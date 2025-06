Alles Dirigieren hilft nichts: Yann Sommer und Inter Mailand scheitern an der Klub-WM im Achtelfinal. Imago

Für Yann Sommer ist die Klub-WM vorbei. Der Schweizer verliert mit Inter Mailand den Achtelfinal gegen den brasilianischen Verein Fluminense mit 0:2.

Inter Mailand mit dem Schweizer Goalie Yann Sommer scheidet an der Klub-WM in den USA im Achtelfinal aus. In Charlotte verlieren die Italiener gegen Fluminense 0:2.

Die Brasilianer aus Rio de Janeiro verdienten sich den Erfolg, weil sie weit über eine Stunde lang das bessere Team waren und sich die klareren Chancen herausspielten. Yann Sommer hatte sich bereits in der dritten Minute geschlagen geben müssen. Der argentinische Stürmer German Cano nutzte Unordnung in der Inter-Abwehr und ein Zögern von Sommer zum Kopfball-Tor aus kurzer Distanz.

Die Italiener taten sich danach gegen die erfahrene Abwehr der Brasilianer um den 44-jährigen Goalie Fabio und den 40-jährigen Captain Thiago Silva äusserst schwer, zu Torchancen zu kommen. Erst in der Schlussviertelstunde stand Inter dem Ausgleich nahe, vor allem, als Lautaro Martinez in der 83. Minute nur den Pfosten traf. Stattdessen fiel in der Nachspielzeit noch das 2:0.

Fluminense brachte die Führung aber über die Zeit. Gegner im Viertelfinal am kommenden Freitag in Orlando ist Manchester City oder Al-Hilal aus Saudi-Arabien.

