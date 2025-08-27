Die Schweizer Meisterinnen von YB dürfen weiter auf den Einzug in die Champions League hoffen - dank einem Penaltytor von Captain Stephanie Waeber Keystone

Die Frauen der Young Boys dürfen weiter auf die Qualifikation für die Champions League hoffen. Beim Miniturnier der 2. Qualifikationsrunde stehen sie im Final.

Keystone-SDA SDA

Im Halbfinal gewannen die Bernerinnen im zypriotischen Paphos gegen die Einheimischen Apollon Limassol 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Captain Stephanie Waeber in der 71. Minute vom Penaltypunkt.

Im Final treffen die YB-Frauen am Samstagabend ebenfalls in Paphos auf den dänischen Meister Fortuna Hjörring oder den schottischen Champion Hibernian Edinburgh. Für den Einzug in die Champions League braucht es auch noch einen Erfolg in der dritten Qualifikationsrunde, die im September in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Gegen Limassol tat sich YB lange schwer, die Feldüberlegenheit in etwas Zählbares umzuwandeln. Am Ende brauchte es ein Foul an Laura Frey in einer eigentlichen ungefährlichen Situation, um den Schweizer Meisterinnen den Sieg zu ermöglichen.