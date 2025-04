Die Pokal-Halbfinal-Highlights der Top-Ligen im Überblick Xhaka rastet aus, Simeone wetzt die Säbel und ein Viertligist will in Frankreich ins Pokal-Finale. 02.04.2025

Nach dem sensationellen Pokal-Aus legt sich Leverkusen-Captain Granit Xhaka mit den eigenen Fans an. Am Tag danach sagt er, was ihn auf die Palme gebracht hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayer Leverkusen scheitert im Pokal-Halbfinal sensationell am Drittligisten Arminia Bielefeld, der nach dem vierten Sieg gegen einen Bundesligisten ins Endspiel vorstösst.

Nach Schlusspfiff ist der Leverkusener Frust bei Spielern und Fans riesig. Granit Xhaka gerät im Gästeblock gar mit einem Anhänger aneinander und liefert sich ein hitziges Wortgefecht.

Am Tag danach erklärt der Nati-Captain, was ihn kurz nach dem Spiel auf die Palme brachte. Mehr anzeigen

Am Dienstag schafft Drittligist Arminia Bielefeld im Halbfinal des DFB-Pokals die ganz grosse Überraschung. Nachdem die Bielefelder in den Runden zuvor bereits die Bundesligisten Union Berlin, Freiburg und Werder Bremen ausschalten, muss auch der amtierende Meister Bayer Leverkusen dran glauben und fliegt nach der 1:2-Pleite aus dem Pokal.

So gross die Freude der Aussenseiter nach dem Schlusspfiff, so gross der Frust auf Leverkusener Seite. Als sich das Team bei den mitgereisten Fans bedanken will, kommt es im Gästeblock zu hitzigen Diskussionen. An vorderster Front: Granit Xhaka, der sich mit einem sichtlich erbosten Fan anlegt.

«Es geht um die Art und Weise»

Xhaka und der Anhänger liefern sich ein intensives Wortgefecht, beide gestikulierten wild und zeigen mit dem Finger aufeinander. Schliesslich müssen die Streithähne sogar zurückgehalten werden.

Mit etwas Abstand erklärt Xhaka am Tag nach dem Ausscheiden, was ihn auf die Palme gebracht hat. «Man darf uns selbstverständlich kritisieren, aber es geht um die Art und Weise», sagt der 32-Jährige dem «Blick» und fügt an: «Für mich war klar, dass ich dann an erster Stelle die Mannschaft schütze.»

Leverkusen droht nach dem Ausscheiden in DFB-Pokal und Champions League eine titellose Saison. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Leader Bayern München bei noch sieben ausstehenden Runden sechs Punkte.

Granit Xhaka geriet mit den eigenen Fans aneinander, gestenreich diskutierte der Anführer von Bayer Leverkusen vor dem Auswärtsblock mit den aufgebrachten Anhängern.#skypokal #dfbpokal pic.twitter.com/SIcpljQtrK — Sky Sport (@SkySportDE) April 1, 2025

