgeboten.

 

Parma

Sascha Britschgi

Nach drei Einsätzen in der Super League wechselte Britschgi überraschend zu Parma. Dort sitzt er beim 1:1 gegen Atalanta Bergamo auf der Bank.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Ersatztorhüter Siegrist sieht die 0:1-Niederlage gegen Juve von draussen.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla unterliegt Athletic Bilbao 0:1. Rodriguez kommt nicht zum Zug.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sow fällt wie schon in der Vorwoche wegen muskulärer Probleme aus.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Ruben Vargas spielt dagegen ganz gross auf. Beim 2:0-Sieg gegen Girona bereitet der 27-Jährige beide Tore vor. Beinahe hätte er auch noch einen Treffer erzielt, verfehlt das Ziel nach einem starken Dribbling aber knapp.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Beim 3:0-Sieg gegen Getafe kommt er erneut nicht zum Zug.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Nach seinem Wechsel von YB zu Valencia kam Ugrinic zu zwei Teileinsätzen. Gegen Getafe fehlt er allerdings verletzt.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Hradecky verletzt sich und so wird der zum Ersatztorhüter degradierte Köhn in der 79. Minute eingewechselt. Mit einer starken Parade verhindert er, dass Monaco in Rückstand gerät. Am Schluss gibts gar den Dreier, Minamino trifft tief in der Nachspielzeit zum 3:2.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria ist bei Monaco im zentralen Mittelfeld gesetzt. Er sticht beim 3:2 gegen Strassburg vor allem mit seiner starken Passquote von 97 Prozent heraus.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

AS Monaco

Breel Embolo

Embolo steht bei Monaco auf dem Abstellgleis. Wo seine Zukunft liegt, wird sich am heutigen Deadline-Day zeigen.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Rennes

Fabian Rieder

Rennes spielt gegen Angers 1:1. Rieder wird in der 83. Minute eingewechselt. Es dürfte sein letzter Einsatz für Rennes gewesen sein.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Marseille agiert gegen Lyon ab der 29. Minute in Unterzahl. Garcia wird in der Halbzeit beim Stand von 0:0 eingewechselt. Ein Eigentor von Teamkollege Balerdi in der 89. Minute besiegelt die Niederlage.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Mambimbi wird beim 3:1-Sieg gegen Nizza in der 67. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Der 24-jährige Stürmer wartet weiter auf seinen ersten Skorerpunkt.

