Imke Wübbenhorst steht mit ihrem Team im Final-Rückspiel unter Zugzwang

In Bern fällt am Samstag die Entscheidung um den Meistertitel in der Women's Super League. Die YB-Frauen stehen im Rückspiel des Playoff-Finals gegen die Grasshoppers unter Zugzwang.

Dank des späten Treffers von Géraldine Ess in der 90. Minute gewann GC das Hinspiel am letzten Sonntag im Letzigrund 1:0. Das Rückspiel steigt am Samstag, 17.00 Uhr, im Wankdorfstadion.

Wollen die YB-Frauen mit Coach Imke Wübbenhorst ihrer Favoritenrolle noch gerecht werden und ihre bis dahin erfolgreiche Saison mit dem zweiten Meistertitel nach jenem vor 14 Jahren krönen, sind sie gefordert. Gegen die vom ehemaligen GC-Spieler João Paiva taktisch gut eingestellten Grasshoppers blieben die Qualifikations-Siegerinnen im Hinspiel erstaunlich harmlos. Erst in der Schlussphase, in der Athena Kuehn die Latte traf, kamen sie zu nennenswerten Chancen.

Nach der etwas mauen Ambiance im spärlich gefüllten Letzigrund wird es den YB-Frauen am Samstag nicht an Unterstützung fehlen. Über den Ticketshop des Klubs sind unter der Woche bereits über 7000 Tickets abgesetzt worden.

Für die GC-Frauen wäre es der erste Meistertitel – und dieser käme einer kleinen Sensation gleich. Würde die Meisterschaft nicht seit der Saison 2021/22 in einem Playoff-Modus gespielt, wäre der Coup der Grasshoppers undenkbar gewesen. Die Zürcherinnen belegten in der Qualifikation nur den 6. Platz.