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Spanien Yamal zieht sich Oberschenkelverletzung zu

SDA

23.4.2026 - 14:13

Lamine Yamal musste am Mittwochabend in der 40. Minute ausgewechselt werden
Lamine Yamal musste am Mittwochabend in der 40. Minute ausgewechselt werden
Keystone

Lamine Yamal fällt mit einer Oberschenkelverletzung im linken Bein aus. Wie der FC Barcelona am Donnerstag mitteilt, kann der Spanier in dieser Saison nicht mehr ins Liga-Geschehen eingreifen.

Keystone-SDA

23.04.2026, 14:13

Für die WM im Juni und Juli sollte der 18-Jährige laut seinem Klub wieder zur Verfügung stehen.

Yamal zog sich die Verletzung am Mittwochabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden.

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