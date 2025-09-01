Xhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Sunderland-Captain Granit Xhaka bejubelt den Sieg. Keystone

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Heute Montag (1. September) schliesst das Transferfenster in den Top-5-Ligen. Bis um 20.00 Uhr sind in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich noch Transfers möglich.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund feiert gegen Union Berlin einen 3:0-Sieg. Kobel hält, was es zu halten gibt.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin sitzt bei der 0:1-Niederlage gegen Stuttgart auf der Bank.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi kann die Pleite gegen Stuttgart zwar nicht verhindern, dennoch zeigt er eine starke Leistung. Er gewinnt fast jeden Zweikampf und bestätigt damit seine gute Form.

Mainz 05 Silvan Widmer

Beim 1:1 gegen Wolfsburg ist Widmer nur Bankdrücker.

Augsburg Cédric Zesiger

Augsburg verliert gegen Bayern München 2:3. Zesiger wird nicht eingewechselt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou fällt noch immer verletzt aus.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez hat sich in der Vorwoche die Nase gebrochen und ist noch nicht einsatzfähig.

Frankfurt Aurèle Amenda

Beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim steht Amenda erneut nicht im Kader.

HSV Silvan Hefti

Der HSV unterliegt St.Pauli 0:2. Hefti, der zuletzt verletzt fehlte, steht nicht im Kader.

HSV Miro Muheim

Muheim fällt im Hamburger Derby weder auf noch ab.

Freiburg Johan Manzambi

Freiburg geht in Köln gleich mit 1:4 unter. Manzambi spielt im Mittelfeld durch. In der 29. Minute sieht er nach einer Schwalbe Gelb.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Am 1. Spieltag noch auf der Bank, wird Ogbus am 2. Spieltag nicht aufgeboten.

Hoffenheim Leon Avdullahu

In der Nachspielzeit liefert der 21-Jährige den Assist zum Ehrentreffer. Hoffenheim verliert gegen Frankfurt 1:3. Dies nur wenige Tage, nachdem er sich gegen die Schweiz entschieden hat.

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied wird in der Halbzeit beim Stand von 1:0 eingewechselt. Am Ende siegt Köln gegen Freiburg 4:1. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung wird er verwarnt.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmidt, dessen Leihe von Leeds zu Werder Bremen erst am Donnerstag vollzogen worden ist, wurde bei Werders verrücktem 3:3 gegen Bayer Leverkusen in der 71. Minute eingewechselt und jubelte bereits fünf Minuten danach über seinen ersten Treffer für den neuen Klub. Der Schweizer Aussenverteidiger war bei einem langen Ball vor Leverkusens Torhüter Mark Flekken am Ball und schob aus rund 20 Metern zum 2:3 ins verwaiste Tor ein.

England

Sunderland Granit Xhaka

In der 6. Minute der Nachspielzeit bereitet Xhaka den 2:1-Siegtreffer gegen Brentford mit einer gut getimten Flanke vor. Mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen ist Aufsteiger Sunderland stark in die neue Saison gestartet.

Manchester City Manuel Akanji

Nach der Niederlage gegen Tottenham, strauchelt ManCity auch gegen Brighton. Bei der 1:2-Niederlage sitzt Akanji auf der Bank.

Newcastle Fabian Schär

Die Abwehr um Fabian Schär hält dicht, aber weil die Offensivabteilung nicht ins Rollen kommt, endet die Partie gegen Leeds 0:0. Mit zwei Punkten aus drei Spielen hinkt Newcastle den eigenen Erwartungen hinterher.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Ndoye steht erneut in der Startelf, wird aber bereits in der 58. Minute ausgewechselt – zu diesem Zeitpunkt steht es noch 0:0. Am Ende verliert Nottingham Forest gegen West Ham United 0:3.

