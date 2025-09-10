  1. Privatkunden
Basel-Star denkt nicht an Rücktritt Xherdan Shaqiri: «Ich möchte beweisen, dass ich immer noch ein verrücktes Genie bin»

Syl Battistuzzi

10.9.2025

Xherdan Shaqiri will mit dem FC Basel noch grosse Erfolge feiern.
Xherdan Shaqiri will mit dem FC Basel noch grosse Erfolge feiern.
IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Nach vielen Jahren im Ausland ist Xherdan Shaqiri seit letztem Jahr zurück in seiner Heimat. Beim FCB ist der Spektakelspieler wieder glücklich, wie der Routinier in einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport» betont.

Syl Battistuzzi

10.09.2025, 19:08

10.09.2025, 19:09

Nach 125 Länderspielen und 32 Toren beendete Xherdan Shaqiri im letzten Sommer seine Nationalmannschaftskarriere. Der inzwischen 33-Jährige hatte deshalb nun Pause, während seine früheren Nati-Kollegen in der WM-Qualifikation antreten mussten. Der FCB-Star hatte also genug Zeit, um der «Gazzetta dello Sport» ein grosses Interview zu geben.

Dabei verriet er, dass er vor seinem Transfer zu Inter 2015 fast bei Rivale Juve landete – wo er Spielmacher Diego ersetzen sollte. Sein sportlich unglückliches Kapitel bei den Nerazzurri – nach einem halben Jahr wechselte Shaqiri zu Stoke City – war für ihn kein Zufall, da er in «eine der qualitativ schwächsten Inter-Mannschaften der letzten 15 Jahre» gekommen sei.

Xherdan Shaqir spielte 2015 selbst eine halbe Saison bei Inter. 
Xherdan Shaqir spielte 2015 selbst eine halbe Saison bei Inter. 
imago

Persönlich hätte er sich unter dem damaligen Trainer Roberto Mancini «etwas mehr Spielzeit» gewünscht. Shaqiri sprach neben dem Inter-Intermezzo noch über weitere Themen. 

Xherdan Shaqiri über ...

... die Rückkehr nach Basel

«Dank Basel habe ich meine Motivation und mein Lächeln wiedergefunden. Ich fühle mich wie ein verrücktes Genie. Und die letzte Saison hat gezeigt, dass ich immer noch das Zeug dazu habe, den Unterschied zu machen.»

... seine Verletzungshistorie

«Wer weiss, wie meine Karriere ohne körperliche Probleme verlaufen wäre. Die letzten Jahre waren wirklich hart. Aber jetzt in der Schweiz geht es mir wieder gut und ich bin glücklich.»

... seine Nati-Karriere

«Die Schweiz und der Kosovo sind die Länder meines Herzens, sie erzählen meine Geschichte und die meiner Familie. Das Trikot der Schweizer Nationalmannschaft zu tragen ist eine Ehre und ein Privileg, ebenso wie bei der EM und der WM zu treffen. Für mich bedeutet es Heimat, Familie, Erinnerungen und vieles mehr. Ich spiele auch für meine Eltern.»

Xherdan Shaqiri absolvierte bei der EM gegen England sein letztes Spiel für die Schweizer Nati.
Xherdan Shaqiri absolvierte bei der EM gegen England sein letztes Spiel für die Schweizer Nati.
Keystone

... den besten Trainer in seiner Karriere

«Guardiola war der Beste in Sachen Taktik und Spielaufbau. Er hat versucht, die Art und Weise, wie in Deutschland und beim FC Bayern Fussball gespielt wird, zu revolutionieren. Meiner Meinung nach ist ihm das auch gelungen. Ich hatte viele gute und erfolgreiche Trainer. Ich möchte auch Ottmar Hitzfeld erwähnen, einen echten Mann, dem ich sehr verbunden bin. Ein Trainer aus einer anderen Zeit.»

... den besten Mitspieler seiner Karriere

«Ich habe mit vielen starken Spielern gespielt, die alle unterschiedlich und schwer vergleichbar sind. Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich Ribery sagen. Er spielte auf meiner Position und beeindruckte mich vom ersten Training an. Ausserhalb des Spielfelds wirkte er ruhig und lächelte, auf dem Spielfeld hingegen war er eine Wucht. Und dann dieses Dribbling, diese Qualität. Frank ist einer der besten Menschen, die ich im Fussball kennengelernt habe.»

... über Rücktrittsgedanken

«Nein, daran denke ich nicht. Ich bin 33 Jahre alt und habe immer noch grosse Lust, die Welt zu erobern und mich zu beweisen. Ich möchte gewinnen und noch viele weitere Erfolge erleben. Nach der Fussballkarriere sehe ich mich als Unternehmer. Ich habe bereits einige Aktivitäten gestartet, aber Fussball bleibt vorerst mein Hauptgeschäft. Ich möchte beweisen, dass ich immer noch ein verrücktes Genie bin. Ich habe noch sehr viel zu geben.»

Mehr zu Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri: «Das war mein härtester Gegenspieler»

Xherdan Shaqiri: «Das war mein härtester Gegenspieler»

Sein liebster Mitspieler, sein härtester Gegenspieler, sein schönstes Tor, sein wichtigster Trainer, sein bestes Stadionerlebnis. Xherdan Shaqiri hat in seiner Karriere viel erlebt und gesehen. Bei blue Sport blickt der FCB-Star zurück.

08.05.2025

FCB-Star Xherdan Shaqiri: «Ich werde überall auf der Welt erkannt»

FCB-Star Xherdan Shaqiri: «Ich werde überall auf der Welt erkannt»

Mit blue Sport redet FCB-Superstar Xherdan Shaqiri über seine Kindheit auf einem Bauernhof, Luxus, Popularität und seinen grössten Traum: Mit dem Pokal auf dem Barfüsserplatz.

23.04.2025

