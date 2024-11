Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Xhaka kehrt mit Leverkusen nach zuletzt drei Unentschieden in Folge in der Bundesliga auf die Siegesstrasse zurück. Gegen Heidenheim liegt der Meister zwischenzeitlich 0:2 zurück, kann das Ding aber noch drehen. Mit seinem Schuss ins Tor von der Strafraumgrenze macht Xhaka mit dem 5:2 den Deckel drauf. Mit seinem Baby-Jubel deutet Xhaka sogleich an: Er und seine Frau Leonita kriegen Nachwuchs.

Dortmund Gregor Kobel

Der Nati-Keeper ist beim BVB nach einer Verletzung zurück und hält sogleich die Null. In der 1. Halbzeit misslingt Kobel ein Abschlag. Freiburg kommt zu einer Dreifach-Chance. Erst pariert Kobel den Grifo-Abschluss stark, dann rettet die Latte und zuletzt muss Kobels Teamkollege Anton den Ball mit dem Kopf noch vom Tor fernhalten. In der 2. Halbzeit ist Kobel beim 4:0-Sieg kaum gefordert.

Gladbach Jonas Omlin

Jonas Omlin muss sich beim 2:0-Sieg gegen St. Pauli mit der Reservistenrolle begnügen. Gerardo Seoane setzt im Tor weiterhin auf Moritz Nicolas, der Omlin während der Verletzungsphase vertreten hatte.

Gladbach Nico Elvedi

Der Nati-Verteidiger ist nach muskulären Problemen zurück im Kader der Fohlenelf. Sein letztes Spiel für Gladbach bestritt er am 4. Oktober gegen Augsburg, dem bleibt auch gegen St. Pauli so. Elvedi sitzt 90 Minuten auf der Bank.

Mainz 05 Silvan Widmer

Gegen Kiel wird Widmer in der 80. Minute eingewechselt. Mainz gewinnt die Partie mit 3:0, alle Tore fallen vor Widmers Einsatz.

Widmer: «Nicht so, wie ich es mir vorstelle» Silvan Widmer ist bei Mainz 05 Captain, aber fungiert zurzeit als Ergänzungsspieler. Mit blue Sport spricht der Aussenverteidiger über seine Reservistenrolle im Klub. 12.11.2024

Augsburg Ruben Vargas

Der Flügelflitzer ist zurück auf dem Fussballplatz. Seinen letzten Ernstkampf bestritt er Ende September gegen Leipzig, gegen Bayern kommt Vargas zu einem Teileinsatz. Er wird in der 78. Minute eingewechselt und erlebt hautnah, wie Bayerns Harry Kane mit seinen Toren zum 2:0 und 3:0-Endstand seinen lupenreinen Hattrick vervollständigt.

Stuttgart Fabian Rieder

Fabian Rieder glänzt gegen Bochum Sekunden nach seiner Einwechslung. In der 78. Minute schickt der Mittelfeldstratege Kollege Justin Diehl mit einem Aussenrist-Pass elegant in die Tiefe. Dieser verbucht das 2:0 – Endstand.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Leonidas Stergiou ist nach einer Verletzung zurück und steht «endlich wieder auf dem Rasen», wie der Verteidiger auf Instagram mitteilt. Beim 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Bochum steht er bei seinem ersten Bundesliga-Spiel der Saison gleich in der Startaufstellung und dankt es Trainer Sebastian Hoeness mit einem Assist. In der 53. Minute spielt Stergiou einen wunderbaren Diagonalball über das halbe Feld auf Chris Führich, der die Kugel aus 20 Metern sehenswert ins rechte Eck schlenzt.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Zesiger soll dem VfL das 1:0 gegen Union über die Zeit bringen. So kommt er tief in der Nachspielzeit für Offensivmann und Torschütze Ridle Baku in die Partie. Das Unterfangen gelingt, Wolfsburg feiert den Sieg und Zesiger kommt zu einem Mini-Einsatz.

Frankfurt Aurèle Amenda

Der frischgebackene Nati-Spieler fehlt der Eintracht verletzt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der 18-jährige Innenverteidiger fehlt bei der 0:4-Klatsche gegen Dortmund zum dritten Mal in Folge im Kader. Stattdessen steht er bei der U23 im Einsatz, die 1:3 gegen die Kickers Offenbach verlieren.

Freiburg Johan Manzambi

Freiburg verzichtet auch auf die Dienste von Manzambi. Zuletzt stand er Ende September auf dem Matchblatt.

