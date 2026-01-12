Xhaka vernascht Pickford und lacht ++ Entwarnung bei Schär ++ Zakaria glänzt mit Assist-Show

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Zum Bundesliga-Wiederauftakt liefern sich Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am Freitagabend ein wildes 3:3. Gregor Kobel ist bei allen drei Gegentreffern von jeglicher Schuld freizusprechen.

In den Tagen zuvor war er vom deutschen Magazin «Kicker» zum besten Hinrunden-Torhüter der Bundesliga ausgezeichnet worden.

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser» 05.01.2026

Gladbach Nico Elvedi

Die Gladbacher Wiederauferstehung nach dem katastrophalen Saisonstart geht auch im neuen Jahr weiter. Gegen Augsburg gelingt am Sonntag ein souveräner 4:0-Heimerfolg. Elvedi dirigiert im Abwehrzentrum und spielt zu Null. Ein abgebrühter Auftritt des Schweizers.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin sitzt bei Gladbach auch im 2026 auf der Bank.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi erhält gegen den HSV eine eher defensive Rolle im Mittelfeld zugeteilt. Der 20-jährige Genfer macht seine Sache gut und kann sich am Ende dann doch noch in die Offensive einschalten. In der 83. Minute gewinnt er das entscheidende Kopfballduell vor dem 2:1-Siegtreffer und legt aus der Luft für Assistgeber Jan-Niklas Beste auf.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Nachdem der U21-Nati-Spieler für die letzten beiden Bundesliga-Spiele im alten Jahr auf die Bank berufen wird, fehlt er gegen den HSV wieder im Kader.

HSV Miro Muheim

Schläft in der Startphase und hat Glück, dass Freiburg nach einem Angriff über seine Seite an der Latte scheitert. Schlägt aber, wie so oft, brandgefährliche Ecken – eine davon führt zum 1:0 für den HSV. Trotz Muheims 4. Bundesliga-Assist bleiben die Hamburger am Ende aber ohne Punkte – auch weil Teamkollege Elfadli kurz nach der Pause vom Platz fliegt.

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda sitzt beim verrückten 3:3 gegen Dortmund über die volle Distanz auf der Bank.

Mainz 05 Silvan Widmer

Union Berlin vermiest Urs Fischer bei seiner emotionalen Rückkehr an die alte Försterei den ersten Bundesliga-Erfolg als Mainz-Trainer. Widmer spielt unter seinem Schweizer Coach über 90 Minuten durch. Er ist beim 2:2-Remis weder vorn noch hinten gross an den Toren beteiligt. Vor dem Anschlusstreffer zum 1:2 lässt er sich bei einem geschickt gespielten Doppelpass ausspielen.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou sitzt gegen Hoffenheim über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank und sieht von da, wie seine Teamkollegen auswärts bei Bayer Leverkusen 4:1 reüssieren.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Sturmtief Elli wütet auch in Deutschland. Wegen zu starkem Schneefall wird die Partie zwischen Werder Bremen und Hoffenheim abgesagt.

Augsburg Cédric Zesiger

Zesiger steht bei Augsburg zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal in dieser Saison in der Startaufstellung. Ob das nach dem unglücklichen 0:4 in Gladbach so bleibt? Zesiger sieht nicht immer sattelfest aus, trägt aber auch keine Hauptschuld an den Gegentreffern. Immerhin bleibt er im Gegensatz zu Teamkollege Rieder bis zum Schluss auf dem Platz.

Augsburg Fabian Rieder

Bei Rieder und der Augsburger Offensive läuft’s am Sonntag überhaupt nicht. Lediglich einen harmlosen Abschluss in der Startphase kann sich Rieder gutschreiben lassen. Zur Pause hat er beim Stand von 0:3 bereits Feierabend.

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer spielt der Effzeh in Heidenheim 2:2.

England

Sunderland Granit Xhaka

Die Premier League weicht an diesem Wochenende dem legendären FA Cup. Dort setzt sich Sunderland nach einem 1:1 bei Everton im Penaltyschiessen durch. Xhaka sieht kurz vor Ende der regulären Spielzeit in der 88. Minute die gelbe Karte. Im Elfer-Krimi versenkt der Nati-Captain den zweiten Versuch der Gäste dann eiskalt unten rechts. Everton-Keeper Jordan Pickford hat sich dabei wohl auf seinem Trinkflaschen-Spickzettel vertan, denn er bleibt in der Mitte und kann der Kugel nur noch hilflos hinterherschauen. Nach dem verwandelten Penalty dreht sich Xhaka zum englischen Nationalgoalie um und lässt diesen lachend wissen, dass er sich falsch entschieden hat.

