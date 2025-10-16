  1. Privatkunden
Europa Cup YB-Frauen stehen nach Rückspiel-Triumph im Achtelfinale

SDA

16.10.2025 - 19:56

Zufriedene YB-Frauen: Die Schweizer Meisterinnen erreichen im Europa Cup die Achtelfinals.
Zufriedene YB-Frauen: Die Schweizer Meisterinnen erreichen im Europa Cup die Achtelfinals.
Keystone

Die Frauen der Young Boys stehen im Achtelfinal des neu geschaffenen Europa Cup, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb im Klubfussball.

Keystone-SDA

16.10.2025, 19:56

16.10.2025, 20:10

Nach dem 2:0-Heimsieg im Hinspiel entschieden die Schweizer Meisterinnen auch das Rückspiel gegen den bosnischen Rekordchampion SFK 2000 Sarajevo für sich. Sie gewannen auswärts 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Jana Kohler in der 89. Minute, rund eine halbe Stunde nach ihrer Einwechslung. Dabei profitierte sie von einer Unsicherheit der gegnerischen Torhüterin.

Welcher Gegner auf die Bernerinnen in der nächsten Runde wartet, entscheidet die Auslosung am Freitag um 13.00 Uhr am UEFA-Hauptsitz in Nyon. Die Achtelfinals werden am 11./12. November (Hinspiele) und 19./20. November (Rückspiele) ausgetragen.

Söldnerinnen-CheckXhemaili überragt mit Hattrick ++ Beney trifft erneut ++ Emotionaler Sieg für Lehmann

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

STORY: Japans Top-Sumoringer tragen seit Mittwoch ein fünftägiges Turnier in der britischen Hauptstadt London aus. Die mehr als 40 Spitzenathleten und ein Tross aus Managern, Ringrichtern und Organisatoren waren bereits am Wochenende in England eingetroffen, um sich auf die Ringkämpfe vorzubereiten. Das «Grand Sumo Tournament» wird in der Royal Albert Hall ausgetragen. Dort wurde aus elf Tonnen Lehm und Erde extra eine Kampfplattform errichtet, die von dem traditionellen Strohring begrenzt wird. Eine ähnliche Veranstaltung hatte zuletzt 1991 in London stattgefunden.Bis Sonntag werden die Ringer aus Japans oberster Sumo-Liga jeden Abend rund 20 Kämpfe bestreiten, um den Londoner Titelträger zu ermitteln. Nicht alle Sumo-Kämpfer sind Japaner. Viele der Athleten stammen aus der Mongolei, zwei aus der Ukraine. Das Gewicht der Herren reicht von 114 bis zu 191 Kilogramm. Unterschiedliche Gewichtsklassen, wie etwa beim Boxen, gibt es im Sumo nicht.

16.10.2025

Nino Niederreiter: «Das ist schon extrem frustrierend»

26.05.2025

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

16.10.2025

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

Nino Niederreiter: «Das ist schon extrem frustrierend»

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

