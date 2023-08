Xherdan Shaqiri's free kick takes a big deflection and finds the net.#CF97 get their equalizer. pic.twitter.com/3CR5NADWOm — Major League Soccer (@MLS) August 1, 2023

Xherdan Shaqiri hat im Leagues Cup, einem Wettbewerb zwischen Teams aus den USA und Mexiko, entscheidenden Anteil an der Achtelfinal-Qualifikation der Chicago Fire.

Der Basler Offensivspieler erzielte im Gruppenspiel gegen Puebla aus Mexiko in der 79. Minute per Freistoss den Ausgleich zum 1:1. Zwar verlor Chicago in der Folge das Penaltyschiessen 9:10, der Punkte reichte jedoch nach dem 3:2-Sieg gegen Minnesota (Shaqiri traf in dieser Partie ebenfalls) zum Weiterkommen. Gegner im Achtelfinal ist in der Nacht auf Samstag die mexikanische Equipe América.

sda