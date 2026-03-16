Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Der Schweizer Nati-Goalie bleibt beim 2:0-Sieg gegen Augsburg weitgehend beschäftigungslos. Wenn was auf seinen Kasten kommt, ist der 28-Jährige zur Stelle. Es ist bereits das zwölfte Liga-Spiel ohne Gegentor für Kobel.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Fehlt seinem Klub gegen Frankfurt wegen eines Muskelfaserrisses.

Gladbach Nico Elvedi

Mit dem 2:0 Heimsieg gegen St. Pauli hat sich Gladbach im Abstiegskampf gegen einen Mitkonkurrenten wichtige Punkte geholt. Elvedi spielt dabei stark, muss aber kurz vor Schluss mit Krämpfen ausgewechselt werden. Es waren die ersten Minuten, die der 29-jährige Zürcher in der Liga verpasste. Elvedi, der in Abwesenheit des gesperrten Rocco Reitz die Captainbinde trug, gab aber nach dem Spiel Entwarnung und dürfte beim Derby gegen Köln wieder auf dem Platz stehen.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Wird bei der 0:2-Heimpleite der Bremer in der 69. Minute eingewechselt. Da liegt sein Team schon mit zwei Toren in Rücklage. Der 26-Jährige ist trotz grosser Personalsorgen in der Defensive weiterhin nur Ergänzungsspieler. Ob Werder die Kaufoption in Höhe von 3 Millionen Euro zieht, ist aktuell mehr als fraglich.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 1:1 gegen Bayern München auf der Bank.

Frankfurt Aurèle Amenda

In der Winterpause wollte der 22-Jährige den Klub aufgrund fehlender Spielpraxis verlassen, nun steht er beim 1:0 gegen Heidenheim bereits zum fünften Mal hintereinander über die volle Distanz auf dem Spielfeld. Amenda spielt mit Frankfurt zum dritten Mal in den vergangenen fünf Partien zu Null. Auch gegen Heidenheim ist er im Zweikampf praktisch unüberwindbar. Amenda gehört zu den Gewinnern unter dem neuen Trainer Albert Riera.

Mainz 05 Silvan Widmer

Der Mainz-Captain zeigt beim 2:0-Auswärtssieg in Bremen eine solide Leistung, ohne gross offensiv Akzente zu setzen. Nach 81 Minuten wird er ausgewechselt. Am Ende feiert das Team von Urs Fischer einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Augsburg Fabian Rieder

Steht bei der 0:2-Pleite in Dortmund in der Startelf und spielt durch. Der 24-Jährige bleibt wie seine Teamkollegen harmlos. Einmal versucht er sein Glück mit einem Weitschuss, sein Versuch kann aber Kobel nicht beeindrucken.

Augsburg Cédric Zesiger

Auch der 27-Jährige darf nach einer Gelbsperre wieder von Beginn ran. Gegen die BVB-Stars vornehmlich mit Abwehrarbeit beschäftigt. Fällt dabei immerhin nicht negativ auf.

Stuttgart Luca Jaquez

Der Innenverteidiger darf im wichtigen Spiel gegen RB Leipzig erneut starten. Der 22-Jährige hält mit seinen Teamkollegen dicht, auch wenn gleich zweimal der Pfosten retten muss. Am Ende holt sich der VfB mit dem 1:0 einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Freiburg Johan Manzambi

Bei der 0:1-Pleite des SC Freiburgs gegen Union Berlin wird der Genfer im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Dort mit weniger Wirkung als auch schon. Steht auf dem Platz, als Unions Joker Jeong in der Nachspielzeit das einzige Tor der Partie erzielt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der 20-jährige Innenverteidiger steht in der Liga zum sechsten Mal in Folge in der Startelf. Hat in der ersten Halbzeit Glück, dass Unions Ilic nur das Aussennetz trifft. Tief in der Nachspielzeit beinahe mit dem Ausgleichstreffer, als er nach einer Manzambi-Flanke vor Goalie Raab an den Ball kommt – und dabei von diesem getroffen wird. Der Penalty-Pfiff bleibt aber aus, die Kugel rollt am Tor vorbei.

