Die Nati steht nach dramatischen 120 Minuten und Penaltyschiessen gegen feurige Kolumbianer im Viertelfinal. Ein historischer Erfolg, trotzdem vergibt blue Sport nur einmal die Maximalnote.

Argentinien, wir kommen! Xhaka weint, Kobel hält, Vargas macht den Viertelfinal klar – der beste Schweizer ist aber ein anderer

Position Goal Gregor Kobel Note der Redaktion 5 Fischt in Minute 21 einen Schlenzer von Puerta aus dem Eck. Glanztat mit Show-Effekt. Glück beim Lattenkopfball in der 99. Minute. Big Save dann im Penaltyschiessen.

00:28 Gregor Kobel: «Ich brauche wahrscheinlich noch einen Moment, um das zu begreifen» Er ist nicht der Mann der lauten Worte. Nati-Goalie Gregor Kobel mit der ersten Reaktion zum sensationellen Sieg.

Position Verteidigung Denis Zakaria Note der Redaktion 5 Als würde er nichts anderes tun, als hinten rechts zu verteidigen. Schon ab Minute 1 und einem gewonnenen Zweikampf hellwach. Gelb in Minute 59.

Position Verteidigung Manuel Akanji Note der Redaktion 5 Fehlerfrei bis er sich in der 39. Minute nonchalant den Ball abluchsen lässt. Dann wieder quasi fehlerfrei. Schiesst im Penaltyschiessen weit drüber, zum Glück hält Kobel darauf.

00:30 Manuel Akanji: «Mein Elfmeter war eine Katastrophe» Manuel Akanji ist nach dem Sieg über Kolumbien erleichtert.

Position Verteidigung Nico Elvedi Note der Redaktion 6 Ab Minute 1 hellwach – ob hohe oder tiefe Bälle, er gewinnt jedes Duell. Nicht nur der beste Schweizer Fussballer auf dem Platz, auch der beste Hausmann der Welt: räumt auf und bügelt alles weg.

Position Verteidigung Ricardo Rodriguez Note der Redaktion 5 Ist von Anfang an auffallend offensiv, bricht aber leider mehrmals seine Läufe ab und spielt hintenrum. Defensiv gewohnt abgeklärt. Checkt in der 70. Minute aus.

Position Mittelfeld Fabian Rieder Note der Redaktion 4.5 Startet auf rechts, ist unauffällig. Lässt nach einer halben Stunde eine Chance liegen, nachdem er sich (glücklich) durch die kolumbianische Abwehrreihe gedribbelt hat. Nachdem er nach der Pause für Jashari ins Zentrum wechselt, besser. Freistoss ins Aussennetz (53.)

Position Mittelfeld Remo Freuler Note der Redaktion 5 Was für ein Laufpensum! Antizipiert oft richtig. Hält gegen die kampfstarken Kolumbianer dagegen.

Position Mittelfeld Granit Xhaka Note der Redaktion 4.5 Taktgeber und Kämpfer. Aber nicht immer glücklich. Ein, zwei ungewohnte Fehlpässe. Hat in der 114. Minute eine gute Chance, chippt drüber. Hinten kurz darauf mit einem Fehler – hat Glück, dass der Kolumbianer nicht trifft. Krass, welcher Druck von ihm abfällt, weint nach dem Sieg Freudentränen.

Position Mittelfeld Ardon Jashari Note der Redaktion 3 Bisher erst 2 Minuten gegen Katar, jetzt für den verletzten Manzambi von Beginn weg. Braucht Anlaufzeit, oft einen Schritt zu spät. Kommt ab Minute 30 dann ein wenig mehr zur Geltung, zwei schöne Pässe in die Tiefe. Muss zur Pause raus.

Position Mittelfeld Dan Ndoye Note der Redaktion 4.5 Hat Speed, doch sein Gegenüber Munoz eben auch. Kommt in der 32. Minute zum Abschluss, doch der Winkel ist zu spitz, Keeper Vargas wehrt ohne Probleme ab. Wird je länger, je stärker. Hat in der 92. Minute Feierabend.

Position Sturm Breel Embolo Note der Redaktion 3.5 Lucumi und Sanchez machen ihm das Leben so richtig schwer: schnell, robust, gross. Embolo spielt quasi gegen sich selbst – und das gleich doppelt. Was für ein hartes Spiel für ihn. Dennoch: keine Chance ist für 86 Minuten mindestens eine zu wenig.

Position Mittelfeld Djibril Sow Note der Redaktion 4 Kommt nach der Pause für Jashari und geht auf Rechtsaussen. Fügt sich ein, jedoch ohne gross aufzufallen.

Position Verteidigung Miro Muheim Note der Redaktion 4 Kommt in der 71. Minute für Rodriguez. Ist zwar schneller als Rodriguez, hat aber mehr Mühe in der Defensive. Gelb in Minute 105.

Position Verteidigung Silvan Widmer Note der Redaktion 4.5 Kommt in der 86. Minute für Zakaria. Muss gegen Kolumbien-Star Luis Diaz ran. Macht seine Sache gut. Wichtige Intervention kurz vor der Pause der Verlängerung.

Position Sturm Cedric Itten Note der Redaktion 4.5 Kommt in der 86. Minute für Embolo. Hat ein ähnliches Los wie Embolo, hält aber mit seiner körperlichen Präsenz gut dagegen. Trifft im Penaltyschiessen

Position Mittelfeld Ruben Vargas Note der Redaktion 5 Kommt in der 92. Minute für Ndoye. Bringt auf links Schwung ins Spiel. Drückt aufs Gaspedal und legt in der 115. Minute für Xhaka auf. Schiesst den entscheidenden Penalty und versenkt.