Die YB Frauen verpassen die Champions League. Die Bernerinnen scheitern in der 2. Qualifikationsrunde mit 3:4 an den Österreicherinnen von St. Pölten.

Beim ersten Auftritt am Miniturnier in St. Pölten wurde YB ein Fehlstart zum Verhängnis. Nach 39 Minuten lag der Schweizer Cup- und Playoff-Finalist der vergangenen Saison mit 0:3 in Rückstand. Die Tore von Laura Frey vor der Pause und Doppeltorschützin Maja Jelcic nach dem Seitenwechsel reichten nicht mehr, um das früh eingehandelte Handicap ganz wettzumachen, weil St. Pölten zwischenzeitlich auf 4:2 erhöhte hatte.

Am Samstag spielt YB nun um den 3. Platz in dieser Qualifikationsgruppe. Mit einem Sieg gegen SeaSters Odessa aus der Ukraine würde das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst in der 1. Qualifikationsrunde des Europa Cups weiterspielen. Bei einer Niederlage wäre die Europacup-Saison vorzeitig zu Ende.