VfL Bochum Noah Loosli

Der Bundesliga-Letzte scheint nicht mehr auf Loosli zu setzen. Den letzten Pflichtspieleinsatz hatte der Innenverteidiger im August beim Pokal-Aus gegen Regensburg. Auch beim 0:2 gegen Stuttgart fehlt er im Kader.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Der Nati-Verteidiger erlebt mit City eine in seiner Zeit noch nie dagewesene Baisse. Wettbewerbsübergreifend verliert der englische Meister die fünfte Partie in Folge. Beim 0:4 gegen Tottenham spielt Akanji durch. Ein Missverständnis zwischen ihm und Kollege Jack Grealish leitet das vierte Tor der Spurs ein. Grealish spielt einen Ball ungenau auf Akanji, der diesen in der Folge durchlässt und kurz vor dem Schlusspfiff zur Vorlage für die Gäste wird.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle spielt am Montagabend gegen West Ham.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter fertigt Verona gleich mit 5:0 ab. Sommer geniesst – wie es der Spielstand erahnen lässt – einen ruhigen Abend. In der 79. Minute muss er einen Weitschuss parieren, der zentral und auf Bauchhöhe auf ihn zugeflogen kommt. Sprich: Einfache Beute für den ehemaligen Nati-Keeper. Inter bleibt tabellarisch bei den Spitzenteams der Serie A. Gleich fünf Teams stehen mit 29, respektive 28 Punkten oben in der Tabelle.

AC Milan Noah Okafor

Beim 0:0 gegen Juventus kommt Okafor zu gleich vielen Spielminuten wie es Tore gibt. Er schaut von der Bank aus zu.

Bologna Michel Aebischer

Der Mittelfeldspieler musste sich Ende Oktober einer Leistenoperation unterziehen und fehlt den Norditalienern bis auf Weiteres. Bologna muss sich auswärts gegen Lazio Rom 0:3 geschlagen geben.

Bologna Dan Ndoye

Auch Aebschiers Teamkollege Ndoye fehlt Bologna verletzt. Er schaut sich das Spiel gegen Lazio zu Hause vom Sofa aus an.

Bologna Remo Freuler

Freuler steht in der Startaufstellung. Nach 35 Minuten muss er im Mittelfeld alleine die Fäden ziehen, weil Teamkollege Tommaso Pobega mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. In Unterzahl kann Bologna der Lazio das Wasser nicht reichen. Beim Stand von 0:2 wird Freuler in der 74. Minute ausgewechselt.

Empoli Nicolas Haas

Haas' Empoli spielt am Montagabend gegen Udinese Calcio.

Parma Simon Sohm

Gegen Atalanta hat Parma das Nachsehen und verliert 1:3. Sohm spielt im zentralen Mittelfeld durch. Nicht mehr, nicht weniger.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Der Sommertransfer von Rodriguez nach Spanien macht sich aus spieltechnischer Sicht noch nicht bezahlt. Bei der 2:4-Niederlage gegen Valencia sitzt das Nati-Urgestein über die volle Spielzeit auf der Bank.

Sevilla Djibril Sow

Djibril Sow ist am Sonntagnachmittag bei der Partie gegen Rayo Vallecano der gefeierte Mann bei Sevilla. In der 28. Minute tankt sich Isaac Romero im gegnerischen Strafraum wunderbar durch und legt auf Sow auf, der den Ball mit rechts in die rechte Ecke zimmert. Was Sow zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiss: Es ist das einzige und entscheidende Tor des Abends.

Djibril Sow avanciert zum Matchwinner 25.11.2024

Real Valladolid Eray Cömert

Sitzt bei der 0:2-Niederlage gegen Getafe auf der Bank.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn drückt bei Monaco einmal mehr die Bank. Der Keeper war zu Beginn der Saison noch gesetzt, seit Mitte Oktober setzt Coach Adi Hütter zwischen den Pfosten auf Radoslaw Majecki.

AS Monaco Denis Zakaria

Spielt über die volle länge durch. Die Monegassen setzen sich gegen das Überraschungsteam in der Champions League Brest (vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden) mit 3:2 durch.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo steht beim Tabellenzweiten der Ligue 1 in der Startformation. Zu überzeugen vermag der Nati-Stürmer jedoch nicht. Nach 68 Minuten hat der Basler Feierabend.

