Yakin: «Extrem bitter, wenn es etwas Schlimmes ist»

Hat sich Sanches schwer verletzt? Alvyn Sanches muss kurz vor Schluss behandelt werden. Hat er sich am Knie verletzt? Bild: Keystone Sanches muss beim Verlassen des Spielfelds gestützt werden. Bild: Keystone Bei dieser Aktion scheint sich Sanches verletzt zu haben. Bild: Keystone Davor hatte der Lausanne-Profi einige starke Aktionen. Bild: Keystone

Alvyn Sanches wirbelt in seinen ersten Nati-Minuten in Nordirland. Doch dann der Schock: Kurz vor dem Schlusspfiff verletzt sich der Lausanne-Youngster am Knie. Droht nun erneut eine lange Pause?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati spielt im Testkick in Nordirland 1:1.

Alvyn Sanches kommt zu seinem Nati-Debüt, verletzt sich kurz vor Schluss aber und kann die Partie nicht zu Ende spielen.

Ob sich der Lausanne-Profi schwer verletzt hat, ist noch unklar. Mehr anzeigen

In der 68. Minute wird Alvyn Sanches für Dan Ndoye eingewechselt und ist bei seinem Nati-Debüt sowas wie eine seltene Attraktion in einem ingesamt müden Testkick, der 1:1 endet. Der 22-Jährige wirbelt über die rechte Seite, bereitet in der Schlussphase beinahe noch das Siegtor vor.

Doch dann folgt in der Nachspielzeit die Schrecksekunde: Bei einem Zweikampf an der Seitenlinie rutscht der Lausanne-Profi aus, geht sofort zu Boden und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Während er von den Ärzten noch betreut wird, wird das Spiel abgepfiffen. Sanches kann danach nicht auf eigenen Beinen in die Kabine gehen, er muss von den Betreuern gestützt werden.

«Es sah nicht gut aus. Er hat immer noch Schmerzen», sagt Murat Yakin kurz nach dem Spiel an der Pressekonferenz in Belfast. Nach einem Prellball ist er weggerutscht. Genaueres können wir noch nicht sagen.»

Ende 2023 hat sich Sanches schon einmal am Knie verletzt und musste mit einer Verletzung des Aussenbandes und des Meniskus monatelang pausieren. Der Nati-Trainer hofft, dass der Youngster diesmal mehr Glück hat. Yakin: «Es wäre extrem bitter, wenn es etwas Schlimmes ist. Wir haben in den zwei, drei Aktionen gesehen, was er draufhat.»