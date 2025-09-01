Xhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Heute Montag (1. September) schliesst das Transferfenster in den Top-5-Ligen. Bis um 20.00 Uhr sind in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich noch Transfers möglich.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Dortmund feiert gegen Union Berlin einen 3:0-Sieg. Kobel hält, was es zu halten gibt.
Gladbach
Jonas Omlin
Omlin sitzt bei der 0:1-Niederlage gegen Stuttgart auf der Bank.
Gladbach
Nico Elvedi
Elvedi kann die Pleite gegen Stuttgart zwar nicht verhindern, dennoch zeigt er eine starke Leistung. Er gewinnt fast jeden Zweikampf und bestätigt damit seine gute Form.
Mainz 05
Silvan Widmer
Beim 1:1 gegen Wolfsburg ist Widmer nur Bankdrücker.
Augsburg
Cédric Zesiger
Augsburg verliert gegen Bayern München 2:3. Zesiger wird nicht eingewechselt.
Stuttgart
Leonidas Stergiou
Stergiou fällt noch immer verletzt aus.
Stuttgart
Luca Jaquez
Jaquez hat sich in der Vorwoche die Nase gebrochen und ist noch nicht einsatzfähig.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim steht Amenda erneut nicht im Kader.
HSV
Silvan Hefti
Der HSV unterliegt St.Pauli 0:2. Hefti, der zuletzt verletzt fehlte, steht nicht im Kader.
HSV
Miro Muheim
Muheim fällt im Hamburger Derby weder auf noch ab.
Freiburg
Johan Manzambi
Freiburg geht in Köln gleich mit 1:4 unter. Manzambi spielt im Mittelfeld durch. In der 29. Minute sieht er nach einer Schwalbe Gelb.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Am 1. Spieltag noch auf der Bank, wird Ogbus am 2. Spieltag nicht aufgeboten.
Hoffenheim
Leon Avdullahu
In der Nachspielzeit liefert der 21-Jährige den Assist zum Ehrentreffer. Hoffenheim verliert gegen Frankfurt 1:3. Dies nur wenige Tage, nachdem er sich gegen die Schweiz entschieden hat.
1. FC Köln
Joël Schmied
Schmied wird in der Halbzeit beim Stand von 1:0 eingewechselt. Am Ende siegt Köln gegen Freiburg 4:1. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung wird er verwarnt.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Schmidt, dessen Leihe von Leeds zu Werder Bremen erst am Donnerstag vollzogen worden ist, wurde bei Werders verrücktem 3:3 gegen Bayer Leverkusen in der 71. Minute eingewechselt und jubelte bereits fünf Minuten danach über seinen ersten Treffer für den neuen Klub. Der Schweizer Aussenverteidiger war bei einem langen Ball vor Leverkusens Torhüter Mark Flekken am Ball und schob aus rund 20 Metern zum 2:3 ins verwaiste Tor ein.
England
Sunderland
Granit Xhaka
In der 6. Minute der Nachspielzeit bereitet Xhaka den 2:1-Siegtreffer gegen Brentford mit einer gut getimten Flanke vor. Mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen ist Aufsteiger Sunderland stark in die neue Saison gestartet.
Manchester City
Manuel Akanji
Nach der Niederlage gegen Tottenham, strauchelt ManCity auch gegen Brighton. Bei der 1:2-Niederlage sitzt Akanji auf der Bank.
Newcastle
Fabian Schär
Die Abwehr um Fabian Schär hält dicht, aber weil die Offensivabteilung nicht ins Rollen kommt, endet die Partie gegen Leeds 0:0. Mit zwei Punkten aus drei Spielen hinkt Newcastle den eigenen Erwartungen hinterher.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Ndoye steht erneut in der Startelf, wird aber bereits in der 58. Minute ausgewechselt – zu diesem Zeitpunkt steht es noch 0:0. Am Ende verliert Nottingham Forest gegen West Ham United 0:3.
Leeds United
Noah Okafor
Okafor versauert beim 0:0 gegen Newcastle auf der Ersatzbank.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni steht auf der Liste der Langzeitverletzten. Burnley verliert gegen ManUtd 2:3.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter verliert das Heimspiel gegen Udinese 1:2. Der 36-Jährige ist bei den Gegentoren, einem Penalty und einem präzisen Schuss ins Eck, machtlos.
