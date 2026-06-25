Die Schweiz schlägt Kanada im letzten WM-Gruppenspiel 2:1 und gewinnt die Gruppe B. Murat Yakin spricht nach dem Spiel auch über seine Wechsel-Entscheide – und natürlich Johan Manzambi.

«Ich wollte ihn bringen, aber ...» Yakin erklärt, weshalb Okafor und Jashari wieder nicht spielen durften

Darum geht’s Die Schweizer Nati schlägt Co-Gastgeber Kanada mit 2:1 und holt sich den Gruppensieg.

Murat Yakin zeigt sich nach dem Schlusspfiff zufrieden mit dem Auftritt und lobt Johan Manzambi in höchsten Tönen.

Anders als Manzambi kommt Noah Okafor erneut nicht zum Zug und auch Ardon Jashari bleibt gegen Kanada über die volle Distanz auf der Bank. Der Nati-Coach nennt die Gründe.

Wieder sind es Johan Manzambi und Ruben Vargas, welche das Spiel für die Schweiz entscheiden. Gegen Bosnien wurden die beiden als Joker gebracht, dieses Mal durften sie von Anfang an ran. Und wieder sind die beiden massgeblich am Schweizer Sieg beteiligt. Das erste Tor erzielt Vargas nach Mazambis Vorlage, den zweiten Treffer erzielt wiederum Manzambi.

«Er ist unglaublich in Form, und das schon seit einem Jahr», schwärmt Murat Yakin nach dem Spiel über den Youngster. «Ich kann Johan auf mehreren Positionen bringen. Er ist immer für ein Tor gut und auch defensiv wichtig fürs Team. Ich bin sehr happy, habe ich ihn im Team.»

Ob Manzambi nach seinen beiden Gala-Auftritten jetzt gesetzt ist, will Yakin so aber nicht bestätigen. «Ob er von Anfang an spielt oder nicht, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, natürlich auch vom Gegner. Aber klar, Johan in dieser Form ist immer eine hervorragende Option und das hat er sich auch verdient.»

Wieder keine Minute für Okafor

Einer, der ebenfalls auf seine Chance brennt, ist Noah Okafor. Doch wie schon in den ersten beiden Partien gegen Katar und Bosnien sitzt der Leeds-Stürmer 90 Minuten lang auf der Bank. Und das, nachdem Yakin am Tag vor dem Kanada-Spiel noch sagte, dass er Okafor «sicher die Möglichkeit gebe, sich zu zeigen».

Warum durfte der 26-Jährige nun wieder nicht ran? «Ich hatte Noah in meinen Gedanken und wenn es 2:0 geblieben wäre, hätte ich ihn auch gebracht. Aber dann kam eine schwierige Phase», erklärt der Nati-Coach. «Das Gegentor ist gekommen und Kanada hat Druck gemacht. Deshalb wollte ich auf Erfahrung setzen. Auf Spieler, welche die Abläufe kennen.»

Kurzes Durchatmen

Auch Ardon Jashari hat sich in der Gruppenphase bestimmt mehr Einsatzzeit erhofft. Der Mittelfeld-Hoffnungsträger für die Zukunft durfte nur gegen Katar für die Schlussminuten ran, drückte dann gegen Bosnien und Kanada 90 Minuten lang die Bank.

«Es schmerzt, dass ich Ardon nicht bringen kann. Er trainiert sehr gut, aber mit Xhaka und Freuler haben wir ein eingespieltes Duo im Mittelfeld», so Yakin. Der Nati-Trainer kann sich aber auch vorstellen, Jashari auf einer anderen Position einzusetzen. «Ich habe mir auch überlegt, ihn über aussen zu bringen. Vielleicht sogar als linker Verteidiger. Er ist sehr intelligent, laufstark und zweikampfstark. Er ist ein guter Junge und ist bereit, wenn ich ihn brauche.»

Das Allerwichtigste ist und bleibt der Erfolg der Mannschaft. Und mit dem Gruppensieg hat die Nati ihr erstes Ziel erreicht. «Jetzt können wir durchatmen. Der Druck war immens hoch nach dem Katar-Spiel. Aber wir haben geliefert», so Yakin. Nun geht es im Sechzehntelfinal gegen einen Gruppendritten, der noch nicht bekannt ist. «Wir haben Selbstvertrauen, aber nehmen jeden Gegner ernst. Jetzt haben wir ein paar Tage Zeit, alle Teams zu beobachten und uns dann gut auf den nächsten Gegner vorzubereiten.»

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