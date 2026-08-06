Der FC Basel hoffte auf die Rückkehr seines langjährigen Stammkeepers. Yann Sommer entschied sich jedoch für den FC Brügge. Der 37-Jährige erklärt, weshalb – und warum eine Rückkehr ans Rheinknie trotzdem nicht ausgeschlossen ist.

Darum geht’s Yann Sommer entschied sich in diesem Transfersommer für einen Wechsel nach Belgien.

In Brügge unterschrieb der ehemalige Nati-Keeper einen Dreijahresvertrag.

Ein Wechsel zum FCB lehnte er ab, schliesst eine Rückkehr aber nicht aus. Zusammenfassung erstellt mit

Am Rheinknie keimte in diesem Sommer Hoffnung auf. Yann Sommer, der mit dem FC Basel von 2011 bis 2014 vier Meistertitel in Serie sowie 2012 das Double gewann, stand als möglicher Rückkehrer im Raum. Daraus wird vorerst nichts. Der 37-Jährige unterschrieb beim FC Brügge bis 2029 – und setzt bewusst auf eine neue Herausforderung.

«Das Gesamtpaket hier stimmt», sagt Sommer gegenüber der «BaZ» (kostenpflichtig). Die Gespräche mit Sportchef und Trainer hätten ihn überzeugt. Dazu kam die Möglichkeit, mit den Belgiern Champions League zu spielen. Den FCB habe er aber keineswegs vergessen. «Ich habe wirklich nur gute Erinnerungen an die Fans, das Stadion, an alles – und ich möchte das momentan so belassen.» Beim «Blick» spricht er davon, dass er die Option Basel geprüft hätte.

Obwohl er den Bebbi einen Korb gab, schliesst er eine Rückkehr dennoch nicht aus: «Wer weiss schon, was in Zukunft sein wird?» Falls er nochmals für Basel spielen sollte, dann nur, «wenn ich das Gefühl habe, dass ich dem Klub sportlich noch etwas geben kann».

Sommer vermisst die Nati-Kollegen

Drei Jahre verbrachte Sommer zuvor bei Inter Mailand. Dort lernte er, «mit viel Druck umzugehen». In einem Klub dieser Grösse werde «jeder Zentimeter auf dem Rasen beurteilt». Mit den Nerazzurri gewann er vier Titel und erreichte den Final der Champions League. Demnach sei nun «genau der richtige Moment für eine neue Herausforderung» gekommen.

Während Sommer nach der abgelaufenen Saison nach einer neuen Aufgabe suchte, standen seine ehemaligen Nati-Kollegen in Übersee an der Weltmeisterschaft im Einsatz. Die Spiele der Schweiz verfolgte er vor dem TV – und gibt zu: «Ich vermisse die Jungs ein bisschen.» Die Leistungen der Nati hätten ihn beeindruckt. «Wenn man sieht, wie die Schweiz jedes Mal abliefert, können wir stolz sein auf unsere Fussballnation.»

Ligaauftakt am Freitag

Den ersten Ernstkampf hat Sommer mit Brügge schon bestritten. Der 20-fache belgische Meister unterlag vor knapp einer Woche USG beim belgischen Super Cup im Penaltyschiessen. Am kommenden Freitag geht es mit der Liga los. Dann empfangen Sommer und Co. Kortijk.