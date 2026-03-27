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Nati-Coach darf elf Mal wechseln Zakaria als Innenverteidiger? Yakin kündigt gegen Deutschland Experimente an

SDA

27.3.2026 - 10:00

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

26.03.2026

Dass aufgrund einer Regeländerung in Testspielen nun mehr Auswechslungen erlaubt sind, will Murat Yakin ausnützen. Der Schweizer Nationaltrainer kündigt an, im Spiel gegen Deutschland viel zu testen.

,

Keystone-SDA, Jan Arnet

27.03.2026, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Für die Schweizer Nati beginnt das WM-Jahr am Freitagabend (20:45 Uhr in Basel) mit einem Testpiel gegen Deutschand.
  • Nati-Trainer Murat Yakin kündigt vor dem Duell an, einiges ausprobieren und möglichst vielen Spielern Spielzeit geben zu wollen.
  • Unter anderem könnte Denis Zakaria in der Innenverteidigung zum Zug kommen. Dies hatte Yakin schon länger geplant, Verletzungen verhinderten aber dieses Experiment.
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Für Yakin geht ein Wunsch in Erfüllung, wie er an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Deutschland sagt: «Endlich können bei einem Vorbereitungsspiel fast alle auch auf dem Platz stehen.» Dank einer Anpassung des International Football Association Board (IFAB) können in Testspielen nun acht Wechsel vorgenommen werden, wobei die Zahl in Absprache der beiden Teams auf elf erhöht werden kann.

Dies haben die Schweiz und Deutschland so beschlossen. Das Testspiel dürfte seinem Namen also alle Ehre machen, ein regelrechtes Wechselfestival ist zu erwarten – zumindest bei den Schweizern. «Der Wunsch kam von den Schweizern, ich habe kein Problem damit, aber ich werde wohl nicht elf Mal wechseln», sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Und Yakin? «Ich will jedem eine Chance geben, sich zu zeigen», sagt er. Gleichzeitig brauche es bei so vielen Auswechslungen eine gute Organisation und Planung, «damit wir nicht zu viel vom Spielrhythmus verlieren».

Breite Brust beim Nati-Captain. Xhaka vor Deutschland-Kracher: «Wir dürfen diese Partie nicht als Testspiel sehen»

Breite Brust beim Nati-CaptainXhaka vor Deutschland-Kracher: «Wir dürfen diese Partie nicht als Testspiel sehen»

Zu Beginn, so legt sich der Trainer fest, würden «die Besten» spielen. «Diejenigen, die in der Qualifikation dabei waren und es sich verdient haben.» Damit wird die Mannschaft zumindest zu Beginn im bekannten 4-2-3-1 auflaufen. Dasselbe System ist auch bei Deutschland zu erwarten.

Neue Position für Zakaria?

Ob es bereits zur Pause zu einer neuen Formation kommen wird, lässt Yakin offen. Es deutet jedoch einiges darauf hin. So verrät der Trainer, dass er sich mit Denis Zakaria abgesprochen habe und ihn gerne einmal in der Innenverteidigung einsetzen wolle. Bei Monaco spielte der langjährige Mittelfeldspieler zuletzt vermehrt als Teil einer Dreierkette in der Abwehr.

Fragen und Antworten vor Test-Kracher. Weshalb sich die Nati in Deutschland vorbereitet und Yakin einiges ausprobieren will

Fragen und Antworten vor Test-KracherWeshalb sich die Nati in Deutschland vorbereitet und Yakin einiges ausprobieren will

Trotz des sich abzeichnenden Wechselfestivals messen sowohl der Trainer als auch Captain Granit Xhaka dem Spiel gegen den «grossen Nachbarn» eine hohe Bedeutung bei. «Es ist immer speziell, gegen Deutschland zu spielen. Wir sind glücklich, dass wir uns mit einer Top-Mannschaft messen können», sagt Yakin.

Und Xhaka ergänzt: «Viele Teamkollegen und auch ich persönlich durften in unserer Karriere stark von der Intensität in der Bundesliga profitieren.» Er selbst hat mit dem Nationalteam bereits viermal gegen Deutschland gespielt – und noch nie verloren. Dies möchte Xhaka beibehalten. Gleichzeitig betont er: «Favorit sind wir definitiv nicht. Aber es ist im Hinblick auf die WM eine gute Möglichkeit, herausfinden wo wir stehen.»

Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit»

Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit»

26.03.2026

Die möglichen Aufstellungen

Schweiz – Deutschland

Freitag, 20.45 Uhr. – Basel. – SR Kavanagh (ENG).

Schweiz: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo.

Deutschland: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Havertz, Gnabry, Wirtz; Woltemade.

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