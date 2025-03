Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Was für eine irre Partie in Stuttgart! Leverkusen zeigt einmal mehr, dass mit dem Meister bis zur letzten Sekunde zu rechnen ist. In der 87. Minute sind Xhaka und Co. im Hintertreffen, schlagen aber eiskalt zurück, sichern sich dank des 4:3-Sieges die drei Punkte und rücken bis auf sechs Punkte an Leader Bayern München heran. Xhaka spielt durch.

Beim ersten Anschlusstreffer von Bayer bringt er mit seiner Flanke in den Strafraum den Ball in die Gefahrenzone, der dort bleibt und von Frimpong zum 2:1 versenkt wird. Dann geht Stuttgart wieder doppelt in Führung, auch hier hat Xhaka seine Füsse, respektive seinen Oberarm im Spiel. Er lenkt einen Abpraller von Keeper Hradecky unglücklich in die eigenen Maschen. Es ist sein erstes Eigentor in seinem 167. Bundesligaspiel.

Xhaka hat vorerst ein paar fussballfreie Tage. Er reist nicht mit zur Nati, weil er demnächst ein drittes Mal Vater werden soll.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund bleibt im tabellarischen Mittelfeld kleben. Der BVB verliert gegen RB Leipzig 0:2. Kobel ist bei den Gegentoren chancenlos. Vor dem 0:1 pariert er einen Abschluss von David Raum, der Abpraller landet wieder beim Dosenklub. Xavi Simons trifft. Openda erwischt Kobel nach einer Ecke nach dem Seitenwechsel in der weiten Ecke. Ansonsten hält er, was es zu halten gibt. Dass seine Vordermänner keinen Ball im Tor unterbringen, hat – selbstredend – nicht mit ihm zu tun. Der BVB lässt in der 2. Halbzeit etliche Top-Chancen liegen.

Gladbach Jonas Omlin

Muss in der 72. Minute verletzt raus. Bitter für den Innerschweizer. Kassiert gegen Werder Bremen zwei Tore. Kann gegen Schmids Kunstschuss nichts ausrichten und fliegt beim Penalty kurz vor der Pause in die falsche Ecke. Einziger Wehrmutstropfen für Omlin: Seine Fohlen gewinnen 4:2 und schnuppern weiter an den Europacup-Plätzen (Rang 7, mit zwei Punkten resp. fünf Punkten Rückstand auf einen Platz in der Conference League / Champions League).

Gladbach Nico Elvedi

Spielt in der Viererkette von Gerardo Seoane durch. Elvedi zeigt eine starke Partie und klärt einige knifflige Situation gekonnt. Bei den Gegentreffern hat er nichts auszurichten.

Mainz 05 Silvan Widmer

Beim 2:2 gegen Freiburg nur Zuschauer. Die Mainzer belegen nach wie vor den dritten Platz der Bundesliga.

Stuggart Luca Jaquez

Sitzt als einziger des Schweizer Trios beim verrückten 3:4 gegen Leverkusen zumindest auf der Bank.

Stuttgart Fabian Rieder

Nicht Teil des VfB-Kaders.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Fehlt aufgrund einer Rot-Sperre.

Augsburg Cédric Zesiger

Eine Glanzleistung des Innenverteidigers. Spielt gegen seinen Leihgeber Wolfsburg zu Null und bereitet in der 53. Minute den Siegtreffer seiner Augsburger vor. Zesiger spielt tief in der eigenen Platzhälfte einen weiten Ball in Richtung Tietz, der am gegnerischen Strafraum zum Ball kommt und diesen in den Maschen der Wölfe versenkt. Für den Ex-YB-Profi ist es bereits das 8. Zu-null-Spiel in Folge, damit stellt Zesiger den Bundesliga-Rekord von Jurica Vranjes (2003/04 mit Stuttgart) ein. Die Augsburger ziehen in der Tabelle an Stuttgart und Dortmund vorbei und belegen neu Rang 9.

Frankfurt Aurèle Amenda

Kommt nach seinem Mini-Auftritt in der Europa League vom vergangenen Donnerstag zu seinem zweiten Einsatz seit seiner Rückkehr Ende Januar. Beim 3:1 gegen Bochum steht er ab der 87. Minute in der Innenverteidigung.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der 19-jährige Innenverteidiger fehlt den Schwaben weiterhin verletzt.

