Super League YB-Debakel in Lausanne, Basler Sieg in Genf

SDA

5.10.2025 - 18:27

Die Young Boys hadern in Lausanne
Die Young Boys hadern in Lausanne
Keystone

Bei den Young Boys wechseln sich Licht und Schatten weiter ab. Die Berner gehen in der 8. Runde der Super League in Lausanne 0:5 unter. Basel gewinnt überzeugend, Winterthur entgleitet der erste Sieg.

Keystone-SDA

05.10.2025, 18:27

Drei Tage nach dem 2:0-Sieg bei Steaua Bukarest in der Europa League lagen die Young Boys in Lausanne bereits nach zwölf Minuten mit zwei Toren im Hintertreffen. Am Ende resultierte die höchste Niederlage seit dem 0:5 in Luzern im letzten April. Der vor einem Monat von Nantes ausgeliehene Kanadier Theo Bair erzielte drei Tore.

Basel reagierte auf die Heim-Niederlage gegen Luzern vor einer Woche mit einem überzeugenden 3:0 bei Servette. Zweimal Philip Otele sowie Albian Ajeti trafen für den FCB, der unter der Woche den VfB Stuttgart geschlagen hat und als Tabellendritter einen Punkt an Leader Thun dran blieb.

Dem FC Winterthur entglitt der erste Saisonsieg in der Meisterschaft in der Schlussphase. Das Liga-Schlusslicht führte zuhause gegen Lugano bis zur 58. Minute 2:0, ehe die Luganesi noch viermal trafen.

Am Samstag hatte sich Thun mit einem 2:1-Sieg im Spitzenspiel beim FC St. Gallen die Tabellenführung zurückerobert. Die Grasshoppers gewannen das Derby gegen den FC Zürich 3:0, Luzern und Sion trennten sich vor der anstehenden Länderspielpause 3:3.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Sonntag: Lausanne-Sport – Young Boys 5:0 (2:0). Servette – Basel 0:3 (0:2). Winterthur – Lugano 2:4 (1:0). – Samstag: Luzern – Sion 3:3 (2:0). St. Gallen – Thun 1:2 (1:2). Grasshoppers – Zürich 3:0 (1:0).

Rangliste: 1. Thun 8/16 (16:12). 2. St. Gallen 8/15 (16:9). 3. Basel 8/15 (16:10). 4. Young Boys 8/14 (14:15). 5. Zürich 8/13 (13:15). 6. Sion 8/12 (13:10). 7. Luzern 8/12 (14:13). 8. Lugano 8/10 (12:15). 9. Grasshoppers 8/9 (14:12). 10. Lausanne-Sport 8/8 (13:12). 11. Servette 8/8 (12:15). 12. Winterthur 8/2 (10:25).