Bologna
Remo Freuler
Bologna schlägt Como 1:0. Freuler gewinnt im Mittelfeld viele Zweikämpfe, bringt aber nur 15 von 23 Pässen an den Mann. Dennoch ein solider Auftritt von Freuler.
AC Milan
Ardon Jashari
Jashari hat sich im Training das rechte Wadenbein gebrochen und fällt lange aus.
AC Milan
Zachary Athekame
Beim 2:0-Sieg gegen Lecce erneut nur Ersatz. Athekame wartet weiter auf seinen ersten Einsatz für Milan.
Fiorentina
Simon Sohm
Sohm steht in der Startelf, wird in der 19. Minute verwarnt und in der Pause beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Die Partie gegen Torino endet torlos.
Como Calcio
Samuel Ballet
Der 24-Jährige steht bei der 0:1-Niederlage gegen Bologna abermals nicht im Aufgebot.
Pisa
Michel Aebischer
Aebischer zeigt einen engagierten Auftritt und bietet den Römern im Mittelfeld die Stirn. Das reicht nicht, um die 0:1-Niederlage gegen die AS Roma zu verhindern.
Pisa
Daniel Denoon
Aebischer-Teamkollege Daniel Denoon wird nicht aufgeboten.
Parma
Sascha Britschgi
Nach drei Einsätzen in der Super League wechselte Britschgi überraschend zu Parma. Dort sitzt er beim 1:1 gegen Atalanta Bergamo auf der Bank.
Genua
Benjamin Siegrist
Ersatztorhüter Siegrist sieht die 0:1-Niederlage gegen Juve von draussen.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Betis Sevilla unterliegt Athletic Bilbao 0:1. Rodriguez kommt nicht zum Zug.
Sevilla
Djibril Sow
Sow fällt wie schon in der Vorwoche wegen muskulärer Probleme aus.
Sevilla
Ruben Vargas
Ruben Vargas spielt dagegen ganz gross auf. Beim 2:0-Sieg gegen Girona bereitet der 27-Jährige beide Tore vor. Beinahe hätte er auch noch einen Treffer erzielt, verfehlt das Ziel nach einem starken Dribbling aber knapp.
Valencia
Eray Cömert
Beim 3:0-Sieg gegen Getafe kommt er erneut nicht zum Zug.
Valencia
Filip Ugrinic
Nach seinem Wechsel von YB zu Valencia kam Ugrinic zu zwei Teileinsätzen. Gegen Getafe fehlt er allerdings verletzt.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Hradecky verletzt sich und so wird der zum Ersatztorhüter degradierte Köhn in der 79. Minute eingewechselt. Mit einer starken Parade verhindert er, dass Monaco in Rückstand gerät. Am Schluss gibts gar den Dreier, Minamino trifft tief in der Nachspielzeit zum 3:2.
AS Monaco
Denis Zakaria
Zakaria ist bei Monaco im zentralen Mittelfeld gesetzt. Er sticht beim 3:2 gegen Strassburg vor allem mit seiner starken Passquote von 97 Prozent heraus.
AS Monaco
Breel Embolo
Embolo steht bei Monaco auf dem Abstellgleis. Wo seine Zukunft liegt, wird sich am heutigen Deadline-Day zeigen.
Rennes
Fabian Rieder
Rennes spielt gegen Angers 1:1. Rieder wird in der 83. Minute eingewechselt. Es dürfte sein letzter Einsatz für Rennes gewesen sein.
Marseille
Ulisses Garcia
Marseille agiert gegen Lyon ab der 29. Minute in Unterzahl. Garcia wird in der Halbzeit beim Stand von 0:0 eingewechselt. Ein Eigentor von Teamkollege Balerdi in der 89. Minute besiegelt die Niederlage.
Le Havre
Felix Mambimbi
Mambimbi wird beim 3:1-Sieg gegen Nizza in der 67. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Der 24-jährige Stürmer wartet weiter auf seinen ersten Skorerpunkt.