Der als Penalty-Killer bekannte Pickford greift aus elf Metern für einmal nur daneben. Darüber hinaus verschiesst Everton alle eigenen Versuche, unter anderem scheitert auch Ex-Basel-Stürmer Thierno Barry.

Unter der Woche hatte Sunderland in der Liga gegen Brentford noch 0:3 verloren. Auch dort spielte Xhaka standesgemäss über 90 Minuten durch.

Newcastle Fabian Schär

Am Mittwoch muss Schär beim 4:3-Sieg gegen Leeds mit der Bahre vom Platz getragen werden. Zuerst wird ein Bruch vermutet, später gibt es zumindest teilweise Entwarnung. Es soll sich um eine Knöchelverletzung handeln, man sei zuversichtlich, dass Schär «vor Ende der Saison wieder spielen kann», heisst es seitens Newcastle.

Am Samstag setzen sich die Magpies ohne den Schweizer im FA Cup nach einem 3:3 gegen Bournemouth im Penaltyschiessen durch.

Relief for #NUFC fans after that heart-stopping 4-3 thriller against Leeds: Fabian Schär's scary injury is confirmed as an ankle issue – **no broken leg or fracture**. He's in hospital for scans, but the worst fears are eased. Speedy recovery, schar! 🖤🤍 pic.twitter.com/lHXNGErcSk — Newcastle United News (@NewcastleGoat) January 8, 2026

Leeds United Noah Okafor

Leeds geht am Mittwoch gegen Newcastle dreimal in Führung und verliert nach einem Treffer in der 112. Minute doch noch 3:4. Okafor kommt in der 80. Minute beim Stand von 3:3 auf den Platz.

Im FA Cup am Sonntag darf er dann von Beginn weg auflaufen. Beim 3:1-Sieg über das unterklassige Derby County hat Okafor beim vorentscheidenden 2:1 seine Füsse im Spiel. In der 89. Minute ist sein Arbeitstag beendet.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Ndoye wird beim 2:1-Sieg in der Liga gegen West Ham am Dienstag nach seiner Verletzung noch geschont, steht dafür am Freitag im Cup gegen Zweitligist Wrexham in der Startaufstellung. Das läuft jedoch nicht wie gewünscht. Zuerst wird Ndoye beim Stand von 1:2 durch Hudson-Odoi ersetzt, dann trifft sein Offensiv-Konkurrent prompt doppelt und am Ende folgt im Penaltyschiessen auch noch das peinliche Cup-Out gegen den Championship-Vertreter.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Eine Rückkehr wird für den April erwartet. Burnley spielt gegen Manchester United 2:2 und gewinnt dann im Cup gegen Millwall 5:1.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Scott McTominay spielt am Sonntagabend gross auf und bezwingt Sommer beim 2:2 zwischen Inter und Napoli gleich zweimal. Dabei hatten die Nerazzurri zweimal geführt und waren kurz davor, die Tabellenführung mit einem Sieg auf fünf Punkte auszubauen. Sommer ist bei beiden Gegentreffern machtlos. Sonst hat er nicht viel zu tun.

Inter Mailand Manuel Akanji

Auch Akanji kann die beiden Gegentreffer nicht verhindern. Beide Male ist er nahe an McTominay dran, kann den Schotten aber nicht am Abschluss hindern.

Unter der Woche gelingt dem Schweizer Duo mit Inter ein 2:0-Erfolg bei Parma. Akanji und Sommer lassen hinten nichts zu – müssen sich in einer Szene aber auch bei der Torumrandung bedanken.

Genua Benjamin Siegrist

Siegrist verpasst die Partien gegen Milan (1:1) und Cagliari (Montag, 18.30 Uhr) mit einem Fingerbruch.

Bologna Remo Freuler

Freuler hat seinen Schlüsselbeinbruch vollständig auskuriert und ist im neuen Jahr wieder in die Startaufstellung zurückgekehrt. Sowohl unter der Woche beim 0:2 gegen Atalanta als auch am Samstag beim 1:1 gegen Como darf er von Beginn weg ran. Beide Male zeigt er seine wie üblich soliden Leistungen und wird jeweils eine Viertelstunde vor Schluss vom Platz genommen.