Freiburg Johan Manzambi

Beim 2:2 gegen Mainz wird von ihm nur auf dem Matchblatt Gebrauch gemacht. Er sitzt 90 Minuten auf der Bank.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

City macht ohne den verletzten Akanji einen Punkt auf Chelsea und den damit verbundenen Champions-League-Platz (Rang 4) gut. Gegen Brighton spielen die Citizens 2:2.

Newcastle Fabian Schär

Fabian Schär holt seinen ersten Titel mit Newcastle! Der Innenverteidger stemmt nach dem Finalspiel gegen Liverpool (2:1) die Trophäe des englischen Ligacups in die Höhe. Schär spielt durch und zeigt eine gute Leistung.

Schär küsst seine erste Trophäe seit seinen drei Meistertiteln mit dem FCB (12/13, 13/14, 14/15)

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter hält seine Verfolger in Schach. Die Nerazzurri gewinnen gegen Atlanta 2:0 und distanzieren die Bergamasken um sechs Punkte, auch der Vorsprung auf Napoli wächst, weil die Neapolitaner unentschieden spielen. Sommer hat in der Partie in der 18. Minute einen Auftritt, als er einen gefährlichen Kopfball von Pasalic noch über die Latte lenkt. Danach erledigen seiner Vordermänner ihre Arbeit mit Bravour.

Napoli Noah Okafor

Bei der Nullnummer gegen Venzia ab der 76. Minute auf dem Feld. Kann den Punktverlust der Süditaliener im Meistrrennen nicht mehr verhindern.

Bologna Michel Aebischer

Bologna ist drauf und dran, seine Fabel-Saison vom letzten Jahr zu wiederholen. Das Team mit dem Schweizer Trio fertigt Lazio mit 5:0 ab und überholt die Römer in der Tabelle. Weil auch Juve verliert, steht Bologna auf Rang 4. Aebischer sitzt bei Schaulaufen seiner Kollegen auf der Bank.

Bologna Dan Ndoye

Derweilen spielt Dan Ndoye gross auf. Der Flügelflitzer assistiert und trifft. In der 48. Minute spielt er Orsolini nach einem starken, vertikalen Lauf im Strafraum an, der die Norditaliener zum 2:0 lupft. Wenige Momente später setzt Ndoye einen obendrauf und versenkt den Ball aus rund dreizehn Metern in die rechte, untere Ecke. Ein Gegenspieler fälscht den Ball noch unhaltbar ab.

Bologna Remo Freuler

Der Kämpfer hat in der 59. Minute beim Stand von 3:0 und gelbverwarnt Feierabend.

Empoli Nicolas Haas

Weiterhin verletzt. Empoli verliert gegen Torino 0:1 und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Parma Simon Sohm

Fehlt beim 1:1 gegen Schlusslicht Monza aufgrund einer Gelbsperre.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis schafft die Spektakel-Wende. Beim Stand von 0:2 eröffnet in der 64. Minute Isco per Elfmeter die Aufholjagd. In der Schlussviertelstunde gelingt den Andalusieren noch der Sieg. Rodriguez sitzt auf der Bank.

Sevilla Djibril Sow

Das Portal «El Desmarque» bezeichnet seine Gelbe Karte in der 19. Minute als «absurd». Wird beim Derby gegen Betis Ende März fehlen, weil er dann die Gelbsperre absitzen muss. Beim 0:1 gegen Bilbao spielt er bis zur 83. Minute. Eine Minute später kassiert Sevilla den entscheidenden Gegentreffer.

Sevilla Ruben Vargas

Zum zweiten Mal in Folge nur Reservist. Spielt ab der 67. Minute und versucht es oftmals mit Solos. Letztendlich fehlt am Sonntagabend die Durchschlagskraft.

Real Valladolid Eray Cömert

Die Zeichen eines Abstiegs von Real Valladolid verdichten sich. Gegen Celta verliert das Schlusslicht mit Innenverteidiger Cömert in der Startelf mit 0:1. Der Rückstand auf einen Platz ausserhalb der Abstiegsplätze beträgt neun Punkte. Cömert spielt durch und sammelt vor dem Nati-Zusammenzug nochmals Spielpraxis.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Kehrt in Monaco-Tor zurück (erster Einsatz seit Januar). Hat beim 2:0-Sieg gegen Angers wenig zu tun. Wenn es vor dem monegassischen Tor mal brenzlig wird, scheitert Angers am eigenen Unvermögen oder an der Torumrandung.