HSV Miro Muheim

Führt den HSV beim 1:1-Sieg gegen Köln als Captain aufs Feld. Muss kurz nach der Pause nach einem Pferdekuss kurz behandelt werden, kann aber weitermachen. Holt sich in der 96. Minute nach einem Foul noch die Gelbe Karte ab.

1. FC Köln Joël Schmied

Fehlte dem FC Köln wegen einer Muskelverletzung gegen Hamburg.

England

Sunderland Granit Xhaka

Granit Xhaka bezog mit Sunderland sechs Tage nach dem Aus im FA Cup gegen den Drittligisten Port Vale einen weiteren Dämpfer. Der so formidabel in die Saison gestartete und in den letzten Wochen aus dem Tritt geratene Aufsteiger verlor zuhause gegen Brighton & Hove Albion 0:1 und rutschte in der Tabelle auf den 13. Platz ab. Ausgerechnet der Nati-Captain sieht beim Gegentor unglücklich aus: Zuerst klärt er eine Ecke nicht konsequent, dann lässt er sich vom Torschützen Minteh abschütteln.

Newcastle Fabian Schär

Schär ist derzeit verletzt. Newcastle gewinnt ohne ihn mit 1:0 gegen Chelsea.

Leeds United Noah Okafor

Musste beim 0:0 von Leeds bei Crystal Palace wegen einer Oberschenkelverletzung erneut zuschauen. Der 25-Jährige sollte bald wieder spielen können.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nachdem der Flügelspieler unter der Woche in der Europa League noch mit einer kleinen Blessur aussetzen musste, wurde der 25-Jährige im Liga-Spiel gegen Fulham zur Pause eingewechselt. Und Ndoye brachte die gegnerische Abwehr mit seiner Schnelligkeit immer wieder ins Schwitzen. Der Romand traf dabei auch ins Tor – sein Treffer wurde aber wenig später vom VAR aufgrund einer ultraknappen Abseitsstellung des Nati-Spielers einkassiert. Die Partie endete torlos, Nottingham befindet sich weiterhin tief im Abstiegskampf.

Burnley Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Nach der Derby-Pleite erneut ein schwieriger Abend für den 37-Jährigen. Gegen Atalanta ohne viel Arbeit. Francesco Esposito bringt Inter nach 26 Minuten in Führung. Nachdem der Schiedsrichter den Zweikampf zwischen Dumfries – der Inter-Verteidiger fällt dabei zu Boden – durchgehen lässt, taucht der Joker alleine vor Sommer auf. Zwar kann er den Ball abwehren, doch Kristovic kann den Abpraller locker unterbringen (82.). Am Ende bleibt es beim 1:1. Und Sommer diskutiert mit seinen Teamkollegen nach dem Schlusspfiff intensiv mit dem Unparteiischen. Gemäss «Gazzetta dello Sport» soll Sommer übrigens den Klub Ende Saison verlassen.

Inter Mailand Manuel Akanji

Akanji stand beim Gegentreffer nicht mehr auf dem Platz. In der 80. Minute musste der Abwehrspieler runter. Seine Auswechslung war aber gemäss Trainer Chivu eine reine Vorsichtsmassnahme. Für das kommende Spiel gegen Florenz sollte der 30-Jährige wieder fit sein.

Bologna Remo Freuler

Der 33-Jährige kommt gegen Sassuolo nach 64 Minuten aufs Feld. Hilft dabei seinen Teamkollegen, die 1:0-Führung über die Zeit zu bringen.

Bologna Simon Sohm

Der Zürcher steht im Gegensatz zu Freuler in der Startelf. Der 24-Jährige wird in der 83. Minute ausgewechselt.

