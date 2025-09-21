Aarau setzt sich um Cup gegen YB durch und steht im Achtelfinal. Keystone

Kurz vor 21 Uhr am Samstagabend war die Cup-Überraschung perfekt: Die Young Boys scheiterten am FC Aarau. Der Challenge-League-Leader setzte sich mit 1:0 durch. Während die Aargauer ihren Coup feiern, ist ein gebürtiger Aarauer bitter enttäuscht.

Nach der Niederlage zeigte sich YB-Captain Loris Benito tief enttäuscht: «Es ist eine Niederlage, die sehr weh tut. Es ist schwierig, in Worten zu fassen. Es ist extrem enttäuschend», sagte Benito, der in Aarau aufwuchs und beim FCA zum Profi reifte, dem SRF.

Benito ergänzte: «Wir haben uns einmal mehr viel vorgenommen im Cup, wollten bis ganz am Ende um den Titel mitspielen.» Aarau habe es aber auch gut gemacht. «Wir haben alles probiert, aber wir waren zu wenig sauber. Es tut extrem weh.»

Dem Vorwurf eines Rückschritts widersprach Benito entschieden: «Wir hatten zum Beispiel gute Ballstafetten. Unser Match war nicht so schlecht, eine Niederlage ist nicht immer gleich Niederlage.»

Überglückliche Aarauer

Ganz andere Gefühle herrschten beim überragenden Aarau-Keeper Marvin Hübel, der mit mehreren Paraden zum Matchwinner avancierte: «Das 1:0 ist uns sehr entgegengekommen. Wir wussten, dass wir nun den Bus parkieren müssen.»

Er fasste die Emotionen nach dem Triumph so zusammen: «Wir sind mega glücklich, es war eine riesige Mannschaftsleistung.» Auch Aarau-Trainer Brunello Iacopetta lobte sein Team: «Wir haben unglaublich gefightet.»