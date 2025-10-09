  1. Privatkunden
DE

Wegweisendes WM-Quali-Spiel für Nati Yakin vor Schweden-Kracher: «Es erwartet uns ein brutal hartes Spiel»

Jan Arnet und Julian Barnard, Solna

9.10.2025

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Nati-Trainer Murat Yakin spricht in der Medienkonferenz vor dem WM-Quali-Spiel in Schweden, wie er seine Mannschaft auf den Gegner vorbereitet hat.

09.10.2025

Mit dem Auswärtsspiel in Schweden wartet auf die Schweizer Nati am Freitagabend die erste heikle Aufgabe in der WM-Qualifikation. Murat Yakin stellt sich am Tag vor dem Spiel den Fragen der Medien.

,

Jan Arnet und Julian Barnard, Solna

09.10.2025, 20:45

09.10.2025, 21:24

Murat Yakin über ...

... das Spiel gegen Schweden: «In dieser Gruppe ist jedes Spiel und jeder Punkt wichtig. Wir hatten zwei Heimspiele, Schweden zwei Auswärtsspiele. Es kann extrem schnell gehen. Wir versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Schweden ist schwach gestartet. Es erwartet uns morgen ein brutal hartes Spiel gegen namhafte Spieler, die viel Qualität mitbringen. Aber wir gehen mit viel Selbstvertrauen ins Spiel.»

... die Favoritenrolle: «Wir spielen auswärts, Schweden zuhause in einem vollen Stadion. Es geht um viel bei Schweden, wir erwarten sie sehr druckvoll. Aber meine Mannschaft ist stabil und will Fussball spielen, das hat man in den letzten Spielen gesehen. Nicht nur offensiv, sondern auch gegen den Ball haben wir sehr hart gearbeitet. Wir wollen einfach unser Spiel durchziehen, das ist unser Ziel.»

... die Vorbereitung aufs Spiel: «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns vor allem auf uns selbst konzentrieren können. Wir haben sie aber gut analysiert und wissen, dass sie sehr gut umschalten können, wir sind auf alles vorbereitet. Jon Dahl Tomasson spielt immer das gleiche System, aber sie können dennoch flexibel sein.

... Änderungen im Team: «Es gibt wenig Argumente, die Startelf zu wechseln. Wenn alle fit und bereit sind – und das sind sie – gibt es keinen Grund, etwas zu ändern. Aber es ist ein neuer Gegner, eine neue Atmosphäre, also muss man sich auch taktisch Gedanken machen.»

... Schwedens Sturm-Trio Isak, Gyökeres, Elanga: «Ich denke, die offensive Qualität dieser Spieler macht den Unterschied aus. Wir wollen das Spiel aber in die Hand nehmen und unseren Fokus nicht voll auf diese grossen Namen legen.»

«Das wäre ein Traum». So steht die Schweiz schon am Montag als WM-Teilnehmer fest

«Das wäre ein Traum»So steht die Schweiz schon am Montag als WM-Teilnehmer fest

... die Möglichkeit, das WM-Ticket bereits am Montag zu lösen: «Jedes Spiel muss zuerst gespielt werden. Wir konnten uns eine gute Ausgangslage erarbeiten, aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir auch morgen gewinnen werden. Die Schweden werden da sicher etwas dagegen haben. Ich glaube nicht, dass sich meine Mannschaft gross Gedanken darüber macht. Wir werden am Montag sehen, wie es aussieht.

Videos aus dem Ressort

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

