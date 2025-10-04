  1. Privatkunden
England Xhaka verliert bei Manchester United

SDA

4.10.2025 - 18:42

Leeds United verliert gegen Tottenham trotz eines Treffers von Noah Okafor 1:2. Auch Granit Xhaka bleibt mit Sunderland ohne Punkte.

Keystone-SDA

04.10.2025, 18:42

Noah Okafor bewies am Samstag Abstauberqualitäten. Der 25-jährige Basler verwertete nach einer halben Stunde einen Abpraller und brachte so Leeds United gegen Tottenham Hotspur wieder auf Augenhöhe. Der zweite Saisontreffer des Schweizer Nationalspielers sollte dem Premier-League-Aufsteiger jedoch trotzdem nicht zum Sieg reichen. Mohammed Kudus schoss die Londoner nach einer knappen Stunde entscheidend in Front.

Auch Granit Xhaka musste am Samstag als Verlierer vom Feld. Der Captain des Schweizer Nationalteams verlor mit Sunderland 0:2 bei Manchester United, das dem in die Kritik geratenen Ruben Amorim etwas Luft verschaffen könnte. Xhaka, der in der zweiten Halbzeit verwarnt wurde, spielte für den Aufsteiger durch. Auf die beiden Treffer durch Mason Mount und Benjamin Sesko in der ersten Halbzeit fand Sunderland keine Antwort mehr und musste zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Punkte nach Hause.

Arsenal setzte derweil mit einem 2:0 gegen West Ham United Leader Liverpool unter Druck.

Rangliste und Telegramme

1. Arsenal 7/16 (14:3). 2. Liverpool 6/15 (12:7). 3. Tottenham Hotspur 7/14 (13:5). 4. Bournemouth 7/14 (11:8). 5. Crystal Palace 6/12 (8:3). 6. Sunderland 7/11 (7:6). 7. Manchester City 6/10 (14:6). 8. Manchester United 7/10 (9:11). 9. Chelsea 6/8 (11:8). 10. Everton 6/8 (7:6). 11. Brighton & Hove Albion 6/8 (9:9). 12. Fulham 7/8 (8:11). 13. Leeds United 7/8 (7:11). 14. Brentford 6/7 (9:11). 15. Newcastle United 6/6 (4:5). 16. Aston Villa 6/6 (4:6). 17. Nottingham Forest 6/5 (5:10). 18. Burnley 6/4 (6:13). 19. West Ham United 7/4 (6:16). 20. Wolverhampton Wanderers 6/1 (4:13).

Leeds United – Tottenham Hotspur 1:2 (1:1). – Tore: 23. Tel 0:1. 34. Okafor 1:1. 57. Kudus 1:2. – Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 79.).

Arsenal – West Ham United 2:0 (1:0). – Tore: 38. Rice 1:0. 67. Saka (Penalty) 2:0.

Manchester United – Sunderland 2:0 (2:0). – Tore: 8. Mount 1:0. 31. Sesko 2:0. – Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka (verwarnt).

