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Mit zwei Ex-Bayern-Stars Yann Sommer will bei portugiesischem Klub einsteigen

Luca Betschart

3.6.2026

Wird Yann Sommer Klub-Besitzer in Portugal?
Wird Yann Sommer Klub-Besitzer in Portugal?
Bild: Keystone

Gemeinsam mit den deutschen Fussball-Stars Thomas Müller und Mats Hummels sowie einer Investorengruppe soll Yann Sommer den portugiesischen Klub Estrela Amadora kaufen wollen.

Redaktion blue Sport

03.06.2026, 14:00

Wohin führt der Weg von Yann Sommer? Die sportliche Zukunft des 37-Jährigen, dessen Vertrag bei Inter Mailand Ende Juni ausläuft, ist nach wie vor offen. Klar ist nur, dass Sommer auf die kommende Saison noch nicht zum FC Basel zurückkehren wird. Trotz Gesprächen gibt der langjährige Nati-Goalie seinem Jugendklub einen Korb, weil er sich offenbar noch einige Jahre auf höchstem internationalen Niveau beweisen will.

Korb für den FCB. Yann Sommer kehrt wohl nicht zum FC Basel zurück

Korb für den FCBYann Sommer kehrt wohl nicht zum FC Basel zurück

Während über den nächsten Karriereschritt noch gerätselt wird, gibt es zu Sommers Zukunftsplänen neben dem Platz Neuigkeiten. Wie die «Bild» berichtet, will sich der 94-fache Internationale am Kauf eines Fussball-Klubs beteiligen. Gemeinsam mit den Deutschland-Stars Thomas Müller und Mats Hummels sowie einer Investoren-Gruppe soll der portugiesische Klub Estrela Amadora übernommen werden.

Der Plan: Nachdem Estrela Amadora in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen ist, soll der Klub stabilisiert und in die Top 8 der portugiesischen Liga geführt werden. Auch die Weiterentwicklung vielversprechender Talente soll vorangetrieben werden.

Sommer, Müller und Hummels sind dabei als strategische Investoren vorgesehen. Vor allem aber sollen die Ex-Bayern-Stars mit ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk weiterhelfen. Die finanzielle Hauptlast der Übernahme sollen laut Bericht derweil andere Investoren tragen. Abgeschlossen ist der Deal noch nicht, die Gespräche sind aber in vollem Gange.

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