Marseille Ulisses Garcia

Der Linksfuss spielt beim 3:1-Sieg gegen Lens durch. Tief in der Nachspielzeit kassiert Garcia noch die Gelbe Karte, seine erste in der laufenden Saison. Beim französischen Portal «Maxifoot» kommt Garcia nicht gut weg. In der 1. Halbzeit sei er eine «Enttäuschung» gewesen. Er hätte Schwierigkeiten mit Gegenspieler Frankowski bekundet. Nach dem Seitenwechsel wurde er besser, ohne dabei zu glänzen.

Toulouse Vincent Sierro

PSG ist für Sierros Toulouse eine Nummer zu gross. Die Hauptstädter bezwingen die Südfranzosen mit 3:0. Sierro spielt durch.

Montpellier Becir Omeragic

Wird in der 66. Minute eingewechselt beim Stand von 1:0 für Gegner Saint-Étienne eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Es ist der erste Einsatz von Omeragic seit Ende Oktober. Zuletzt fiel er wegen einer Knieprellung aus.

Montpellier Gabriel Barès

Wie Omeragic kommt auch Barès zu einem Teileinsatz. Er wird in der 82. Minute eingewechselt, kann die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Kommt von der Bank und steht nach schon 22 Minuten auf dem Feld, weil sich Kollege Melou verletzt. Mit Brest befindet sich Fernandes in der Liga auf dem 12. Platz, in der Champions League schaut es rosiger aus. Da steht man in der Ligaphase auf dem vierten Platz und trifft am kommenden Dienstag auf das grosse Barcelona.

Weitere Schweizer im Ausland

Greenville (3. Liga USA) Lyam MacKinnon

Grosse Errungenschaft vom 25-jährigen Welschschweizer: Nach dem Aus Anfangs November im Playoff-Halbfinale wurde MacKinnon vorletzte Woche zum besten Spieler der USL League One gekürt.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Amdouni sticht bei der 7:0-Gala gegen Estrela Amadora als Joker. Der Nati-Knipser trifft 16 Minuten nach seiner Einwechslung in der 81. Minute zum 5:0. Die zwei weiteren Tore verbucht Ex-FCB-Spieler Arthur Cabral. Am kommenden Mittwoch trifft Amdouni in der Champions League auf das Schweizer Monaco-Trio.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Lotomba fehlt seinem Klub weiterhin aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Bei der 1:2-Niederlage gegen Twente spielt der 22-jährige Mittelfeldspieler durch.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Kwadwo Duah spielt beim 2:2 gegen CSKA Sofia von Beginn an. Zu überzeugen vermag er jedoch nicht und wird nach 65 Minuten ausgewechselt. Ludogorets lässt zwar Punkte liegen, ist in der Liga mit acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Botev Plovdiv aber unangefochtener Spitzenreiter.

Brügge Ardon Jashari

Ardon Jashari hat sich in der Stammelf des belgischen Spitzenklubs festgesetzt. Beim 7:0 gegen St. Truidense überzeugt der Luzerner mit dem Tor zum 6:0. Am Mittwoch trifft Jashari mit Brügge auf den schottischen Traditionsklub Celtic.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Der Stürmer macht am Samstag das, was ein Stürmer halt so macht: Tore schiessen. Mit seinem Treffer in der 57. Minute zum 1:0 macht er den Sieg seines Vereins gegen Cercle Brügge perfekt.

KAA Gent Franck Surdez

Surdez und Co. bekommen gegen Anderlecht 0:6 aufs Dach. Schon zur Halbzeit liegt Gent 0:3 hinten, als Folge wird Surdez vor dem Seitenwechsel ausgewechselt.

Midtjylland Kevin Mbabu

Spielt mit dem Tabellenvierten der dänischen Liga am Montagabend gegen das sechstplatzierte Silkeborg.

AEK Athen Steven Zuber

Steht Zuber bei AEK auf dem Abstellgleis? Die vergangenen fünf Partien stand der Flügelspieler nicht mehr im Aufgebot.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Nach Amdouni und Jashari der nächste Schweizer, der am Wochenende ein 7:0-Erfolg feiert. Beim Stand von 5:0 wird Wüthrich in der 62. Minute eingewechselt. Sturm Graz verteidigt die Tabellenspitze souverän.

