3 Spiele, 0 Spielminuten. Dabei ist Noah Okafor nach seiner Aussprache mit Murat Yakin mit viel Zuversicht und 8 Premier-League-Toren zur WM eingerückt. Ein heisses Spiel des Nationaltrainers, findet blue News Sportchef Michael Wegmann.

Darum geht’s





Die Nati qualifiziert sich als Gruppenerster für die Sechzehntelfinals. Nach dem 2:1 gegen Kanada öffnet der Verband Tür und Tor für Familien und Freunde. Platz 1, 3 Spiele, 7 Punkte, ein Torverhältnis von 7:3. Anstossen muss erlaubt sein.

Aber eine grosse Party dürfte nicht steigen. Denn wer «die beste WM aller Zeiten spielen will», hat mit Platz eins in einer Gruppe mit Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada seinen Job erfüllt. Mehr noch nicht.

Für das grosse Ausrufezeichen aus Schweizer Sicht sorgte Johan Manzambi. Der 20-Jährige gehört bisher zu den WM-Überfliegern. 3 Tore, 1 Assist. Nur die absoluten Top-Stars Messi (5), Haaland (4), Mbappé (4) und Vinicius Junior (4) haben bisher mehr Tore auf ihrem Konto.

Noah Okafor hingegen dürfte sich eher auf der anderen Seite der Laune-Skala wiederfinden. Nach einer Aussprache mit Yakin ist Okafor nach überstandener Verletzung mit viel Hoffnung und 8 Premier-League-Toren eingerückt. So viele Tore in Englands höchster Spielklasse hat bisher einzig Xherdan Shaqiri erzielt.

Gespielt hat Okafor bisher keine Sekunde. Als einziger Feldspieler neben Cömert und Amenda. Gegen Kanada wechselte Yakin Minuten vor Schluss Itten und Fassnacht als Joker ein. «Ich wollte Erfahrung bringen», begründete Yakin seine Wahl.

00:39 Yakin: «Wir wollen Okafor auf dem Platz sehen, das ist klar»

Wie geht Okafor mit dem Schlag ins Gesicht um?

Bei der Vorgeschichte der beiden – an der EM in Deutschland 2024 spielte er auch keine Sekunde und es kam zum Krach – spielt Yakin ein gefährliches Spiel. Vor allem macht er ein Fass wieder auf, welches vor der Abreise in die USA eigentlich geschlossen wurde.

So müssen sich die Einwechslungen von 2.-Bundesliga-Stürmer Itten und Super-League-Profi Fassnacht für Okafor wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen. Lächelt Okafor seinen Frust weg und gibt im Training Vollgas oder lässt sich der sensible Stürmer nun gehen?

Was es sicher braucht, ist ein offenes Gespräch. Denn klar ist: Wer Geschichte schreiben will, kann weder interne Brandherde noch Eitelkeiten im Kader brauchen.

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