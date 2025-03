Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Luca Betschart Patrick Lämmle

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Eine Woche zum Vergessen für den Nati-Captain: Auf das 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League folgt in der Liga am Wochenende ein überraschendes 0:2 gegen Bremen. Xhaka kann die Partie nicht beenden und wird zur Halbzeit ausgewechselt. «Wir wissen noch nicht, ob er verletzt oder nur angeschlagen ist. Granit hatten einige Probleme», erklärt Trainer Xabi Alonso. Ob sein verlängerter Arm am Dienstag fürs Rückspiel gegen die Bayern fit wird, muss sich zeigen.

Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München Di 11.03. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 6h 43min 53sek

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund unterliegt Augsburg mit 0:1. Der einzige Schuss aufs Tor von Gregor Kobel schlägt prompt ein. Für den Schweizer Nati-Goalie ist in der 23. Minute aber nichts zu machen. Der BVB steht in der Tabelle nur auf Platz 10 – neu punktgleich mit den Augsburgern.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin kehrt nach seiner Rotsperre ins Tor der Gladbacher zurück, kann die 1:3-Niederlage gegen das formstarke Mainz aber nicht verhindern. Bei den Gegentoren ist er machtlos.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi spielt gegen Mainz durch und hat die meisten Ballkontakte, sieht aber vor dem 0:2 nicht gut aus und verliert Torschütze Kohr aus den Augen.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmer spielt in der verblüffenden Mainzer Mannschaft nach wie vor nur eine Nebenrolle. Gegen Gladbach wird er in der 87. Minute eingewechselt und hilft mit, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Mainz grüsst nach 25 Spieltagen vom 3. Tabellenplatz.

Stuttgart Luca Jaquez

Der 21-Jährige wartet noch auf seinen ersten Einsatz für den VfB. Im Auswärtsspiel gegen Kiel figuriert er nicht im Kader.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder sitzt auf der Stuttgart-Bank, kommt aber nicht zum Einsatz und muss zusehen, wie sich seine Teamkollegen gegen Kiel mit einem 2:2-Remis begnügen müssen.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Als einziger des Schweizer Trios steht Stergiou in der Startelf der Schwaben. Sein Arbeitstag ist aber früher beendet als erhofft. Nach einem Fehler sieht Stergiou in der 53. Minute für eine Notbremse die Rote Karte. In Unterzahl gelingt Stuttgart in der Folge immerhin noch der Ausgleich zum 2:2.

Augsburg Cédric Zesiger

Zesiger ist auf Rekordjagd! Seit seinem Wechsel im Winter von Wolfsburg zu Stuttgart kommt der Verteidiger bis anhin sieben Mal zum Einsatz – und steht nach wie vor ohne ein einziges Gegentor da. Zesiger zieht nach dem 1:0-Sieg bei Dortmund mit Philipp Lahm gleich, dem dieses Kunststück vor über 20 Jahren mit Stuttgart gelang. Bis zum Rekord von Jurica Vranjes fehlt noch ein Zu-Null-Spiel. Der Kroate blieb mit seinem neuen Klub Leverkusen in der Saison 2003/04 acht Spiele lang ohne Gegentreffer.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda steht gegen Union Berlin erneut nicht im Kader. Frankfurt muss sich vor Heimpublikum überraschend mit 1:2 geschlagen geben.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ein Achillessehnenriss setzt ihn derzeit ausser Gefecht.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi sitzt beim 0:0 gegen Leipzig über die volle Distanz auf der Ersatzbank.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

ManCity muss den nächsten Rückschlag einstecken und unterliegt am 28. Spieltag der Premier League Nottingham Forest. Akanji fehlt noch immer verletzt.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle und Fabian Schär stehen erst am Montagabend im Einsatz. Um 21 Uhr wird das Auswärtsspiel bei West Ham angepfiffen.

West Ham United FC - Newcastle United FC Mo 10.03. 21:00 - 23:00 ∙ blue Sport Live ∙ West Ham United FC - Newcastle United FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 7h 48min 53sek

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Nach seinem Daumenbruch steht Sommer zurück im Inter-Kader, verfolgt die Siege gegen Feyenoord und Monza aber von der Ersatzbank aus. Das Comeback steht wohl kurz bevor.

Napoli Noah Okafor

Napoli kehrt gegen Fiorentina auf die Siegesstrasse zurück. Okafor sitzt beim 2:1-Erfolg über 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Bologna Michel Aebischer

Nach drei Partien ohne Einsatz wird Aebischer gegen Hellas Verona zur zweiten Halbzeit eingewechselt und fährt mit seinem Teamkollegen einen 2:1-Auswärtssieg ein.

Bologna Dan Ndoye

Nachdem er gegen Cagliari nur auf der Bank sitzt, kehrt Ndoye in die Startelf von Bologna zurück und spielt durch, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

Bologna Remo Freuler

Freuler fehlt seinen Teamkollegen gegen Hellas Verona mit einer Gelbsperre.

