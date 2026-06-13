  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Katar – Schweiz 1:1 Yakin hadert mit den letzten Minuten des Spiels

SDA

14.6.2026 - 01:00

Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin geht nach dem 1:1 gegen Katar enttäuscht vom Platz
Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin geht nach dem 1:1 gegen Katar enttäuscht vom Platz
Keystone

Nach dem 1:1 gegen Katar steht Murat Yakin vor der schwierigen Aufgabe, das Unerklärliche zu erklären. Der Nationaltrainer sucht die Gründe für den enttäuschenden Auftritt auch bei sich selbst.

Keystone-SDA

14.06.2026, 01:00

Ein Punkt gegen Katar – und das, nachdem Spieler und Trainer im Vorfeld des Turniers immer wieder betont hatten, die beste WM eines Schweizer Nationalteams zeigen zu wollen. Auf dem harten Boden der Realität angekommen, beginnt nun die Ursachenforschung. Wie konnte es dazu kommen, dass die Schweiz eine Partie, die sie lange kontrollierte, noch aus der Hand gab?

Mit zunehmender Spieldauer bauten die Schweizer deutlich ab, während von der Bank kaum neue Impulse kamen. Besonders ärgerte Yakin, dass der Ausgleich nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte entstand. «Wir dürfen in den letzten fünf Minuten den Ball nicht verlieren», sagte der 51-jährige Trainer. «Da hat uns die nötige Cleverness gefehlt. Der Gegner hat am Ende auf seine eine Möglichkeit gewartet, und wir haben sie ihm gegeben.»

Beim Gegentreffer waren mit Ardon Jashari, dessen Kopfball beim Gegner landete, und Miro Muheim, der das Luftduell im Strafraum verlor, zwei eingewechselte Akteure beteiligt. Yakin betonte zwar, dass er Spieler nicht aufgrund einzelner Szenen beurteile. Gleichzeitig räumte er ein, seine Wechsel genau analysieren zu müssen. Dabei übte er auch Selbstkritik: «Ich muss mich an der eigenen Nase nehmen, wenn nicht alles so umgesetzt wird, wie ich mir das vorgestellt habe.»

Besonders schmerzhaft sei der späte Punktverlust, weil seine Mannschaft über weite Strecken die dominante gewesen sei. Vor dem gegnerischen Tor habe jedoch die nötige Konsequenz gefehlt. «Wir haben ihren Goalie regelrecht warmgeschossen», sagte Yakin. In den kommenden Tagen gelte es deshalb, an Präzision und Überzeugung zu arbeiten.

Diese mentale Stabilität hat dem Team beim WM-Auftakt gefehlt. Nun ist der Nationaltrainer gefordert, die richtigen Schlüsse zu ziehen und seine Spieler wieder aufzurichten. Trotz des Rückschlags zeigte er sich optimistisch: «Wir werden gestärkt aus dieser Situation hervorgehen.»

Meistgelesen

«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
Sohn von Einwanderern: Das ist Donald Trumps Familie
Xhaka stinksauer: «Man muss auch einfach mal das machen, was der Trainer verlangt»

Videos aus dem Ressort

Schweizer Fans in San Francisco: «Ein Käse ist passiert»

Schweizer Fans in San Francisco: «Ein Käse ist passiert»

Die mitgereisten Schweizer Fans haben nach dem 1:1 im WM-Auftaktspiel gegen Katar nicht viele positiven Worte.

13.06.2026

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Die Schweiz kommt zum WM-Auftakt gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

13.06.2026

WM-Auftakt gegen Katar: So tippen die Nati-Fans

WM-Auftakt gegen Katar: So tippen die Nati-Fans

13.06.2026

Schweizer Fans in San Francisco: «Ein Käse ist passiert»

Schweizer Fans in San Francisco: «Ein Käse ist passiert»

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

WM-Auftakt gegen Katar: So tippen die Nati-Fans

WM-Auftakt gegen Katar: So tippen die Nati-Fans

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Katar – Schweiz 1:1. «Müssen auf den Boden der Tatsachen kommen»

Katar – Schweiz 1:1«Müssen auf den Boden der Tatsachen kommen»

«Habe schon viel erreicht, aber will noch mehr». Katar-Star Akram Afif hat die Schweiz schon einmal blamiert

«Habe schon viel erreicht, aber will noch mehr»Katar-Star Akram Afif hat die Schweiz schon einmal blamiert

Transfer-Ticker. Wechsel offiziell: Schmid zu Salzburg ++ Thun holt Aarau-Mittelfeldspieler

Transfer-TickerWechsel offiziell: Schmid zu Salzburg ++ Thun holt Aarau-Mittelfeldspieler