Die Young Boys vermelden die Verpflichtung von Abwehrspieler Isaac Schmidt. Der 26-Jährige kommt von Leeds United und erhält in Bern einen bis Sommer 2030 gültigen Vierjahresvertrag.

Schmidt spielte zuletzt leihweise für Werder Bremen in der Bundesliga, in der er 19 Einsätze absolvierte. Ausgebildet wurde der Romand im Nachwuchs des Team Vaud. Sein Debüt in einer ersten Mannschaft gab er im Jahr 2020 bei Lausanne-Sport.

Von 2021 bis 2024 stand Schmidt beim FC St. Gallen unter Vertrag und bestritt für die Ostschweizer 108 Pflichtspiele, in denen er sieben Tore erzielte und zehn vorbereitete. Vor zwei Jahren wechselte er zu Leeds United nach England, wo er 14-mal zum Einsatz kam. Im Jahr 2025 wurde er neunmal für das Nationalteam aufgeboten und kam fünfmal zum Einsatz.

Schmidt ist nach Cédric Zesiger die zweite Verstärkung für die Berner Abwehr in diesem Sommer.