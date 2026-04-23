Lamine Yamal musste am Mittwochabend in der 40. Minute ausgewechselt werden Keystone

Lamine Yamal fällt mit einer Oberschenkelverletzung im linken Bein aus. Wie der FC Barcelona am Donnerstag mitteilt, kann der Spanier in dieser Saison nicht mehr ins Liga-Geschehen eingreifen.

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Für die WM im Juni und Juli sollte der 18-Jährige laut seinem Klub wieder zur Verfügung stehen.

Yamal zog sich die Verletzung am Mittwochabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden.