Yann Sommer blieb in seinem ersten Spiel in der belgischen Liga ohne Gegentor

Der frühere Schweizer Nationalgoalie gewann mit dem Titelverteidiger FC Brügge den Auftakt zur neuen Saison daheim gegen Aufsteiger Kortrijk mit 3:0.

Sommers Landsmann Cheveyo Tsawa kam in den Schlussminuten zu einem Kurzeinsatz, während der dritte Schweizer Neuzugang des FC Brügge, Andrej Vasovic, auf der Ersatzbank blieb.