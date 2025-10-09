Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen» Nati-Trainer Murat Yakin spricht in der Medienkonferenz vor dem WM-Quali-Spiel in Schweden, wie er seine Mannschaft auf den Gegner vorbereitet hat. 09.10.2025

Mit dem Auswärtsspiel in Schweden wartet auf die Schweizer Nati am Freitagabend die erste heikle Aufgabe in der WM-Qualifikation. Murat Yakin stellt sich am Tag vor dem Spiel den Fragen der Medien.

Murat Yakin über ...

... das Spiel gegen Schweden: «In dieser Gruppe ist jedes Spiel und jeder Punkt wichtig. Wir hatten zwei Heimspiele, Schweden zwei Auswärtsspiele. Es kann extrem schnell gehen. Wir versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Schweden ist schwach gestartet. Es erwartet uns morgen ein brutal hartes Spiel gegen namhafte Spieler, die viel Qualität mitbringen. Aber wir gehen mit viel Selbstvertrauen ins Spiel.»

... die Favoritenrolle: «Wir spielen auswärts, Schweden zuhause in einem vollen Stadion. Es geht um viel bei Schweden, wir erwarten sie sehr druckvoll. Aber meine Mannschaft ist stabil und will Fussball spielen, das hat man in den letzten Spielen gesehen. Nicht nur offensiv, sondern auch gegen den Ball haben wir sehr hart gearbeitet. Wir wollen einfach unser Spiel durchziehen, das ist unser Ziel.»

... die Vorbereitung aufs Spiel: «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns vor allem auf uns selbst konzentrieren können. Wir haben sie aber gut analysiert und wissen, dass sie sehr gut umschalten können, wir sind auf alles vorbereitet. Jon Dahl Tomasson spielt immer das gleiche System, aber sie können dennoch flexibel sein.

... Änderungen im Team: «Es gibt wenig Argumente, die Startelf zu wechseln. Wenn alle fit und bereit sind – und das sind sie – gibt es keinen Grund, etwas zu ändern. Aber es ist ein neuer Gegner, eine neue Atmosphäre, also muss man sich auch taktisch Gedanken machen.»

... Schwedens Sturm-Trio Isak, Gyökeres, Elanga: «Ich denke, die offensive Qualität dieser Spieler macht den Unterschied aus. Wir wollen das Spiel aber in die Hand nehmen und unseren Fokus nicht voll auf diese grossen Namen legen.»

... die Möglichkeit, das WM-Ticket bereits am Montag zu lösen: «Jedes Spiel muss zuerst gespielt werden. Wir konnten uns eine gute Ausgangslage erarbeiten, aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir auch morgen gewinnen werden. Die Schweden werden da sicher etwas dagegen haben. Ich glaube nicht, dass sich meine Mannschaft gross Gedanken darüber macht. Wir werden am Montag sehen, wie es aussieht.

