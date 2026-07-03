Ein gelöster Murat Yakin stellt sich nach dem überzeugenden 2:0-Sieg gegen Algerien den Journalisten. «Ich freue mich für die Fans, die so früh aufgestanden sind», sagt der Nati-Trainer, lobt Johan Manzambi und erklärt seinen Flaschenwurf.

Die Schweiz zeigt gegen Algerien eine starke Vorstellung und zieht mit einem 2:0-Sieg souverän ins WM-Achtelfinal ein. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

Böni: «Diese Mannschaft muss sich vor keiner dieser Welt verstecken» Die Schweiz zeigt gegen Algerien eine starke Vorstellung und zieht mit einem 2:0-Sieg souverän ins WM-Achtelfinal ein. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

Darum geht’s Die Schweizer Nati gewinnt gegen Algerien 2:0.

Murat Yakin spricht seiner Mannschaft ein Kompliment aus, ist aber dennoch nicht restlos zufrieden.

Vladimir Petkovic, Ex-Nati-Coach und heutiger Trainer von Algerien, gratuliert der Schweiz.

Abgeklärt und reif zeigt sich die Schweizer Nati beim 2:0 über Algerien. Der Trainer hatte auf eine anfängliche Druckphase zum Start der Partie reagiert und mit seinen Taktgebern Xhaka und Akanji alles in ruhige Bahnen gelenkt.

Yakin sagt um 22.45 Uhr Ortszeit in Vancouver: «Es war eine solidarische defensive Leistung. Wir haben sauber verteidigt. Kompliment an meine Mannschaft. Sie musste auch leiden, weite Wege gehen und hat zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt.»

Vor allem die Vorarbeit zum 1:0 von Johan Manzambi hebt er hervor. «Es sind genau diese Momente, die man gerne sieht, den Ball über 60 Meter zu halten und den Mitspieler zu bedienen. Er steigert sich ins Turnier. Er hat uns im Moment, in dem es wichtig war, sehr geholfen. Johan kann man auf jeder Position einsetzen. Er ist unglaublich kreativ, hat Speed, löst Situationen.»

Danach habe er den Spielern direkt nach dem Tor neue Anweisungen gegeben, diese wurden in der Pause vertieft. Breel Embolo sagte dabei, man sei in der Pause sehr ehrlich miteinander gewesen. Yakin: «Die Statik ging in den ersten 10, 15 Minuten nicht auf. Dann haben wir ein paar Verschiebungen gemacht, nachdem der Zugriff schwierig war. Wir waren es nicht gewohnt, zurückgedrängt zu werden. Es ist gut, dass wir das in der Pause angesprochen haben. Es ist wichtig, dass das Team kritisch ist und gemeinsam eine Lösung sucht.»

Thema war auch ein Flaschenwurf von Yakin. Dazu sagt er: «Die Flasche kann leider nichts dafür. Ich war in den letzten zehn Minuten nicht zufrieden mit der defensiven Organisation. Es war in einer Phase, als wir den Ball zu schnell hergaben. Solange wir Spiele gewinnen, werfe ich nochmals eine Flasche …»

Auf die Frage, ob er nun im Achtelfinal lieber Kolumbien oder Ghana habe, sagt Yakin: «Das sind zwei sehr unterschiedliche Nationen mit Top-Spielern. In den K.-o.-Runden muss alles passen. Jetzt geniessen wir mal den Moment. Ich freue mich für den Staff und für die Fans in der Schweiz, die so früh aufgestanden sind.»

Es bleibt dabei: Vladimir Petkovic seinerseits kann auch im siebten Mal gegen Murat Yakin nicht gewinnen: Nun siegte Yakin vier Mal bei drei Unentschieden. Yakin zum Geheimnis: «Das behalte ich lieber für mich. Ich habe grössten Respekt vor Vlado.»

01:29 «Ich hoffe auf den Final» – Das sagen die Nati-Fans in Vancouver

Petkovic gratuliert der Schweiz

Vladimir Petkovic seinerseits sagt: «Ich glaube, der definitive Entscheid war das zweite Tor. In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt und viele Möglichkeiten gehabt. Das erste Tor hätten wir auch nicht bekommen können. Kompliment. Bravo, Schweiz. Murat hat eine gute Mannschaft und er hat sie gut vorbereitet.»

Wie weit die Schweiz kommen kann, wird Petkovic gefragt. «Die Schweiz hat viele Qualitäten und ich bin mir sicher, dass sie die nächste Runde meistern können. Danach wird es vielleicht schwieriger, aber sie können mit jedem an diesem Turnier mithalten.»