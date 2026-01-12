  1. Privatkunden
Söldner-Check Xhaka vernascht Pickford und lacht ++ Entwarnung bei Schär ++ Zakaria glänzt mit Assist-Show

Patrick Lämmle

12.1.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Tobias Benz

12.01.2026, 13:43

12.01.2026, 14:10

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Zum Bundesliga-Wiederauftakt liefern sich Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am Freitagabend ein wildes 3:3. Gregor Kobel ist bei allen drei Gegentreffern von jeglicher Schuld freizusprechen.

In den Tagen zuvor war er vom deutschen Magazin «Kicker» zum besten Hinrunden-Torhüter der Bundesliga ausgezeichnet worden.

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

05.01.2026

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Die Gladbacher Wiederauferstehung nach dem katastrophalen Saisonstart geht auch im neuen Jahr weiter. Gegen Augsburg gelingt am Sonntag ein souveräner 4:0-Heimerfolg. Elvedi dirigiert im Abwehrzentrum und spielt zu Null. Ein abgebrühter Auftritt des Schweizers.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Omlin sitzt bei Gladbach auch im 2026 auf der Bank.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Manzambi erhält gegen den HSV eine eher defensive Rolle im Mittelfeld zugeteilt. Der 20-jährige Genfer macht seine Sache gut und kann sich am Ende dann doch noch in die Offensive einschalten. In der 83. Minute gewinnt er das entscheidende Kopfballduell vor dem 2:1-Siegtreffer und legt aus der Luft für Assistgeber Jan-Niklas Beste auf.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Nachdem der U21-Nati-Spieler für die letzten beiden Bundesliga-Spiele im alten Jahr auf die Bank berufen wird, fehlt er gegen den HSV wieder im Kader.

 

HSV

Miro Muheim

Schläft in der Startphase und hat Glück, dass Freiburg nach einem Angriff über seine Seite an der Latte scheitert. Schlägt aber, wie so oft, brandgefährliche Ecken – eine davon führt zum 1:0 für den HSV. Trotz Muheims 4. Bundesliga-Assist bleiben die Hamburger am Ende aber ohne Punkte – auch weil Teamkollege Elfadli kurz nach der Pause vom Platz fliegt.

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda sitzt beim verrückten 3:3 gegen Dortmund über die volle Distanz auf der Bank.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Union Berlin vermiest Urs Fischer bei seiner emotionalen Rückkehr an die alte Försterei den ersten Bundesliga-Erfolg als Mainz-Trainer. Widmer spielt unter seinem Schweizer Coach über 90 Minuten durch. Er ist beim 2:2-Remis weder vorn noch hinten gross an den Toren beteiligt. Vor dem Anschlusstreffer zum 1:2 lässt er sich bei einem geschickt gespielten Doppelpass ausspielen.

«Fussball-Gott»-Rufe der Union-Fans. Emotionale Rückkehr von Urs Fischer in Berlin

«Fussball-Gott»-Rufe der Union-FansEmotionale Rückkehr von Urs Fischer in Berlin

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Stergiou sitzt gegen Hoffenheim über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank und sieht von da, wie seine Teamkollegen auswärts bei Bayer Leverkusen 4:1 reüssieren.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Jaquez fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Sturmtief Elli wütet auch in Deutschland. Wegen zu starkem Schneefall wird die Partie zwischen Werder Bremen und Hoffenheim abgesagt.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Zesiger steht bei Augsburg zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal in dieser Saison in der Startaufstellung. Ob das nach dem unglücklichen 0:4 in Gladbach so bleibt? Zesiger sieht nicht immer sattelfest aus, trägt aber auch keine Hauptschuld an den Gegentreffern. Immerhin bleibt er im Gegensatz zu Teamkollege Rieder bis zum Schluss auf dem Platz.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Bei Rieder und der Augsburger Offensive läuft’s am Sonntag überhaupt nicht. Lediglich einen harmlosen Abschluss in der Startphase kann sich Rieder gutschreiben lassen. Zur Pause hat er beim Stand von 0:3 bereits Feierabend.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer spielt der Effzeh in Heidenheim 2:2.

