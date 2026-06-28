Nach Xhakas öffentlicher Kritik nach dem WM-Auftakt gegen Katar blieb Murat Yakin gelassen. Der Nati-Coach erklärt im blue-Talk, weshalb er seinem Captain grosse Freiheiten lässt – und warum dessen Art dem Team sogar hilft.

Darum geht’s Murat Yakin lässt Granit Xhaka viele Freiheiten. Er schätzt den Captain als wichtigste Ansprechperson und betont im WM-Talk «Heimspiel bei der Nati» das vertrauensvolle Verhältnis.

Yakin sieht Xhakas Führungsqualitäten und Einfluss auf dem Platz als entscheidend. Seine Präsenz und Spielsteuerung seien für das Team enorm wichtig.

Öffentliche kritische Aussagen Xhakas bewertet Yakin gelassen. Er glaubt, dass provokante Worte Teil von Xhakas Motivation sind und nicht zwingend gegen Mitspieler gerichtet sind.

Mit seinen kernigen Aussagen ist Granit Xhaka immer ein gefundenes Fressen für Medien. Schon vor WM-Start schlug der Routinier nach dem Test gegen Australien öffentlich Alarm, nach dem missglückten WM-Auftakt gegen Katar legte der 33-Jährige nach.

Murat Yakin, als Nati-Trainer auf dem Papier sein Vorgesetzter, lässt seinen Schlüsselspieler aber an der langen Leine. Die beiden Alpha-Tiere haben sich nach früheren Annäherungsschwierigkeiten längst gefunden.

«Mit Granit macht es immer Spass»

«Mit Granit kann ich über alles reden. Er ist erwachsen und erfahren genug. Gespräche mit ihm sind immer eine grosse Freude. Es ist nicht immer angenehm, aber trotzdem sehr produktiv und konstruktiv», erläutert Yakin im grossen WM-Talk auf blue Sport.

«Er ist meine wichtigste Ansprechperson, er ist Captain. Mit bald 150 Länderspielen darf er als verdienstvoller Spieler auch mal etwas mehr sagen als ein anderer», meint er und ergänzt: «Es ist am Schluss immer eine sportliche Entscheidung, weil Granit für die Mannschaft enorm wichtig ist.»

Xhakas Einfluss habe man auch im letzten Gruppenspiel gegen Kanada wieder gespürt. «Seine Präsenz und seine Entscheidungen auf dem Platz, wie er den Rhythmus hochhält und vielleicht auch mal ein wenig das Spiel verlangsamt. Mit Granit macht es immer Spass», resümiert der 51-Jährige.

Warum Xhaka Reibung sucht – und Yakin das begrüsst

Ob der Rekord-Nationalspieler gar Reibung brauche, um sich zu Höchstleistungen zu pushen? Er sei ein ähnlicher Spieler wie Xhaka gewesen, so Yakin. «Darum habe ich ein gewisses Verständnis und verstehe, wie Granit funktioniert. Man provoziert ab und zu etwas, weil man genau weiss, man braucht vielleicht genau das, um die Motivation für den Spieltag herauszukitzeln», führt er aus.

Aber er wisse, wie sein Schützling auf dem Platz funktioniere. Welche Mittel Xhaka im Vorfeld einer Partie wähle, sei ihm selbst überlassen, hält Yakin fest. Xhakas Kritik an den Einwechselspielern nach dem Katar-Match hat ihn beispielsweise nicht gross gestört: «Es ist nicht so, dass seine Kritik immer auf jemanden gerichtet ist. Ich glaube, da war er mit sich selbst etwas unzufrieden und hat sich einfach gesagt: ‹Da muss ich jetzt mal auf den Tisch hauen und etwas laut sein.›»

Yakin weiter: «Ich kenne die Kultur. Es ist eine ähnliche Kultur wie unsere», so der türkischstämmige Basler. «Wenn mal daheim etwas laut geredet wurde, dann heisst das nicht, dass jemand Streit hat», betont er.

Der ganze Talk im Video