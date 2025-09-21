  1. Privatkunden
Aarau schafft Überraschung YB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

Jan Arnet

21.9.2025

Aarau setzt sich um Cup gegen YB durch und steht im Achtelfinal.
Aarau setzt sich um Cup gegen YB durch und steht im Achtelfinal.
Keystone

Kurz vor 21 Uhr am Samstagabend war die Cup-Überraschung perfekt: Die Young Boys scheiterten am FC Aarau. Der Challenge-League-Leader setzte sich mit 1:0 durch. Während die Aargauer ihren Coup feiern, ist ein gebürtiger Aarauer bitter enttäuscht.

Jan Arnet

21.09.2025, 08:37

21.09.2025, 09:26

Nach der Niederlage zeigte sich YB-Captain Loris Benito tief enttäuscht: «Es ist eine Niederlage, die sehr weh tut. Es ist schwierig, in Worten zu fassen. Es ist extrem enttäuschend», sagte Benito, der in Aarau aufwuchs und beim FCA zum Profi reifte, dem SRF.

Benito ergänzte: «Wir haben uns einmal mehr viel vorgenommen im Cup, wollten bis ganz am Ende um den Titel mitspielen.» Aarau habe es aber auch gut gemacht. «Wir haben alles probiert, aber wir waren zu wenig sauber. Es tut extrem weh.»

Spektakel im Schweizer Cup. Aarau schafft gegen YB den Coup ++ St.Gallen zittert sich weiter ++ Servette scheitert an Yverdon

Spektakel im Schweizer CupAarau schafft gegen YB den Coup ++ St.Gallen zittert sich weiter ++ Servette scheitert an Yverdon

Dem Vorwurf eines Rückschritts widersprach Benito entschieden: «Wir hatten zum Beispiel gute Ballstafetten. Unser Match war nicht so schlecht, eine Niederlage ist nicht immer gleich Niederlage.»

Überglückliche Aarauer

Ganz andere Gefühle herrschten beim überragenden Aarau-Keeper Marvin Hübel, der mit mehreren Paraden zum Matchwinner avancierte: «Das 1:0 ist uns sehr entgegengekommen. Wir wussten, dass wir nun den Bus parkieren müssen.»

Er fasste die Emotionen nach dem Triumph so zusammen: «Wir sind mega glücklich, es war eine riesige Mannschaftsleistung.» Auch Aarau-Trainer Brunello Iacopetta lobte sein Team: «Wir haben unglaublich gefightet.»

Ausschreitungen in Aarau. YB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

Ausschreitungen in AarauYB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

Das sind alle 50 Haaland-Tore

Das sind alle 50 Haaland-Tore

50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten.

19.09.2025