Empoli Nicolas Haas

Haas fällt noch immer verletzt aus. Empoli steckt nach 28 Runden mitten im Abstiegskampf.

Parma Simon Sohm

Sohm wird im Heimspiel gegen den FC Turin nach 56 Minuten verwarnt und wird kurz darauf beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Die Partie endet mit einem 2:2-Remis und einem wichtigen Punktgewinn für Parma im Kampf gegen den Abstieg.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla fährt gegen Las Palmas einen 1:0-Heimsieg ein. Rodriguez spielt durch, weiss zu überzeugen und bereitet rund 20 Minuten vor Schluss eine gute Torchance vor.

Ricardo Rodriguez: «So stoppt man Reals 460-Millionen-Euro-Sturm» Vor dem Champions-League-Knüller zwischen Real und Atlético zeigt Nati-Verteidiger Rodriguez mit Betis Sevilla, wie man Reals Wunder-Sturm aus dem Spiel nimmt. blue Sport ist im Estadio Benito dabei. 04.03.2025

Sevilla Djibril Sow

Sevilla feiert bei Real Sociedad einen 1:0-Auswärtssieg und zieht in der Tabelle an den Basken vorbei.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas erhält eine Pause verschrieben und sitzt gegen Sociedad über die volle Distanz auf der Ersatzbank.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert ist von Valencia an Real Valladolid ausgeliehen und steht im Direktduell am Samstag nicht im Kader. Ohne den 27-Jährigen muss sich das Schlusslicht auswärts mit 1:2 geschlagen geben.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn sitzt beim 1:1-Remis gegen Toulouse auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria fehlt seinem Team am 25. Spieltag mit einer Gelbsperre. Monaco kassiert gegen Toulouse in der 91. Minute noch den Ausgleich zum 1:1-Schlussstand.

AS Monaco Breel Embolo

Als einziger Monaco-Schweizer steht Embolo in der Startaufstellung, sieht in der 74. Minute die Gelbe Karte und wird daraufhin ausgewechselt. Von der Ersatzbank aus sieht der Nati-Stürmer, wie Monaco der Sieg in der Nachspielzeit noch entgleitet.

Toulouse Vincent Sierro

Sierro spielt beim 1:1 gegen Monaco durch und kann spät über den Ausgleich jubeln, ohne direkt daran beteiligt zu sein.

Marseille Ulisses Garcia

Bei Marseilles Heimpleite gegen RC Lens sitzt Garcia über 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Montpellier Becir Omeragic

Montpellier verliert erneut, Omeragic fehlt erneut verletzt. Montpellier steht in der Ligue 1 in der Tabelle ganz unten und droht abzusteigen.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Nachdem er im letzten Spiel verletzt fehlte, kehrt Fernandes beim 2:0-Sieg über Angers auf die Bank zurück, kommt aber nicht zum Einsatz.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Amdouni ist in der Startphase omnipräsent, bringt sein Team schon in der 5. Minute in Führung und hat in den ersten 20 Minuten zwei weitere Top-Chancen, die er aber nicht verwerten kann. Allerdings wird er in der 17. Minute regelwidrig gestoppt und holt den Penalty raus, den Teamkollege Kökcü zum 2:0 verwandelt. Nach 68 Minuten hat Amdouni verdienten Feierabend, Benfica gewinnt die Partie gegen Nacional Funchal mit 3:0.

FC Barcelona - SL Benfica Di 11.03. 18:30 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - SL Benfica Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 5h 18min 53sek

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Feyenoord hat zwischen den beiden Champions-League-Partien gegen Inter Mailand spielfrei. Jordan Lotomba fehlt ohnehin verletzt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Fortuna Sittard fährt den zweiten Sieg in Folge ein. Anders als letzte Woche kann sich Fosso, der durchspielt, aber nicht als Torschütze auszeichnen.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Ludogorets schlägt Sofia mit 2:1 und grüsst nach wie vor von der Tabellenspitze, Duah steht nicht im Kader.

Brügge Ardon Jashari

Derby-Sieg für Jashari und den FC Brügge! Gegen Cercle Brügge bereitet der 22-Jährige in der 26. Minute den Führungstreffer vor, zehn Minuten später führt sein Team bereits mit 3:0 und gibt den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Jashari spielt durch – und löst nach dem Schlusspfiff gar noch Tumulte aus. Mehr dazu findest du hier.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Lüttich geht bei Union Saint-Gilloise mit 0:3 unter. Zeqiri sitzt über die volle Spielzeit auf der Bank.

KAA Gent Franck Surdez

Von der Ersatzbank aus sieht Surdez, wie seine Teamkollegen bei Royal Antwerpen einen knappen 1:0-Sieg einfahren.