«Kicker»-Rangliste. Gregor Kobel wieder bester Bundesliga-Goalie – auch Joël Schmied überzeugt

«Kicker»-RanglisteGregor Kobel wieder bester Bundesliga-Goalie – auch Joël Schmied überzeugt

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Die Premier League weicht an diesem Wochenende dem legendären FA Cup. Dort setzt sich Sunderland nach einem 1:1 bei Everton im Penaltyschiessen durch. Xhaka sieht kurz vor Ende der regulären Spielzeit in der 88. Minute die gelbe Karte. Im Elfer-Krimi versenkt der Nati-Captain den zweiten Versuch der Gäste dann eiskalt unten rechts. Everton-Keeper Jordan Pickford hat sich dabei wohl auf seinem Trinkflaschen-Spickzettel vertan, denn er bleibt in der Mitte und kann der Kugel nur noch hilflos hinterherschauen. Nach dem verwandelten Penalty dreht sich Xhaka zum englischen Nationalgoalie um und lässt diesen lachend wissen, dass er sich falsch entschieden hat.

Der als Penalty-Killer bekannte Pickford greift aus elf Metern für einmal nur daneben. Darüber hinaus verschiesst Everton alle eigenen Versuche, unter anderem scheitert auch Ex-Basel-Stürmer Thierno Barry.

Unter der Woche hatte Sunderland in der Liga gegen Brentford noch 0:3 verloren. Auch dort spielte Xhaka standesgemäss über 90 Minuten durch.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Am Mittwoch muss Schär beim 4:3-Sieg gegen Leeds mit der Bahre vom Platz getragen werden. Zuerst wird ein Bruch vermutet, später gibt es zumindest teilweise Entwarnung. Es soll sich um eine Knöchelverletzung handeln, man sei zuversichtlich, dass Schär «vor Ende der Saison wieder spielen kann», heisst es seitens Newcastle.

Am Samstag setzen sich die Magpies ohne den Schweizer im FA Cup nach einem 3:3 gegen Bournemouth im Penaltyschiessen durch.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Leeds geht am Mittwoch gegen Newcastle dreimal in Führung und verliert nach einem Treffer in der 112. Minute doch noch 3:4. Okafor kommt in der 80. Minute beim Stand von 3:3 auf den Platz.

Im FA Cup am Sonntag darf er dann von Beginn weg auflaufen. Beim 3:1-Sieg über das unterklassige Derby County hat Okafor beim vorentscheidenden 2:1 seine Füsse im Spiel. In der 89. Minute ist sein Arbeitstag beendet.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Ndoye wird beim 2:1-Sieg in der Liga gegen West Ham am Dienstag nach seiner Verletzung noch geschont, steht dafür am Freitag im Cup gegen Zweitligist Wrexham in der Startaufstellung. Das läuft jedoch nicht wie gewünscht. Zuerst wird Ndoye beim Stand von 1:2 durch Hudson-Odoi ersetzt, dann trifft sein Offensiv-Konkurrent prompt doppelt und am Ende folgt im Penaltyschiessen auch noch das peinliche Cup-Out gegen den Championship-Vertreter.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Eine Rückkehr wird für den April erwartet. Burnley spielt gegen Manchester United 2:2 und gewinnt dann im Cup gegen Millwall 5:1.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Scott McTominay spielt am Sonntagabend gross auf und bezwingt Sommer beim 2:2 zwischen Inter und Napoli gleich zweimal. Dabei hatten die Nerazzurri zweimal geführt und waren kurz davor, die Tabellenführung mit einem Sieg auf fünf Punkte auszubauen. Sommer ist bei beiden Gegentreffern machtlos. Sonst hat er nicht viel zu tun.