AC Milan Ardon Jashari

Am Donnerstag ist Jashari beim 1:1 gegen Genua noch Bankdrücker, dann steht er beim Auswärtsspiel gegen Fiorentina am Wochenende zum ersten Mal seit seinem Wechsel zur AC Milan bei einem Serie-A-Spiel in der Startaufstellung. Der 23-Jährige fällt dabei weder gross auf noch ab und wird nach 60 Minuten beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Die Partie endet 1:1.

In Belgien wird Jashari derweil trotz Abgang im Sommer zum Spieler des Jahres gewählt!

AC Milan Zachary Athekame

Gegen Genua erhält er ab der 76. Minute einen Kurzeinsatz. Das 1:1 bei Fiorentina sieht er dann wieder nur von der Bank aus.

Fiorentina Simon Sohm

Unter der Woche beim 2:2 gegen Lazio sitzt Sohm 90 Minuten auf der Bank. Am Sonntag gegen Milan läuft es ihm nicht viel besser. Immerhin darf er nach dem 1:1-Ausgleich der Rossoneri in der 90. Minute noch für die Nachspielzeit auf den Platz.

Pisa Michel Aebischer

Aebischer gehört bei Pisa zu den ersten Namen auf dem Matchblatt. Sowohl beim 0:3 gegen Como am Dienstag als auch beim 2:2 gegen Udinese am Wochenende läuft er von Beginn weg auf.

Während ihm unter der Woche nicht viel gelingen will, glänzt er am Samstag in der Offensive mit dem Assist zum 1:0. Nur sechs Minuten später läuft ihm bei einer Ecke jedoch sein Gegenspieler davon und nickt zum Ausgleich ein. Ein durchmischter Spieltag für Aebischer.

Pisa Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa mit Sprunggelenksproblemen.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez startet gegen Ovideo von der Bank und wird erst in der 80. Minute auf den Platz geschickt. Gerade noch rechtzeitig, um den Treffer zum 1:1-Ausgleich von Teamkollege Giovani Lo Celso aus nächster Nähe zu bestaunen. Danach passiert nicht mehr viel.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend gegen Celta Vigo (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Sevilla Ruben Vargas

Vargas könnte nach seiner Oberschenkelverletzung wieder fit sein. Ob er tatsächlich im Kader steht, ist aber unklar.

Valencia Filip Ugrinic

Nachdem er die Woche zuvor gegen Celta Vigo noch fehlte, ist Ugrinic gegen Elche zurück in der Startaufstellung von Valencia. Bis zu seiner Auswechslung in der 77. Minute gelingen ihm aber wenige sehenswerte Aktionen. Die Partie endet 1:1.

Valencia Eray Cömert

Cömert sitzt währenddessen 90 Minuten lang auf der Bank.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn darf im Sechzehntelfinale des Coupe de France gegen US Orléans von Beginn weg ran. Trotz des unterklassigen Gegners hat der Schweizer Keeper viel zu tun. Insbesondere in der Startphase kann er sich mit einigen Top-Paraden auszeichnen. Beim einzigen Gegentreffer in der 96. Minute ist Köhn chancenlos. Monaco gewinnt die Partie 3:1.

AS Monaco Denis Zakaria

Auch Zakaria steht über 90 Minuten auf dem Platz. Dabei scheint zwar die Abstimmung gegen hinten, besonders zu Beginn, überhaupt nicht zu passen, dafür schaltet sich Zakaria mehrfach in der Offensive ein und führt seine Farben als Captain und mit zwei Assists ins Achtelfinale. Und das trotz eines fragwürdigen Platzverweises gegen Monaco kurz vor der Pause.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille bestreitet seine Cup-Partie gegen Bayeux am Dienstag (21.00 Uhr).

Stade Rennes Breel Embolo

Rennes schlägt Chantilly US im Coupe de France mit 3:1. Embolo wird in der 56. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt und sorgt für gehörigen Aufschwung in der Offensive. Ein Tor gelingt dem Schweizer Knipser aber nicht.

Lorient Yvon Mvogo

Mvogo erhält am Cup-Wochenende eine Pause und steht nicht im Kader. Ohne seinen Stammgoalie gewinnt Lorient gegen Hauts Lyonnais souverän 3:1.

Le Havre Felix Mambimbi

Le Havre ist nach einer 0:2-Niederlage gegen Amiens bereits im Dezember aus dem Coupe de France ausgeschieden. Mambimbi geniesst deshalb eine spielfreie Woche.