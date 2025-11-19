YBs Maja Jelcic kann ihre Enttäuschung nach dem bitteren Achtelfinal-Out im Europa Cup nicht verbergen Keystone

Das Frauenteam der Young Boys geht gegen Sparta Prag im neu eingeführten Europa Cup unter. Nach dem 3:0-Sieg auswärts verlieren die Bernerinnen das Achtelfinal-Rückspiel 0:4 und scheiden aus.

Keystone-SDA SDA

Das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst, das zuvor wettbewerbsübergreifend acht Siege in Serie gefeiert hatte und in den drei Spielen im Europa Cup zuvor ohne Gegentor geblieben war, erwischte im Wankdorf einen schwachen Tag. Bereits nach 18 Minuten führten die Gäste 2:0, nach einem weiteren Treffer der Tschechinnen war das Berner Polster aus dem Hinspiel nach 36 Minuten bereits aufgebraucht.

Zwar erspielten sich die YB-Frauen in der zweiten Halbzeit auch gute Chancen, doch in der Nachspielzeit folgte der nächste Nackenschlag. Michaela Khyrova versenkte aus knapp 20 Metern einen Freistoss im Berner Tor und besiegelte damit das Ausscheiden des Schweizer Meisters.