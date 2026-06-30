Die Wege von Inter Mailand und Goalie Yann Sommer trennen sich nach drei gemeinsamen Saisons, wie der italienische Meister mitteilt. Wo der 37-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist noch offen.

Während Manuel Akanji bei den Mailändern bleibt, verlängert Sommer seinen Vertrag definitiv nicht. Der langjährige FCB- und Mönchengladbach-Goalie stiess im August 2023 nach einem halbjährigen Intermezzo bei Bayern München zu Inter, mit welchem er 2024 Meister wurde und in diesem Jahr gar das Double holte.

In 66 Spielen ohne Gegentor

2025 erreichte Sommer mit Inter den Champions-League-Final, in dem es allerdings gegen Paris Saint-Germain gleich ein 0:5-Debakel absetzte. Insgesamt bestritt er 139 Partien für die Nerazzuri, in fast der Hälfte dieser Spiele (66) blieb Sommer ohne Gegentor.

«Danke für alles, Yann!», verabschiedete sich der italienische Traditionsklub und 21-fache Meister vom 94-fachen Schweizer Internationalen, der vor knapp zwei Jahren nach der EM-Endrunde in Deutschland seinen Nati-Rücktritt bekanntgegeben hatte. Sommer habe «im Klub auf ewig Spuren hinterlassen», so Inter im Communiqué zum Abschied.

Erinnerung an die grösste Parade

«Wenn man an Yann Sommers Zeit bei Inter zurückdenkt, wird ein Moment für immer im Gedächtnis bleiben: seine unvergessliche Parade gegen Barcelona», teilte Inter weiter mit. Es war diese entscheidende Parade bei einem Abschluss von Lamine Yamal in der Verlängerung des Halbfinal-Rückspiels, die es Inter ermöglicht hatte, Barça zu schlagen und den Final der Königsklasse zu erreichen. «Diese Parade hat perfekt verdeutlicht, was ihn so aussergewöhnlich gemacht hat: seine Fähigkeit, das Aussergewöhnliche alltäglich erscheinen zu lassen, während er stets ruhig, gelassen und verlässlich blieb.»