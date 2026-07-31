Yann Sommer verpasst den ersten Titel mit seinem neuen Klub FC Brügge.

Yann Sommer musste sich mit dem FC Brügge im Penaltyschiessen geschlagen geben

Im Supercup unterlag der frühere Schweizer Nationalgoalie im heimischen Stadion dem Cupsieger Union Saint-Gilloise nach Penaltyschiessen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Im Penaltyschiessen scheiterte nur ein Schütze: Der erst in der 88. Minute eingewechselte frühere FCZ-Spieler Cheveyo Tsawa verschoss den vierten Versuch des Meisters. Für den Schweizer U21-Nationalspieler waren es die ersten Pflichtspiel-Minuten im Dress des Champions-League-Teilnehmers.

Der dritte Schweizer Neuzugang beim FC Brügge, Andrej Vasovic, kam genauso wie Marc Giger bei Union Saint-Gilloise nicht zum Einsatz.