Spektakuläres Unentschieden. McTominay rettet Napoli – kein Sieger im Spitzenspiel der Serie A

Spektakuläres UnentschiedenMcTominay rettet Napoli – kein Sieger im Spitzenspiel der Serie A

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Auch Akanji kann die beiden Gegentreffer nicht verhindern. Beide Male ist er nahe an McTominay dran, kann den Schotten aber nicht am Abschluss hindern.

Unter der Woche gelingt dem Schweizer Duo mit Inter ein 2:0-Erfolg bei Parma. Akanji und Sommer lassen hinten nichts zu – müssen sich in einer Szene aber auch bei der Torumrandung bedanken.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Siegrist verpasst die Partien gegen Milan (1:1) und Cagliari (Montag, 18.30 Uhr) mit einem Fingerbruch.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Freuler hat seinen Schlüsselbeinbruch vollständig auskuriert und ist im neuen Jahr wieder in die Startaufstellung zurückgekehrt. Sowohl unter der Woche beim 0:2 gegen Atalanta als auch am Samstag beim 1:1 gegen Como darf er von Beginn weg ran. Beide Male zeigt er seine wie üblich soliden Leistungen und wird jeweils eine Viertelstunde vor Schluss vom Platz genommen.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Am Donnerstag ist Jashari beim 1:1 gegen Genua noch Bankdrücker, dann steht er beim Auswärtsspiel gegen Fiorentina am Wochenende zum ersten Mal seit seinem Wechsel zur AC Milan bei einem Serie-A-Spiel in der Startaufstellung. Der 23-Jährige fällt dabei weder gross auf noch ab und wird nach 60 Minuten beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Die Partie endet 1:1.

In Belgien wird Jashari derweil trotz Abgang im Sommer zum Spieler des Jahres gewählt!

Das kommt überraschend. Im August wechselte Jashari zur AC Milan – jetzt ist er Spieler des Jahres in Belgien

Das kommt überraschendIm August wechselte Jashari zur AC Milan – jetzt ist er Spieler des Jahres in Belgien

 

AC Milan

Zachary Athekame

Gegen Genua erhält er ab der 76. Minute einen Kurzeinsatz. Das 1:1 bei Fiorentina sieht er dann wieder nur von der Bank aus.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Unter der Woche beim 2:2 gegen Lazio sitzt Sohm 90 Minuten auf der Bank. Am Sonntag gegen Milan läuft es ihm nicht viel besser. Immerhin darf er nach dem 1:1-Ausgleich der Rossoneri in der 90. Minute noch für die Nachspielzeit auf den Platz.

 

Pisa

Michel Aebischer

Aebischer gehört bei Pisa zu den ersten Namen auf dem Matchblatt. Sowohl beim 0:3 gegen Como am Dienstag als auch beim 2:2 gegen Udinese am Wochenende läuft er von Beginn weg auf. 

