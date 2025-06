Alex Frei: «Yamal müsste rein theoretisch Weltfussballer werden» 08.05.2025

Am Donnerstag kommt es in der Nations League zum Halbfinal-Duell zwischen Spanien und Frankreich. Wird das Spiel auch entscheidend im Kampf um den Ballon d'Or? Yamal ist bereit fürs Duell gegen Dembélé.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Oktober wird der Weltfussballer 2025 gewählt. Ousmane Dembélé und Lamine Yamal gelten als Top-Favoriten auf den Ballon d'Or.

Am Donnerstag treffen die beiden im Nations-League-Halbfinal aufeinander – Frankreich gegen Spanien.

«Wenn die Leute wollen, dass wir am Donnerstag um den Ballon d'Or spielen, dann gut – spielen wir am Donnerstag», sagt Yamal. Mehr anzeigen

Die Saison im Klubfussball ist vorbei, Europas Top-Fussballer müssen aber in den kommenden Tagen noch einmal in die Hosen. Die Nati bestreitet Testspiele gegen Mexiko und die USA, andere Nationen starten schon mit der Qualifikation zur WM 2026 – und in der Nations League steht das Final-Four-Turnier an.

Da kommt es am Donnerstag zum Knüller zwischen Spanien und Frankreich. Es ist auch das Duell der beiden Top-Favoriten auf den diesjährigen Ballon d'Or. Auf der einen Seite Shootingstar Lamine Yamal, der Barcelona als 17-Jähriger zum Double-Gewinn führte. Auf der anderen Seite Ousmane Dembélé, der mit PSG sogar das Triple holte und überragend war auf dem Weg zum Champions-League-Triumph.

Entscheidendes Duell am Donnerstag?

Im Vorfeld der Partie gibt Yamal dem spanischen «Radio COPE» ein Interview und wird da auch zum Ballon d'Or befragt. «Ich denke nicht daran, den Goldenen Ball zu gewinnen. Ich will einfach Spass haben, gut spielen, und wenn der Ballon d'Or kommen sollte, dann ist es so», so der Youngster.

Auf die Frage, ob das Spiel gegen Frankreich entscheidend werden könnte für die Wahl im Oktober, antwortet Yamal angriffslustig: «Ich würde den Ballon d'Or dem besten Spieler des Jahres geben. Aber wenn die Leute wollen, dass wir am Donnerstag darum spielen, dann gut – spielen wir am Donnerstag!»

Lamine Yamal gehört schon mit 17 Jahren zu den besten Fussballern der Welt. Keystone

In einem Jahr ohne WM oder EM könnte bei der Weltfussballer-Wahl letztlich auch die Nations League zum entscheidenden Faktor werden (im anderen Halbfinal treffen Deutschland und Portugal aufeinander). Genauso wie die Klub-WM, die am 15. Juni startet. Da liegen die Vorteile auf Seiten von Dembélé, der mit PSG zu den Titelfavoriten gehört. Yamals Barça ist bei der Klub-WM nicht dabei.