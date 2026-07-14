Yann Sommer setzt seine Laufbahn nach dem Abschied von Inter Mailand beim FC Brügge fort.

Wie der belgische Meister am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der 37-jährige langjährige Schweizer Nationaltorhüter beim Champions-League-Teilnehmer einen Dreijahresvertrag.

Sommer spielte in den letzten drei Jahren bei Inter Mailand, wo sein Vertrag in diesem Sommer auslief. Mit den Norditalienern gewann er zwei Meistertitel, feierte einen Cupsieg und stand im Vorjahr im Final der Champions League. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er bis zu seinem Rücktritt nach der EM 2024 94 Länderspiele. Frühere Auslandstationen waren Borussia Mönchengladbach und Bayern München.

In Brügge folgt Sommer auf den ehemaligen belgischen Nationaltorhüter Simon Mignolet, der seine Karriere beendet hat.