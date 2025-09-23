  1. Privatkunden
Ballon d'Or Yann Sommer und Ehefrau Alina posieren auf dem roten Teppich

Tobias Benz

23.9.2025

Yann sommer und Ehefrau Alina auf dem roten Teppich in Paris.
Yann sommer und Ehefrau Alina auf dem roten Teppich in Paris.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Yann Sommer nimmt am Montagabend im Théâtre du Châtelet an der Ballon d'Or Verleihung teil. Zusammen mit Ehefrau Alina posiert der Inter-Goalie vor der Zeremonie auf dem roten Teppich. Für die Auszeichnung als bester Torhüter des Jahres reicht es leider nicht ganz.

Redaktion blue Sport

23.09.2025, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Yann Sommer zeigt sich am Montagabend bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris mit Ehefrau Alina auf dem roten Teppich.
  • Die beiden posieren für Fotos und nehmen dann an der Preisverleihung im Théâtre du Châtelet teil.
  • Für die Auszeichnung als bester Torhüter des Jahres reicht es Sommer dann nicht ganz. Er wird aber zum drittbesten Torhüter gewählt.
Mehr anzeigen

Bei der Verleihung der Yaschin-Trophäe für den besten Torhüter des Jahres läuft es Yann Sommer am Montag bei der Ballon d'Or Verleihung in Paris nicht perfekt – aber gut. Der Schweizer wird als drittbester Torhüter der Welt ausgezeichnet – und glänzt darüber hinaus vor der Zeremonie auf dem roten Teppich.

Zusammen mit Ehefrau Alina posiert der 36-Jährige für Fotos und stiehlt damit einigen seiner Konkurrenten die Show, bevor sie überhaupt angefangen hat. Hier sind die besten Bilder.

Yann Sommer und Ehefrau Alina vor dem Théâtre du Châtelet.
Yann Sommer und Ehefrau Alina vor dem Théâtre du Châtelet.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Ob Sommer hier schon wusste, dass er zum drittbesten Torhüter der Welt gekürt werden würde?
Ob Sommer hier schon wusste, dass er zum drittbesten Torhüter der Welt gekürt werden würde?
KEYSTONE
«Nächster Halt Théâtre du Châtelet» – Sommer reiste mit Teamkollege Denzel Dumfries an die Preisverleihung.
«Nächster Halt Théâtre du Châtelet» – Sommer reiste mit Teamkollege Denzel Dumfries an die Preisverleihung.
Bild: Instagram

Drittbester Torhüter des Jahres

Während der Preisverleihung verpasst Sommer dann den grossen Coup. Der Schweizer wird aber zum drittbesten Torhüter des Jahres gewählt. Lediglich Liverpools Alisson Becker und Sieger Gianluigi Donnarumma stehen ihm vor der Sonne.

Bild: Twitter
Ballon d'Or 2025Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí triumphieren