AS Monaco Denis Zakaria

Spielt im Mittelfeld als Captain durch. Gewinnt im Zentrum viele Zweikämpfe, nach vorne ist er für einmal unauffällig.

AS Monaco Breel Embolo

Kommt als Joker in der 46. Minute und sticht nicht. Ist mit seinem Pass in den Strafraum aber massgeblich am Handselfmeter von Monaco beteiligt. Der Ball klatscht via Monacos Akliouche an die Hand von Angers' Courcoul. Akilouche trifft in der Folge zum 2:0-Endstand.

Weil Nizza gegen Auxerre unentschieden spielt, springt Monaco auf den dritten Rang, der für die Champions League berechtigt.

Marseille Ulisses Garcia

Auf einem Champions-League-Platz liegt auch Garcia mit Marseille – trotz zweier Niederlagen in Folge. Nach dem 0:1 gegen Lens haben die Südfranzosen auch gegen Leader PSG das Nachsehen. Beim 1:3 in der französischen Hauptstadt sitzt Garcia auf der Bank.

Toulouse Vincent Sierro

Führt seine Mannschaft wie gewohnt als Captain auf das Feld. Nach dem frühen Führungstreffer in der 3. Minute gibt Toulouse die Führung nach dem Seitenwechsel aus den Händen und verliert in Strasbourg 1:2. Sierro spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Montpellier Becir Omeragic

Das Spiel gegen Saint-Étienne dauert 57 Minuten, dann muss das Kellerduell wegen Fan-Ausschreitungen abgebrochen werden. Risikofans Montepelliers werfen Pyrotechnik, Sitze und andere Gegenstände auf das Spielfeld. Omeragic ist wegen seiner Verletzung nicht Teil der Partie.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Spielt ab der 77. Minute Fussball, zuvor auf der Bank. Viel zu sehen gibt es von Fernandes in der Schlussphase aber nicht. Versucht es in der 81. Minute aus der Distanz. Sein Schuss geht neben das Tor. Die Partie gegen Reims endet 0:0.

Weitere Schweizer im Ausland

Ferencvaros Stefan Gartenmann

Der Nati-Neuling ist nach dem Aufgebot von Murat Yakin für die Länderspielphase im März auch erstmals Teil des Söldner-Checks. Beim Stand von 4:0 hat der Innenverteidiger gegen Kecskemet in der 80. Minute Feierabend. Mit Ferencvaros liegt er in der ungarischen Liga auf Rang 2, zwei Punkte hinter Leader Akademia.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Beim 3:2-Sieg gegen Rio Ave steht Amdouni in der Startaufstellung. Er bleibt in den 74 Minuten ohne Torbeteiligung.

Burgos CF (2. Liga Spanien) Gabriel Barès

Beim 1:0-Sieg gegen Cartagena auf der Bank.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Feyenoord fegt Twente mit 6:2 vom Platz, Lotomba ist aufgrund seines Unterschenkelbruchs immer noch Zuschauer.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Der einstige YB-Junior spielt gegen Groningen durch. Mit Fortuna Sittard muss der zentrale Mittelfeldspieler eine 0:1-Niederlage gegen Groningen hinnehmen.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah befindet sich nach seiner Muskelzerrung auf dem Weg zurück in den Kader des bulgarischen Meisters.

Brügge Ardon Jashari

Der Mittelfeldmotor glänzt in Belgien! 88 Minuten steht Jashari gegen Charleroi auf dem Platz, gibt eine Vorlage und trifft einmal selbst. Für ihn ist es der wettbewerbsübergreifend dritte Treffer sowie der sechste Assist in dieser Saison.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Spielt gegen Antwerpen von Beginn weg. So wie es sich bei einer Nullnummer gehört, gelingt auch Zeqiri kein Treffer. Hat in der 71. Minute Feierabend.

KAA Gent Franck Surdez

Steht beim 1:2 gegen Kortijk nicht im Kader.

