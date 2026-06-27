Geht’s um den Schweizer WM-Überflieger Johan Manzambi, kommt auch Murat Yakin ins Schwärmen. «Der Typ ist so bescheiden, man muss ihn jetzt einfach fliegen lassen», sagt der Nati-Trainer im grossen WM-Talk bei blue Sport.

Darum geht’s Johan Manzambi überzeugte an der WM mit vier Skorerpunkten und beeindruckte Murat Yakin mit seinem Offensivdrang sowie seinem Einsatz für die Mannschaft.

Yakin sieht Manzambi als mögliche Stammkraft, betont aber, dass der 20-Jährige je nach Taktik auch als Joker wertvoll ist, wie er im WM-Talk «Heimspiel bei der Nati» erläutert.

Der Nati-Trainer traut Manzambi den Sprung zu jedem Spitzenklub zu. Er ist überzeugt, dass der Genfer dank seiner konstanten Leistungen in jeder Topliga bestehen kann.

Johan Manzambi hat bei der WM mit drei Toren und einem Assist eindrücklich sein immenses Potenzial unter Beweis gestellt. Dabei durfte der 20-Jährige erst im dritten Gruppenspiel gegen Kanada erstmals von Beginn an ran. Ob der Genfer Shootingstar jetzt Stammspieler sei, will Andy Böni, Chefredaktor von blue Sport, von Murat Yakin wissen.

Manzambi knüpfe an die letztjährige USA-Tour an, wo der Freiburg-Legionär zum ersten Mal Luft in der Nationalmannschaft schnupperte, meint der Nati-Trainer im WM-Talk «Heimspiel bei der Nati». «Er zeigte seine Qualitäten im ersten Training und im ersten Spiel, bei welchem er in der Startelf stand. Er hat einen unglaublichen Tordrang und arbeitet auch extrem für die Mannschaft in der Defensive», lobt Yakin.

Eine Startaufstellung sei nicht nur von den Leistungen abhängig, sondern es würden auch taktische Überlegungen dahinterstecken. «Er hat jetzt am Anfang gespielt und der Mannschaft zum Sieg verholfen. Es ist immer eine Option, dass er von Anfang an spielt», hält Yakin fest, betont aber gleichzeitig, dass er Manzambi auch «jederzeit» als Joker bringen kann.

«Manzambi ein Goldsegen für die Nati»

Ob man als Trainer so ein formstarkes junges Talent nun vielleicht auf den Boden holen müsse? «Wenn ein Spieler so fliegt wie er, den musst du nicht aufhalten. Der Typ ist so bescheiden, einfach und frisch. Was er alles macht, die ganze Energie bringt er auf den Platz. Das sind genau solche Profile, die du als Trainer und als Team gerne hast», schwärmt Yakin und fügt an: «Es ist für uns ein Goldsegen, dass wir so einen Spieler in den eigenen Reihen haben.»

Fussball-Legenden wie Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger oder Patrick Vieira glauben, dass dem Schweizer Juwel eine grosse Karriere winkt. Auf die Frage, ob er Manzambi nach Freiburg nochmals zu einem Zwischenschritt rät oder dieser gleich zu einem Top-Club wechseln soll, antwortet Yakin. «Ich traue ihm alle Klubs zu. So stark wie er ist, traue ich ihm wirklich einen ganz grossen Klub zu.»

Auf eine bestimmte Liga will sich der Nati-Coach nicht festlegen. «Er zeigt so konstante Leistungen. Ich glaube, er kann in jeder Liga spielen», resümiert Yakin.

Das ganze Talk im Video