Midtjylland Kevin Mbabu

Spitzenreiter Midtjylland besiegt Aalborg problemlos mit 4:1. Mbabu steht in der Startformation und wird nach 75 Minuten und bei einer 2:1-Führung ausgewechselt.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich betritt gegen Graz in der 82. Minute den Platz und schafft mit seinen Teamkollegen das Kunststück, einen Rückstand dank Toren in der 86. und 92. Minute noch in einen Sieg zu verwandeln und so die Tabellenführung in extremis zu verteidigen.

FC Liefering (2. Liga Östrreich) Bryan Okoh

Okoh kommt beim 3:1-Sieg gegen Ried zu einem Kurzeinsatz. Nach seiner Einwechslung in der 86. Minute erzielt Liefering noch ein Tor, Okoh ist aber nicht direkt beteiligt.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient verliert das Spitzenspiel der Ligue 2 mit 2:3 und muss den FC Paris in der Tabelle aufschliessen lassen. Mvogo macht vor dem dritten Gegentor eine schlechte Figur und spielt einen Fehlpass mit verheerenden Folgen.

Greuther Fürth Noah Loosli

Loosli steht beim 1:1-Remis gegen Magdeburg in der Startelf, wird nach 40 Minuten verwarnt und in der 91. Minute ausgewechselt.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV grüsst nach 25 Spieltagen von der Tabellenspitze. Gegen Fortuna Düsseldorf fahren die Hamburger einen 4:1-Heimsieg ein. Und Miro Muheim lanciert den Glanzauftritt schon in der 7. Minute. Aus der Distanz zieht der 26-Jährige ab und markiert mit einem Traumtor die frühe Führung. Ausserdem steht Muheim bereits zum fünften Mal in der Kicker-Elf des Spieltags der 2. Bundesliga.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti kommt gegen Düsseldorf erst in der 77. Minute beim Stand von 3:1 in die Partie. Dennoch holt auch der zweite HSV-Schweizer noch einen Skorerpunkt. Hefti liefert in der Nachspielzeit die Vorarbeit zum Treffer zum 4:1-Endstand.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Kaiserslautern muss sich gegen Elversberg mit einem Remis begnügen, bleibt aber mitten im Aufstiegsrennen. Jan Elvedi spielt in der Dreierkette von Lautern durch.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Ohne den verletzten Hunziker verliert Karlsruhe beim SV Darmstadt gleich mit 0:3.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Schalke besiegt die Hertha auswärts mit 2:1. Gantenbein kommt in der 69. Minute aufs Feld, anschliessend fallen keine Tore mehr.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Aaron Keller wird bei Ulm in der 63. Minute eingewechselt. Gut 20 Minuten später markiert Köln noch den späten Siegtreffer. Ulm bleibt damit auf dem zweitletzten Platz und ist abstiegsgefährdet.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Racioppi muss auch gegen Ulm mit der Zuschauerrolle vorliebnehmen.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Erneut steht der Ex-Sittener in der Startaufstellung und erledigt seinen Job, bis er in der 81. Minute ausgewechselt wird – und den Siegtreffer von der Bank bejubelt.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Frey steht bei der 0:1-Pleite bei West Bromwich nicht im Kader.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Schmidt sitzt bei der überraschenden Pleite gegen Portsmouth über die volle Distanz auf der Bank.

St. Louis City Roman Bürki

Der Goalie von St. Louis City bleibt auch nach seinem dritten Saisonspiel in der MLS ohne Gegentor. Gegen Los Angeles Galaxy ist der 34-Jährige aber immer wieder gefordert und muss gleich acht Paraden zeigen, um den 3:0-Sieg sicherzustellen.

Seattle Stefan Frei

Frei sitzt beim 5:2-Sieg der Seattle Sounders gegen den Los Angeles FC nur auf der Bank.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

OFK Belgrad schlägt Spartak Subotica mit 1:0. Goldener Torschütze in der 21. Minute: Filip Stojilkovic. Nach 75 Minuten wird der 25-Jährige ausgewechselt.

NK Osijek Petar Pusic

Osijek verliert gegen Lokomotiva Zagreb gleich mit 0:3. Nach einer Roten Karte kurz vor dem Seitenwechsel muss Pusic weichen und wird zur Pause ausgewechselt.

NK Osijek Kemal Ademi

Ademi steht gegen Lokomotiva Zagreb nicht im Kader.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Sitzt beim 1:1 gegen Farul Constanta nur auf der Ersatzbank.

Al-Nasr Haris Seferovic

Steht bei Al-Nasr zum zweiten Mal in Folge nicht im Kader.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Puertas wird gegen Al-Ittihad nach 72 Minuten ausgewechselt und sieht von der Bank eine dramatische Nachspielzeit. Erst schiesst Aubameyang Al-Qadsiah in Führung, kurz darauf gleicht Kanté für Al-Ittihad tatsächlich noch aus.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die Boca Juniors fahren einen souveränen 3:0-Sieg bei Central Cordoba ein. Blondel spielt über die volle Distanz.