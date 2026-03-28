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Zehn Spieler ausgetauscht Yakin erklärt seine vielen Wechsel: «In der Offensive fehlen uns die Alternativen»

Jan Arnet

28.3.2026

Nati-Coach Yakin: «Wir haben gezeigt, was uns stark macht»

Nati-Coach Yakin: «Wir haben gezeigt, was uns stark macht»

27.03.2026

Ein spektakuläres Testspiel in Basel zwischen der Schweiz und Deutschland endet 3:4. Murat Yakin erklärt nach der Partie seine vielen Wechsel und spricht über das Experiment mit Denis Zakaria.

Jan Arnet

28.03.2026, 09:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz unterliegt Deutschland in einem wilden Testspiel in Basel mit 3:4.
  • Während Murat Yakin insgesamt zehn Wechsel vornimmt, tauschen die Deutschen nur viermal. «Wir wollten vielen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen», erklärt der Nati-Coach.
  • Zum Spiel sagt Yakin: «Wir waren sehr effizient, aber wir haben auch gesehen, dass wir gegen einen starken Gegner mehr machen müssen.»
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«Endlich ging mein Wunsch in Erfüllung.» Mit diesen Worten kündigte Murat Yakin schon am Tag vor dem Deutschland-Spiel an, viele Wechsel vorzunehmen. Denn neu können sich die Nationalteams bei Testspielen absprechen, ob bis zu elf Wechsel vollzogen werden dürfen. Er wolle möglichst vielen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, sagte der Nati-Trainer.

Yakin tauscht dann auch – mit Ausnahme von Gregor Kobel – die ganze Mannschaft aus. Vier Wechsel zur Pause, drei nach einer Stunde und drei weitere in der Schlussphase. Sein Gegenüber Julian Nagelsmann wechselt seinerseits nur viermal – zweimal in der 63. und zweimal in der 80. Minute.

Spektakel pur in Basel. Die Nati verliert verrückte Partie gegen Deutschland

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Das hat zur Folge, dass die Schweizer in der zweiten Halbzeit etwas an Rhythmus und Stabilität verlieren, Deutschland nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte Oberhand bekommt und schliesslich auch verdient mit 4:3 gewinnt.

Mit einem Auge bereits bei Katar

«Wir wollten vielen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen», sagt Murat Yakin nach der Partie zu seiner Wechsel-Orgie. «Gerade in der Offensive haben wir nicht viele Alternativen. So konnte ich beispielsweise einem Joël Monteiro mal eine halbe Stunde Spielzeit geben und nicht nur ein paar Minuten.»

Auch Noah Okafor, der nach 16 Monaten wieder für die Nati aufgeboten wurde, hätte Yakin gerne eingesetzt. «Aber er hat sich beim Einlaufen leider verletzt. Vielleicht reicht es für Dienstag, aber ich denke eher nicht.»

Am Dienstag kommt es in Oslo zu einem weiteren Testspiel. Auch gegen Norwegen will Yakin vielen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. «Wir bereiten uns auf unseren ersten WM-Gegner Katar vor, dafür wollen wir viele Optionen haben», sagt der Nati-Coach.

Yakin: «Wir bereiten uns vor auf Katar – dafür wollen wir viele Optionen haben»

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27.03.2026

Experiment mit Zakaria

Eine Option soll auch Denis Zakaria als Rechtsverteidiger sein. Zum allerersten Mal lässt Yakin den Monaco-Söldner auf dieser Position spielen, gegen die wirbligen Deutschen hat Zakaria einen schweren Stand. «Er ist in einer schwierigen Phase reingekommen, wir waren unter Druck und defensiv gefordert. Er muss sich noch an die Position gewöhnen», sagt Yakin. «Jetzt werden wir das analysieren und Gespräche führen.»

Insgesamt ist der Nati-Trainer mit dem Auftritt seines Teams zufrieden, auch wenn er weiss, dass die Nati den Deutschen gerade in der zweiten Halbzeit meist hinterherlief. «Wir waren sehr effizient, aber wir haben auch gesehen, dass wir gegen einen starken Gegner mehr machen müssen», sagt er. «Wir haben gegen ein Topteam gespielt, aber uns diesen Gegner auch extra ausgesucht. Wir konnten viele Erkenntnisse daraus ziehen.»

An der Startelf dürfte es bis zur WM im Sommer aber kaum mehr etwas zu rütteln geben, sofern alle Spieler fit bleiben. Es sei denn, am Dienstag drängt sich in Oslo doch noch ein Ergänzungsspieler auf. 

Erste Niederlage seit November 2024. Vargas und Manzambi fallen ab – die Nati-Noten zum Spektakel gegen Deutschland

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