Genua Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Kommt ab der 57. Minute zum Einsatz. Ist mit seiner Spritzigkeit ein Gewinn für die lange zahmen Rossoneri. In der 75. Minute trifft der Verteidiger gar nach einer Ecke im Gewühl mit einem wuchtigen Drehschuss ins Tor. Da der Ball aber zuvor an seiner Hand war, wird sein Tor einkassiert. Hat trotzdem Werbung in eigner Sache gemacht.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari darf gegen Lazio erst zum zweiten Mal in der Liga von Beginn ran. Kann die Abwesenheit von Rabiot nicht nutzen, um viel Eigenwerbung zu machen. Seine fehlende Spielpraxis ist ihm anzumerken.

Pisa Michel Aebischer

Aebischer kann mit Pisa ein seltenes Erfolgserlebnis feiern. Der Mittelfeldspieler steht beim 3:1-Sieg gegen Cagliari über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Es ist erst der zweite Dreier in der Meisterschaft. Nach 61 Minuten holt er sich noch Gelb ab.

Pisa Daniel Denoon

Fehlt gegen Cagliari mit Sprunggelenkproblemen verletzungsbedingt.

Parma Sascha Britschgi

Zuerst muss der 19-Jährige von der Bank aus miterleben, wie sein Team gegen Turin früh in Rücklage gerät. In der 11. Minute wird Britschgi für einen verletzten Teamkollegen im rechten Couloir eingewechselt. Nach 78 Minuten ist dann aus taktischen Gründen wieder Schluss für ihn – da liegt sein Team 1:3 hinten.

Sassuolo Ulisses Garcia

Darf gegen Bologna zum vierten Mal in Folge starten. Muss eine Viertelstunde vor Schluss seinem Konkurrenten Platz machen.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Wie in der Vorwoche kam Rodriguez kam gegen Celta Vigo nicht zum Einsatz.

Valencia Eray Cömert

Cömert steht bei der 0:1-Pleite gegen Schlusslicht Real Oviedo über die volle Distanz auf dem Platz. Immerhin ist ihm beim Gegentor keine Schuld zuzuschreiben.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic durfte auf der Spielmacherposition ran, blieb aber wie seine Teamkollegen blass. Musste nach 56 Minuten Platz machen.

Sevilla Djibril Sow

Zwar setzte es für Sevilla beim FC Barcelona eine klare 2:5 Pleite ab. Sow setzte in der 92. Minute mit dem zweiten Sevilla-Tor den Schlusspunkt unter die Partie. Es ist bereits der fünfte Saisontreffer für den Zürcher. Allerdings verschuldete er auch einen Elfmeter.

Barcelona – Sevilla 5:2 LALIGA | 28. Runde | Saison 25/26 15.03.2026

Sevilla Ruben Vargas

Vargas griff in der zweiten Halbzeit nach längerer Verletzungshistorie wieder ins Geschehen ein. In der 73. Minute scheitert der 27-Jährige mit seinem Abschluss an Barça-Keeper Garcia.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Muss beim 2:0-Sieg seines Teams über Brest von der Bank zuschauen, wie Konkurrent Hradecky ohne Gegentor bleibt. Ob Köhn nun hinter dem Finnen Ersatzgoalie bleibt, wird man sehen.

AS Monaco Denis Zakaria

Captain Zakaria spielt in der Innenverteidigung durch und hilft seinem Team, den fünften Sieg in Folge einzufahren.

Stade Rennes Breel Embolo

Kommt erst in der 71. Minute ins Spiel. Der Stürmer kann an der 1:2-Heimpleite gegen Lille nichts mehr ändern.

Lorient Yvon Mvogo

Zeigte beim überraschenden 2:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten Lens eine starke Leistung und wurde nur einmal bezwungen.

Le Havre Felix Mambimbi

Beim 0:0 gegen Lyon erneut ohne Einsatzminuten.