RB Salzburg Bryan Okoh

Fehlt weiterhin aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Hält beim 0:0 gegen Bastia offensichtlich die Null. Lorient verpasst es, vom Unentschieden von Leader Paris zu profitieren. Der Absteiger liegt nach wie vor auf dem 2. Rang.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Muheim spielt beim 2:2 gegen Schalke 04 durch. Das Unentschieden kostet Trainer Steffen Baumgart den Kopf. Eine Nachfolge ist noch nicht bekannt. Lothar Matthäus bringt derweil Urs Fischer ins Spiel.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Die Rückenprobleme scheinen auskuriert. Gegen Schalke bestreitet HSV-Neuzugang Hefti sein erstes Pflichtspiel seit September. In der 60. Minute wird er eingewechselt.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Elvedi spielt in der Dreierkette durch und feiert mit dem letztjährigen Pokal-Finalisten einen 3:2 Sieg-über Braunschweig. In der Tabelle liegt Kaiserslautern zwar auf Rang 9, mit vier Punkten Rückstand auf Leader Paderborn ist die Tabellenspitze jedoch in Reichweite.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker kommt beim 3:2-Sieg gegen Führt zu einem Mini-Einsatz. Seine Einwechslung in der 86. Minute ändert am Spielstand nichts mehr. Mit Karlsruhe erobert er den zweiten Platz.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Rupp sitzt über 90 Minuten auf der Bank. Immerhin: Zuletzt wurde er im Kader schon gar nicht erst berücksichtigt, seit den letzten beiden Partien ist er wieder auf dem Matchblatt aufgeführt.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Schaut von der Bank aus zu, wie seine Teamkollegen beim HSV einen 0:2-Rückstand wettmachen und sich noch einen Punkt ergattern.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Spielt beim 2:2 gegen die Hertha durch. Mit Ulm befindet sich Keller aktuell auf dem Relegationsplatz.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Wadenprobleme machen dem Stürmer weiterhin zu schaffen. So fehlt er auch beim 1:1 gegen Stoke.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Schmidt steht beim 4:3-Sieg gegen Swansea nicht im Kader.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Drückt beim 2:2 gegen West Brom die Bank.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Einmal mehr nur Bänkliwärmer. Sein Team verliert gegen Luton mit 0:1 und bleibt weiterhin im Abstiegskampf.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Chicago Fire hat die Play-offs verpasst – die Saison ist zu Ende.

Chicago Fire Allan Arigoni

Nach dem Verpassen der Play-offs kehrt Arigoni zum FC Lugano zurück.

St. Louis CITY Roman Bürki

Bürki hat mit St. Louis CITY die Play-offs ebenfalls verpasst.

Seattle Stefan Frei

Stefan Frei führt Seattle in den Playoff-Halbfinal. Seattle gewinnt gegen Los Angeles FC 2:1 nach Verlängerung. Frei hält sein Team nach Rückstand mit teils spektakulären Paraden im Spiel. Im Halbfinal treffen Frei und Co. auf LA Galaxy.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Wird in der 90. Minute eingewechselt. Kann an der Nullnummer gegen Mladost nichts mehr ändern.

NK Osijek Petar Pusic

Zu einem Mini-Einsatz kommt auch Petar Pusic, er wird kurz vor dem Schlusspfiff in der Nachspielzeit noch eingewechselt. Es bleibt beim 2:2 gegen Hajduk.

NK Osijek Kemal Ademi

Nach zuletzt drei Spielen auf der Bank steht Ademi gegen Hajduk nicht im Kader.

SH Shenhua (China) Cephas Malele

Die Saison in China ist seit anfangs November zu Ende. Malele verpasste den Meistertitel mit Shenhua um einen Punkt und wurde 2.

Nantong Zhiyun (China) Ming-Yang Yang

Auch für Yang sind Ferien angesagt.

Atlético Ottawa (Kanada) Ruben del Campo Ferreira

Die kanadische Meisterschaft ist zu Ende und wird im Frühjahr wieder aufgenommen.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Steht bei der 1:2-Niederlage gegen Hermannstadt nicht im Kader.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Sitzt beim 1:3 gegen Corinthians 90 Minuten auf der Bank.

Al-Wasl Haris Seferovic

Erzielt beim 2:2 gegen Al-Wahda das 1:0 für sein Team. Wird nach 69 Minuten ausgewechselt. Seferovic und Al-Wasl stehen zurzeit an achter Stelle, satte elf Punkte hinter Leader Al-Sharjah.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Beim Duell gegen Cristiano Ronaldos Al-Nassr steht Puertas in der Startelf, spielt durch und gewinnt. Ronaldo erzielt den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0, doch dann schlägt Al-Qadsiah mit zwei Toren zurück.

Boca Juniors Lucas Blondel

Blondel ist noch immer nicht einsatzbereit nach seinem Kreuzbandriss.