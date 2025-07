Xhaka verlässt Leverkusen – und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack

Granit Xhaka wechselt von Bayer Leverkusen zum AFC Sunderland. imago

Die Entscheidung über die Zukunft von Granit Xhaka ist gefallen: Nach längerem Hin und Her zieht es den Schweizer zurück auf die Insel. In Leverkusen hinterlässt der Transfer einen bitteren Nachgeschmack.

Nach wochenlangem Transfer-Hickhack verlässt Mittelfeldspieler Granit Xhaka den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen nun doch. Der 32-Jährige, der seit Sommer 2023 für die Werkself spielte, wechselt zum AFC Sunderland.

Dort unterschreibt Xhaka für drei Jahre und freut sich – wie er in einem Video auf X mitteilt – auf die «grösste Herausforderung meiner Karriere». Mit seinem Abgang hinterlässt der Schweizer Nati-Captain in Leverkusen derweil einen bitteren Nachgeschmack.

«Granit Xhaka war nach seiner Verpflichtung vor zwei Jahren ein prägender Spieler jener Leverkusener Mannschaft, die 2024 das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewinnen konnte», lässt Simon Rolfes verlauten. In seinem sehr kurz gehaltenen Statement auf der Vereinswebsite wählt der Bayer-Sportgeschäftsführer einen kühlen Ton: «Seinem akuten Wechselwunsch zu entsprechen, ist unter den ausgehandelten Bedingungen und Umständen zielführend für Bayer 04 und für alle Beteiligten die beste Lösung.»

Und das war es dann auch schon. Ende der Nachricht.

«Xhakas unwürdiges Schauspiel»

Die Personalie Xhaka hatte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Der 32-Jährige wurde mit mehreren internationalen Top-Klubs in Verbindung gebracht – unter anderem mit der AC Mailand sowie dem saudischen Neom SC, mit dem sogar schon von einer Einigung die Rede war. Auch die türkischen Traditionsvereine Fenerbahce und Galatasaray Istanbul sollen zwischenzeitlich Interesse gezeigt haben.

Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag hatte sich jedoch bis zum Schluss vehement gegen einen Abgang des Mittelfeldstrategen ausgesprochen. «Dieser Klub hat schon drei wichtige Spieler abgegeben. Wir werden nicht noch mehr Spieler abgeben, das geht nicht. Das würde die Struktur und auch die Kultur des Kaders vernachlässigen», sagte der Niederländer zum Ende des Trainingslagers in Brasilien.

Doch die Gerüchte rissen nicht ab. Deutsche Medienhäuser interpretierten in die zahlreichen Spekulationen und in den lauten Wechselwunsch des Schweizers, dass es ihm nicht besonders wichtig war, wohin es ging. Hauptsache er ging. Die «Bild» etwa titelte einen Kommentar als «Xhakas unwürdiges Schauspiel» und schrieb: «Kein Europacup. Dafür Abstiegskampf. Und wohl mehr Kohle als bei Bayer ...»

Tatsächlich gehen die geschätzten Zahlen um Xhakas Gehalt in Sunderland weit auseinander. Laut deutschen Medienberichten soll er in England über zehn Millionen Euro jährlich erhalten. Der «Blick» hingegen berichtet von 4,5 Millionen Euro Nettolohn.

Deutsche Medien kritisierten Granit Xhaka für seinen Wechselwunsch. Bild: bild.de

Mehr Klarheit herrscht hingegen bei der Ablösesumme. Diese soll laut mehreren Quellen 15 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro in Boni betragen. Nicht wenig Geld für einen 32-Jährigen. Und so lässt sich Leverkusen dann immerhin noch zu einem Abschiedsgruss in den sozialen Medien hinreissen. Der Klub bedankt sich mit einem Post beim Schweizer und wünscht alles Gute für die Zukunft.

Nichts im Vergleich zum Abgang von Superstar Florian Wirtz, versteht sich. Der 22-jährige Deutsche wurde mit mehreren Videos und einer zu Tränen rührenden Rolfes-Grussbotschaft nach England verabschiedet. Allerdings waren hier wohl auch die Voraussetzungen andere. Lieber Liverpool als die Bayern hatte man sich in Leverkusen wohl gedacht und auch finanziell einen grösseren Zustupf erhalten (rund 120 Millionen Euro).

Letzter Werkself-Einsatz in Bochum

«Ich hatte das Gefühl, dass ich eine neue Herausforderung brauche, eine grosse Herausforderung», sagt Xhaka selbst in einem Kurz-Interview seines neuen Arbeitgebers. «Das ist die vielleicht grösste Herausforderung meiner bisherigen Karriere.» Er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen und mit seiner Erfahrung voranzugehen. «Ich werde den Fans viel Energie, viel Mentalität, viel Leidenschaft geben und um jeden Ball kämpfen.»

🚨 Watch Granit Xhaka's first interview as a Sunderland player ⤵️ — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

In einem Instagram-Post richtet der Schweizer dann auch noch emotionale Worte an seinen Ex-Klub. «Nach zwei unvergesslichen Jahren ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Ich bin allen bei Bayer 04 Leverkusen – den Trainern, den Mitarbeitern, meinen Teamkollegen und dem gesamten Verein – zutiefst dankbar dafür, dass sie an mich geglaubt, mich gefördert und dieses Kapitel so besonders gemacht haben.»

Er sei dankbar für jeden Moment, schreibt Xhaka weiter – man habe gemeinsam Geschichte geschrieben. «Der erste Meistertitel mit diesem Verein ist etwas, das ich für immer in meinem Herzen tragen werde. Was für eine Reise – voller Leidenschaft, harter Arbeit und unvergesslicher Erinnerungen. Danke, Leverkusen. Ich werde immer stolz darauf sein, dieses Wappen getragen zu haben.»

Xhaka absolvierte insgesamt 99 Pflichtspiele für die Werkself und erzielte dabei sechs Tore. Er hatte grossen Anteil am historischen Gewinn des ersten Meistertitels und des DFB-Pokals. Seinen letzten Einsatz im Bayer-Trikot absolvierte Xhaka am Sonntag im Testspiel beim VfL Bochum, in dem er 77 Minuten auf dem Platz stand.