Midtjylland Kevin Mbabu

Spielt in der Rechtsverteidigung durch. Gegen Randers resultiert ein 4:2-Sieg. Midtjylland bleibt vor Kopenhagen Leader der dänischen Liga.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Gegen LASK gewinnt Wüthrich mit seinen Grazern 4:2. Er spielt in der Innenverteidigung durch.

FC Liefering (2. Liga Östrreich) Bryan Okoh

Gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz kassiert der FC Liefering (Zweite Mannschaft von RB Salzburg) eine 0:1-Niederlage. Okoh kommt vor 200 Zuschauern zu einem Mini-Einsatz von vier Minuten.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Bleibt gegen Bastia makellos und hält die Null. Mvogo ist mit Lorient weiter auf Aufstiegskurs und liegt zwei, respektive drei Punkte vor den Verfolgern Metz und Paris.

Greuther Fürth Noah Loosli

Ein gebrauchter Abend für Loosli und Co. Beim Derby gegen Nürnberg kassiert der ehemalige GC-Verteidiger mit seinem Team eine 0:3-Packung. Loosli spielt in der Dreierabwehr durch.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV scheitert nach einem Muheim-Eckball in der Startphase an der Latte. Vor dem Seitenwechsel leitet er mit einem Fehlpass die erste Chance der Magdeburger ein, der anschliessende Torschuss aber leichte Beute für den HSV-Keeper. Muheim spielt durch und feiert mit seinen Hamburgern einen 3:0-Sieg gegen Magdeburg und die erfolgreiche Verteidigung der Tabellenspitze.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Nach dem Seitenwechsel mit von der Partie. Gewohnt lauffreudig auf seiner rechten Seite. Hält mit seinen Hinterleuten die Schotten dicht.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Acht Tore im Spiel gegen Paderborn. Deren fünf gehen auf das Gegentor-Konto auf Kaiserslautern. Rutscht nach der 5:3-Niederlage auf Rang 4 ab.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Fehlt nach wie vor verletzt.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Ersetzt den erkrankten Taylan Bulut in der Schalke-Startelf. Überzeugt mit seinem Zweikampf-Verhalten. Einzig in der 87. Minute kann er den Gegenspieler nicht vom Ball trennen. Der anschliessende Abschluss landet an der Latte, den Abpraller versenkt Hannover zum 1:1, um wenig später noch das entscheidende 1:2 zu machen. Bittere Heimniederlage für die Königsblauen und Gantenbein, der durchspielt.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Spielt beim 0:0 gegen Karslruhe durch.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Köln gewinnt gegen Darmstadt 2:1 und bleibt dem HSV dicht auf den Fersen (ein Punkt Rückstand). Racioppi sitzt derweil auf der Bank.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Schmied leistet Racioppi während 90 Minuten Gesellschaft.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Spielt beim 2:2 gegen Leader Leeds durch, bleibt aber ohne Torbeteiligung. In seiner Statistik steigt jedoch eine Zahl: jene der Gelben Karten. Er wird in 82. Minute wegen Reklamierens verwarnt.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Vor seiner ersten Zusammenkunft mit der Nati sitzt er beim 2:2 gegen QPR auf der Bank. Der Punktverlust hat keine Einwirkung auf die Tabellenführung von Leeds, einzig der Vorsprung auf Verfolger Sheffield ist weg.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Starker Auftritt des 25-jährigen Mittelstürmers. Er glänzt mit Assist und Tor beim 3:1-Sieg gegen Vojvodina. In der 47. Minute schlenzt er die Hauptstädter wunderbar zum Endstand.

NK Osijek Petar Pusic

Steht in der Startelf und spielt bis zur 88 Minute. Ein Treffer gelingt weder ihm noch seinen Kollegen. Die Partie gegen Varazdin endet 0:0.

NK Osijek Kemal Ademi

Steht zum vierten Mal in Folge nicht im Kader.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Steht beim 3:0-Sieg gegen Craiova nicht im Kader.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Steht beim 0:1 gegen Damac nicht im Kader.

Boca Juniors Lucas Blondel

Blondel überzeugt beim argentinischen Traditionsklub. Die Boca Juniors gewinnen gegen Defensa 4:0 und somit die fünfte Partie in Folge. Blondel spielt in der Rechtsverteidigung durch und leitet in der 50. Minute das 3:0 für Milton Gimenez ein. Nach dem Spiel geht es für Blondel auch gleich in den Flieger. Die Nati wartet auf ihn.