Während ihm unter der Woche nicht viel gelingen will, glänzt er am Samstag in der Offensive mit dem Assist zum 1:0. Nur sechs Minuten später läuft ihm bei einer Ecke jedoch sein Gegenspieler davon und nickt zum Ausgleich ein. Ein durchmischter Spieltag für Aebischer.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa mit Sprunggelenksproblemen.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Rodriguez startet gegen Ovideo von der Bank und wird erst in der 80. Minute auf den Platz geschickt. Gerade noch rechtzeitig, um den Treffer zum 1:1-Ausgleich von Teamkollege Giovani Lo Celso aus nächster Nähe zu bestaunen. Danach passiert nicht mehr viel.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend gegen Celta Vigo (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas könnte nach seiner Oberschenkelverletzung wieder fit sein. Ob er tatsächlich im Kader steht, ist aber unklar.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Nachdem er die Woche zuvor gegen Celta Vigo noch fehlte, ist Ugrinic gegen Elche zurück in der Startaufstellung von Valencia. Bis zu seiner Auswechslung in der 77. Minute gelingen ihm aber wenige sehenswerte Aktionen. Die Partie endet 1:1.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Cömert sitzt währenddessen 90 Minuten lang auf der Bank.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Köhn darf im Sechzehntelfinale des Coupe de France gegen US Orléans von Beginn weg ran. Trotz des unterklassigen Gegners hat der Schweizer Keeper viel zu tun. Insbesondere in der Startphase kann er sich mit einigen Top-Paraden auszeichnen. Beim einzigen Gegentreffer in der 96. Minute ist Köhn chancenlos. Monaco gewinnt die Partie 3:1.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Auch Zakaria steht über 90 Minuten auf dem Platz. Dabei scheint zwar die Abstimmung gegen hinten, besonders zu Beginn, überhaupt nicht zu passen, dafür schaltet sich Zakaria mehrfach in der Offensive ein und führt seine Farben als Captain und mit zwei Assists ins Achtelfinale. Und das trotz eines fragwürdigen Platzverweises gegen Monaco kurz vor der Pause.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Marseille bestreitet seine Cup-Partie gegen Bayeux am Dienstag (21.00 Uhr).

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Rennes schlägt Chantilly US im Coupe de France mit 3:1. Embolo wird in der 56. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt und sorgt für gehörigen Aufschwung in der Offensive. Ein Tor gelingt dem Schweizer Knipser aber nicht.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Mvogo erhält am Cup-Wochenende eine Pause und steht nicht im Kader. Ohne seinen Stammgoalie gewinnt Lorient gegen Hauts Lyonnais souverän 3:1.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Le Havre ist nach einer 0:2-Niederlage gegen Amiens bereits im Dezember aus dem Coupe de France ausgeschieden. Mambimbi geniesst deshalb eine spielfreie Woche.

Knöchelverletzung. Lausanne-Sport längere Zeit ohne Topskorer Bair

KnöchelverletzungLausanne-Sport längere Zeit ohne Topskorer Bair

Söldnerinnen-Check. Schertenleib trifft doppelt ++ Titel für Wälti und Calligaris ++ Peng zurück auf der Bank

Söldnerinnen-CheckSchertenleib trifft doppelt ++ Titel für Wälti und Calligaris ++ Peng zurück auf der Bank

FCSG-Sportchef zieht Bilanz. Herr Stilz, hat der FC St.Gallen seine Saisonziele nach oben korrigiert?

FCSG-Sportchef zieht BilanzHerr Stilz, hat der FC St.Gallen seine Saisonziele nach oben korrigiert?

Serie A. McTominay rettet Napoli gegen Inter einen Punkt – Milan patzt bei Jasharis Startelf-Debüt

Serie AMcTominay rettet Napoli gegen Inter einen Punkt – Milan patzt bei Jasharis Startelf-Debüt

Highlights im Video. Barça schlägt Real spektakulär und gewinnt erneut den spanischen Supercup

Highlights im VideoBarça schlägt Real spektakulär und gewinnt erneut den spanischen Supercup

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Nach der Niederlage in der Supercopa gegen den FC Barcelona zeigt sich Real-Trainer Xabi Alonso enttäuscht.

12.01.2026

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Mit seinen zwei Toren sichert sich Raphinha dem FC Barcelona die Supercopa 2026. Sein Trainer hansi Flick ist froh ihn im Team zu haben.

12.01.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Barcelona – Real Madrid 3:2

Barcelona – Real Madrid 3:2

Der FC Barcelona gewinnt wie schon im Vorjahr den spanischen Supercup. Die Katalanen setzen sich in einem spektakulären Final in Dschidda in Saudi-Arabien mit 3:2 gegen Erzrivale Real Madrid durch.

11.01.2026

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Barcelona – Real Madrid 3:2

Barcelona – Real Madrid 3:2

