Cédric Zesiger kehrt nach drei Saisons in der Bundesliga zu den Young Boys zurück. Der 28-jährige Verteidiger unterschreibt bei den Bernern einen Fünfjahresvertrag.

Für den sechsfachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr. Der Seeländer spielte bereits von 2019 bis 2023 für YB und wurde mit dem Klub dreimal Schweizer Meister. 2020 und 2023 schaffte er mit den Bernern sogar das Double aus Cup und Meisterschaft.

Im Sommer 2023 folgte der Wechsel in die Bundesliga. Nach eineinhalb Jahren in Wolfsburg wurde der grossgewachsene Abwehrspieler an Augsburg ausgeliehen und später vom Klub im Südwesten Bayerns definitiv verpflichtet. Nach einer Saison mit 27 Bundesliga-Einsätzen, davon 20 in der Startelf, kehrt Zesiger nun in seine Heimat zurück.

Für die WM in Nordamerika wurde Zesiger von Nationaltrainer Murat Yakin nicht berücksichtigt, nachdem er 2024 noch zum Schweizer EM-Kader gehört hatte.