Leeds United Noah Okafor

Okafor versauert beim 0:0 gegen Newcastle auf der Ersatzbank.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni steht auf der Liste der Langzeitverletzten. Burnley verliert gegen ManUtd 2:3.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter verliert das Heimspiel gegen Udinese 1:2. Der 36-Jährige ist bei den Gegentoren, einem Penalty und einem präzisen Schuss ins Eck, machtlos.

Bologna Remo Freuler

Bologna schlägt Como 1:0. Freuler gewinnt im Mittelfeld viele Zweikämpfe, bringt aber nur 15 von 23 Pässen an den Mann. Dennoch ein solider Auftritt von Freuler.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari hat sich im Training das rechte Wadenbein gebrochen und fällt lange aus.

AC Milan Zachary Athekame

Beim 2:0-Sieg gegen Lecce erneut nur Ersatz. Athekame wartet weiter auf seinen ersten Einsatz für Milan.

Fiorentina Simon Sohm

Sohm steht in der Startelf, wird in der 19. Minute verwarnt und in der Pause beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Die Partie gegen Torino endet torlos.

Como Calcio Samuel Ballet

Der 24-Jährige steht bei der 0:1-Niederlage gegen Bologna abermals nicht im Aufgebot.

Pisa Michel Aebischer

Aebischer zeigt einen engagierten Auftritt und bietet den Römern im Mittelfeld die Stirn. Das reicht nicht, um die 0:1-Niederlage gegen die AS Roma zu verhindern.

Pisa Daniel Denoon

Aebischer-Teamkollege Daniel Denoon wird nicht aufgeboten.

Parma Sascha Britschgi

Nach drei Einsätzen in der Super League wechselte Britschgi überraschend zu Parma. Dort sitzt er beim 1:1 gegen Atalanta Bergamo auf der Bank.

Genua Benjamin Siegrist

Ersatztorhüter Siegrist sieht die 0:1-Niederlage gegen Juve von draussen.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla unterliegt Athletic Bilbao 0:1. Rodriguez kommt nicht zum Zug.

Sevilla Djibril Sow

Sow fällt wie schon in der Vorwoche wegen muskulärer Probleme aus.

Sevilla Ruben Vargas

Ruben Vargas spielt dagegen ganz gross auf. Beim 2:0-Sieg gegen Girona bereitet der 27-Jährige beide Tore vor. Beinahe hätte er auch noch einen Treffer erzielt, verfehlt das Ziel nach einem starken Dribbling aber knapp.

Valencia Eray Cömert

Beim 3:0-Sieg gegen Getafe kommt er erneut nicht zum Zug.

Valencia Filip Ugrinic

Nach seinem Wechsel von YB zu Valencia kam Ugrinic zu zwei Teileinsätzen. Gegen Getafe fehlt er allerdings verletzt.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Hradecky verletzt sich und so wird der zum Ersatztorhüter degradierte Köhn in der 79. Minute eingewechselt. Mit einer starken Parade verhindert er, dass Monaco in Rückstand gerät. Am Schluss gibts gar den Dreier, Minamino trifft tief in der Nachspielzeit zum 3:2.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria ist bei Monaco im zentralen Mittelfeld gesetzt. Er sticht beim 3:2 gegen Strassburg vor allem mit seiner starken Passquote von 97 Prozent heraus.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo steht bei Monaco auf dem Abstellgleis. Wo seine Zukunft liegt, wird sich am heutigen Deadline-Day zeigen.

Rennes Fabian Rieder

Rennes spielt gegen Angers 1:1. Rieder wird in der 83. Minute eingewechselt. Es dürfte sein letzter Einsatz für Rennes gewesen sein.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille agiert gegen Lyon ab der 29. Minute in Unterzahl. Garcia wird in der Halbzeit beim Stand von 0:0 eingewechselt. Ein Eigentor von Teamkollege Balerdi in der 89. Minute besiegelt die Niederlage.

Le Havre Felix Mambimbi

Mambimbi wird beim 3:1-Sieg gegen Nizza in der 67. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Der 24-jährige Stürmer wartet weiter auf seinen ersten Skorerpunkt.

