Mit Leon Avdullahu und Eman Kospo entschieden sich kürzlich gleich zwei hoffnungsvolle Talente, nicht für die Schweizer Nati zu spielen. Hat die Nati ein Problem mit Doppelbürgern? Im Fussball-Talk Heimspiel geht blue Sport mit Nati-Trainer Murat Yakin der Sache auf den Grund.

Kümmert sich der SFV zu wenig um die Doppelbürger? Diese Frage kam vor dem Start der WM-Qualifikation immer wieder auf, nachdem sich Leon Avdullahu dazu entschieden hatte, für Kosovos Nationalmannschaft und nicht für die Schweiz aufzulaufen. Davor hatte bereits Fiorentina-Profi Eman Kospo der Nati einen Korb gegeben und spielt nun für Bosnien.

Für Murat Yakin ist klar: «Wir können den Nationen-Entscheid nicht beeinflussen. Wenn einer spürt, dass er sich zur Heimat seiner Familie mehr hingezogen fühlt, können wir nichts machen», sagt der Nati-Trainer im Fussball-Talk Heimspiel.

«Der Spieler muss selbst überzeugt sein»

Avdullahu habe alle U-Auswahlen der Schweiz durchlaufen, sei auf ihrem Radar gewesen. «Aber es ist klar. Mit seinem Wechsel zu Hoffenheim sind auch seine Erwartungen gestiegen», sagt Yakin. Einen Spieler nur aufzubieten und einzusetzen, nur damit man ihn an den Verband gebunden hat, sei nicht die Idee. «Das ist ein Entscheid, der fürs ganze Leben gilt.» Das findet auch Georges Bregy: «Der Spieler muss ja selbst überzeugt sein, für die Schweiz zu spielen.»

Yakin hat schliesslich viele Optionen im zentralen Mittelfeld, er will in den wenigen Spielen in der WM-Qualifikation auf Spieler setzen, die er gut kennt und die auch sein Spiel kennen.

Murat Yakin, kümmert sich der SFV zu wenig um Doppelbürger? 20.09.2025

Problematisch sieht Bregy eher die Regularien der FIFA und UEFA. «Wenn du in der Ausbildung so viele Spiele in einem Land machen kannst und dich danach für eine andere Nation entscheidest, sollte es auch eine Entschädigung geben», meint der blue Sport Experte. «Auf Klubebene ist es ja auch so. Da werden bei Transfers auch Ausbildungsentschädigungen gezahlt.» Das Herz müsse aber auch mitmachen. «Ich finde es einfach schön, wenn ein Doppelbürger sagt: ‹Ich bin hier geboren, ich arbeite hier, ich will hier für die Nationalmannschaft spielen›.»

Grosser Konkurrenzkampf als möglicher Grund für Wechsel

Den Vorwurf, der Verband habe zu wenig gemacht, um einen Avdullahu oder Kospo zu überzeugen, für die Nati zu spielen, lässt Yakin nicht gelten: «Sie spielen ja in den U-Teams, sind bei jedem Zusammenzug dabei, man fördert und entwickelt sie. Vielleicht sehen sie in der Nati auch einen grossen Konkurrenzkampf.»

Michi Wegmann, Leiter Sport blue News, sieht auch deshalb kein Problem mit Doppelbürgern. «Wir haben in den vergangenen Jahren nur wenige Spieler verloren, die wirklich eine Bereicherung gewesen wären.» Auch Avdullahu dèrfte am Ende des Tages kein riesiger Verlust sein. Wegmann: «Ganz ehrlich, die Schweiz hat auf seiner Position viele gute Spieler.»

