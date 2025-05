Jonathan Tah spielt die nächsten vier Jahre für Bayern München Keystone

Der deutsche Internationale Jonathan Tah wechselt von Bayer Leverkusen zu Bayern München. Der Innenverteidiger verpflichtet sich beim Rekordmeister für vier Jahre.

Keystone-SDA SDA

Im zweiten Anlauf klappte es nun also doch noch. Tah hatte schon nach der letzten Saison, nach dem an der Seite von Granit Xhaka gewonnenen Double aus Meistertitel und Cupsieg, den Umzug zu den Bayern beabsichtigt. Die Parteien konnten sich allerdings nicht auf einen Wechsel einigen. Damals war der 29-jährige Tah vertraglich noch an seinen bisherigen Arbeitgeber gebunden. Nach Ablauf der Vereinbarung konnte er nun ablösefrei den Verein verlassen.

Der gebürtige Hamburger mit Wurzeln in der Elfenbeinküste war während zehn Jahren bei Leverkusen tätig.