England Xhaka im Penaltyschiessen erfolgreich, Titelverteidiger out

SDA

10.1.2026 - 16:15

Granit Xhaka übersteht mit Sunderland die 3. Hauptrunde im FA-Cup
Granit Xhaka übersteht mit Sunderland die 3. Hauptrunde im FA-Cup
Keystone

Granit Xhaka zieht mit Sunderland in die Sechzehntelfinals des FA-Cups ein. Derweil scheitert Titelverteidiger Crystal Palace an einem Sechstligisten.

Keystone-SDA

10.01.2026, 16:15

10.01.2026, 17:08

Sunderland setzte sich im Duell zweier Teams aus der Premier League gegen Everton mit 3:0 im Penaltyschiessen durch. Während aufseiten der Gäste aus Sunderland im Penaltyschiessen die ersten drei Schützen – unter ihnen Captain Xhaka – trafen, hielt Robin Roefs alle drei Versuche von Everton. Unter anderem scheiterte der ehemalige Basler Thierno Barry am Niederländer. Nach 90 respektive 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden, wobei sich das Heimteam erst eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hatte.

Mit Crystal Palace scheiterte der Titelverteidiger völlig überraschend bereits in der 3. Runde. Der Tabellen-13. der Premier League blamierte sich bei Sechstligist Macclesfield, wo er mit 1:2 unterlag. Der von John Rooney – dem jüngeren Bruder von Wayne Rooney – gecoachte Underdog schaffte Historisches: Macclesfield ist das erste sogenannte «Non-League-Team» seit 117 Jahren, das den amtierenden FA-Cup-Champion eliminiert. Damals gelang dies Crystal Palace gegen die Wolverhampton Wanderers. Als «Non-League-Teams» werden in England Mannschaften bezeichnet, die – zumeist semiprofessionell – unterhalb der ersten vier Ligen spielen. Die Rooney-Truppe kickt aktuell in der National League North.

